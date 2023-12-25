Zirve Çok Şaşırttı: BBC Eleştirmenlerine Göre 2023'ün En İyi Filmleri Belli Oldu!
Zirve Çok Şaşırttı: BBC Eleştirmenlerine Göre 2023'ün En İyi Filmleri Belli Oldu!
BBC bünyesindeki eleştirmenler, 2023 yılında yayınlanan filmler arasından en iyileri belirledi. Seçtikleri zirvedeki film, diğer haber kanallarının tercihlerine kıyasla oldukça şaşırtıcı oldu. Bu mükemmel filmlerle dolu listeyi gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Maestro
19. The Boy and the Heron
18. Poor Things
17. All of Us Strangers
16. The Holdovers
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15. Origin
14. The Creator
13. American Fiction
12. Barbie
11. Killers of the Flower Moon
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10. Reality
9. Anatomy of a Fall
8. Broker
7. Oppenheimer
6. Suzume
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5. Past Lives
4. How to Blow up a Pipeline
3. Polite Society
2. Holy Spider
1. Saint Omer
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