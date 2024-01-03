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2024'ün Bomba Dizileri Burada: Hollywood'un En Parlak Yıldızlarının Sabırsızlandıran Yeni Projeleri

2024'ün Bomba Dizileri Burada: Hollywood'un En Parlak Yıldızlarının Sabırsızlandıran Yeni Projeleri

dizi Netflix
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:12

2024 yılında dizi severler için heyecan verici haberler var: 'Mr. & Mrs. Smith', 'Avatar: The Last Airbender' ve 'The Penguin' gibi popüler konuları içeren diziler izleyiciyle buluşacak. Bu yıl, bu çok beklenen yabancı dizilerle tanıdık hikayelerin yeni versiyonlarını keşfetme fırsatı yakalayacağız. Haydi gelin, 2024'te hangi diziler çıkacakmış birlikte keşfedelim. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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1. The Brothers Sun

2. Echo

3. Monsieur Spade

4. Death and Other Details

4. Death and Other Details

Özet: Post-fact bir dünyada bir cinayeti nasıl çözersiniz? Özellikle de zengin ve güçlü kişilerle dolu bir okyanus gemisiyle Akdeniz'de seyrederken. Gemideki herkes bir şeyler saklıyor... ama içlerinden biri katil mi? Dünyanın bir zamanlar en iyi dedektifi olan Rufus Cotesworth ve çırağı Imogene'in keşfetmeye çalıştığı şey de bu. 

Oyuncular: Linda Emond, Violett Beane, Lauren Patten 

Yayın Tarihi: 16 Ocak 

Yayınlanacağı Platform: Hulu

5. Griselda

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6. Masters of the Air

7. Expats

8. Genius: MLK/X

9. Mr. & Mrs. Smith

10. The New Look

10. The New Look

Özet: Moda ikonu Christian Dior ve Coco Chanel, Pierre Balmain ve Cristóbal Balenciaga gibi çağdaşlarının İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini nasıl aştıklarının ve modern modayı nasıl başlattıklarının sarsıcı öyküsü. 

Oyuncular: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, David Kammenos 

Yaratıcı: Todd A. Kessler 

Yayın Tarihi: 14 Şubat 

Yayınlanacağı Platform: Apple TV+

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11. Avatar: The Last Airbender

12. Shogun

13. Apples Never Fall

13. Apples Never Fall

Özet: Dışarıdan bakıldığında imrenilecek kadar mutlu bir aile gibi görünen Delaney'leri takip edin. Eski tenis koçları Joy ve Stan dört yetişkin çocuğa ebeveynlik yapmaktadır. Elli yıllık evliliklerinin ardından, nihayet ünlü tenis akademilerini satmışlar ve hayatlarının altın yılları olması gereken döneme başlamaya hazırdırlar. Ancak Joy ortadan kaybolunca, çocukları ebeveynlerinin evliliğini ve aile geçmişlerini yeni gözlerle yeniden incelemek zorunda kalırlar. 

Oyuncular: Pooja Shah, Jane Hall, Ana Maria Belo 

Yayın Tarihi: Mart 

Yayınlanacağı Platform: Peacock

14. Palm Royale

14. Palm Royale

Özet: 1969'da hırslı bir kadın, Amerika'nın en seçkin, en şık ve en tehlikeli masasında kendine bir yer edinmek için varlıklılar ve yoksunlar arasındaki çizgiyi aşmaya çalışır: Palm Beach sosyetesi. 

Oyuncular: Kristen Wiig, Allison Janney, Josh Lucas 

Yaratıcı: Abe Sylvia 

Yayın Tarihi: 20 Mart 

Yayınlanacağı Platform: Apple TV+

15. 3 Body Problem

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16. Fallout

17. The Regime

18. Franklin

18. Franklin

Özet: Benjamin Franklin'in kariyerindeki en büyük kumarlardan birinin heyecan verici hikayesini keşfedin. Franklin 70 yaşında, hiçbir diplomatik eğitim almadan, mutlak bir monarşi olan Fransa'yı Amerika'nın demokrasi deneyini desteklemeye ikna etti. Sekiz yıl süren Fransız misyonu, Franklin'in ülkesine yaptığı en hayati hizmet olarak duruyor ve bu olmadan Amerika Devrimi'ni kazanamazdı. 

Oyuncular: Noah Jupe, Marc Duret, Eddie Marsan 

Yayınlanacağı Platform: Apple TV+

19. Parish

20. The Penguin

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yeşilzytn

bay ve bayan Smith mi? son 5 yıldır yeni cekilen filmlerde oynattiklari oyuncularin hepsi fiyasko. bu yuzden izleyesi gelmiyor insanın