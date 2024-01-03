2024'ün Bomba Dizileri Burada: Hollywood'un En Parlak Yıldızlarının Sabırsızlandıran Yeni Projeleri

Özet: Post-fact bir dünyada bir cinayeti nasıl çözersiniz? Özellikle de zengin ve güçlü kişilerle dolu bir okyanus gemisiyle Akdeniz'de seyrederken. Gemideki herkes bir şeyler saklıyor... ama içlerinden biri katil mi? Dünyanın bir zamanlar en iyi dedektifi olan Rufus Cotesworth ve çırağı Imogene'in keşfetmeye çalıştığı şey de bu.

Oyuncular: Linda Emond, Violett Beane, Lauren Patten

Yayın Tarihi: 16 Ocak

Yayınlanacağı Platform: Hulu