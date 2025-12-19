2026’da Eski Sevgilisiyle Barışacak Burçlar: Geçmiş Kapıyı Yeniden Çalıyor

Akrep burcu için eski sevgili konusu her zaman derindir. Bağ kolay kopmaz, kopsa bile iz bırakır. 2026 yılında Akrep’in hayatına geçmişten biri yeniden dahil olabilir. Bu karşılaşma tesadüf gibi görünse de aslında tamamlanması gereken bir döngüyü işaret eder.

Bu kez güç savaşları geri planda kalıyor. Akrep, kontrol etmek yerine anlamayı seçiyor. Eğer iki taraf da gerçekten değiştiyse, barışma çok daha güçlü bir bağ yaratabilir. 2026, Akrep için geçmişle yüzleşip yeniden yazma yılı olacak.