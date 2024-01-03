2024'ün Bomba Dizileri Burada: Hollywood'un En Parlak Yıldızlarının Sabırsızlandıran Yeni Projeleri
2024'ün Bomba Dizileri Burada: Hollywood'un En Parlak Yıldızlarının Sabırsızlandıran Yeni Projeleri
2024 yılında dizi severler için heyecan verici haberler var: 'Mr. & Mrs. Smith', 'Avatar: The Last Airbender' ve 'The Penguin' gibi popüler konuları içeren diziler izleyiciyle buluşacak. Bu yıl, bu çok beklenen yabancı dizilerle tanıdık hikayelerin yeni versiyonlarını keşfetme fırsatı yakalayacağız. Haydi gelin, 2024'te hangi diziler çıkacakmış birlikte keşfedelim. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. The Brothers Sun
2. Echo
3. Monsieur Spade
4. Death and Other Details
5. Griselda
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Masters of the Air
7. Expats
8. Genius: MLK/X
9. Mr. & Mrs. Smith
10. The New Look
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Avatar: The Last Airbender
12. Shogun
13. Apples Never Fall
14. Palm Royale
15. 3 Body Problem
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Fallout
17. The Regime
18. Franklin
19. Parish
20. The Penguin
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bay ve bayan Smith mi? son 5 yıldır yeni cekilen filmlerde oynattiklari oyuncularin hepsi fiyasko. bu yuzden izleyesi gelmiyor insanın