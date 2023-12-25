Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Zirve Çok Şaşırttı: BBC Eleştirmenlerine Göre 2023'ün En İyi Filmleri Belli Oldu!

Zirve Çok Şaşırttı: BBC Eleştirmenlerine Göre 2023'ün En İyi Filmleri Belli Oldu!

Sinema film 2023enler
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:01

BBC bünyesindeki eleştirmenler, 2023 yılında yayınlanan filmler arasından en iyileri belirledi. Seçtikleri zirvedeki film, diğer haber kanallarının tercihlerine kıyasla oldukça şaşırtıcı oldu. Bu mükemmel filmlerle dolu listeyi gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Maestro

20. Maestro

IMDb: 7.0 

Özet: Bu korkusuz aşk hikayesi, bir müzik dehası olan Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren karmaşık ilişkisini anlatıyor.   

Oyuncular: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer   

Yönetmen: Bradley Cooper

19. The Boy and the Heron

19. The Boy and the Heron

IMDb: 7.7 

Özet: Çocuk ve Balıkçıl, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasıda geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.   

OyuncularSoma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura   

Yönetmen: Hayao Miyazaki

18. Poor Things

18. Poor Things

IMDb: 8.5   

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.   

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe   

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

17. All of Us Strangers

17. All of Us Strangers

IMDb: 8.1 

Özet: Senarist Adam, bir gece, günümüz Londra'sında neredeyse boş olan kule bloğunda, gizemli komşusu Harry ile günlük hayatının ritmini bozan tesadüfi bir karşılaşma yaşar. Adam ve Harry yakınlaştıkça, Adam çocukluğunun geçtiği eve geri döner ve burada uzun zaman önce ölmüş olan anne ve babasının her ikisinin de hayatta olduğunu ve 30 yıl önce öldükleri günkü yaşlarında göründüklerini keşfeder.   

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout   

Yönetmen: Andrew Haigh

16. The Holdovers

16. The Holdovers

IMDb: 8.0  

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kimsenin sevmediği huysuz bir öğretmen, gidecek yeri olmayan birkaç öğrenciye nezaret etmek için Noel tatili boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Birkaç gün sonra okulda kalan tek öğrenci, -15 yaşındaki zeki ve baş belası Angus- ve oğlunu Vietnam’da yeni kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar.   

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa   

Yönetmen: Alexander Payne

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Origin

15. Origin

IMDb: 6.5 

Özet: Yazar Isabel Wilkerson, büyük bir kişisel trajediyle boğuşurken kendini küresel bir araştırma ve keşif yoluna koyar. 

Oyuncular: Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Niecy Nash 

Yönetmen: Ava DuVernay

14. The Creator

14. The Creator

IMDb: 6.8 

Özet: İnsan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında gelecekteki bir savaşın ortasında, karısının kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı, savaşı ve insanlığı sona erdirme gücüne sahip gizemli bir silah geliştiren gelişmiş yapay zekanın yakalanması zor mimarı Yaratıcı'yı yakalayıp öldürmek üzere görevlendirilir.  

Oyuncular: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan  

Yönetmen: Gareth Edwards

13. American Fiction

13. American Fiction

IMDb: 7.8  

Özet: Thelonious 'Monk' Ellison'ın yazarlık kariyeri, eserleri 'yeterince Siyah' bulunmadığı için durmuştur. Bir yazar ve İngilizce profesörü olan Monk, yayıncılık dünyasının ikiyüzlülüklerini ifşa etmek amacıyla takma bir isimle hicivli bir roman yazar. Kitabın kısa sürede başarıya ulaşması, onu varsayılan kimliğiyle daha derinden iç içe geçmeye zorlar ve sıkı sıkıya bağlı olduğu dünya görüşlerine meydan okur.  

Oyuncular: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz  

Yönetmen: Cord Jefferson

12. Barbie

12. Barbie

IMDb: 7.0    

ÖzetBarbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.    

OyuncularMargot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae    

Yönetmen: Greta Gerwig

11. Killers of the Flower Moon

11. Killers of the Flower Moon

IMDb: 7.8 

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.   

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone   

Yönetmen: Martin Scorsese

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Reality

10. Reality

IMDb: 6.7 

Özet: Augusta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 3 Haziran 2017. Bazı işlerini hallettikten sonra evine dönen Reality Winner'a iki adam yaklaşır. 

Oyuncular: Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis 

Yönetmen: Tina Satter

9. Anatomy of a Fall

9. Anatomy of a Fall

IMDb: 7.9   

Özet: Kocasını öldürdüğünden şüphelenilen bir kadın ve kör oğulları, tek tanık olarak ahlaki bir ikilemle karşı karşıyadır.   

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner   

Yönetmen: Justine Triet

8. Broker

8. Broker

IMDb: 7.1 

Özet: Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir. 

Oyuncular: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona 

Yönetmen: Kore-eda Hirokazu

7. Oppenheimer

7. Oppenheimer

IMDb: 8.4 

Özet: Oppenheimer, II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’a odaklanır.  

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon   

Yönetmen: Christopher Nolan

6. Suzume

6. Suzume

IMDb: 7.7 

Özet: Kyushu'nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, yolda 'bir kapı arayan' genç bir adamla tanışır. Suzume adamı dağlardaki harap bir binaya kadar takip eder ve yıkımdan kurtulmuş gibi bağımsız, bozulmamış duran bir kapı bulur. Suzume görünmez bir güç tarafından çekildiğini hisseder ve kapıya uzanır. Çok geçmeden Japonya'nın her yerindeki kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak açılan kapılar, diğer tarafta yer alan felaketi engellemek için kapatılmalıdır. Böylece gizemli kapıların çağırdığı Suzume'nin 'kapıları kapatma yolculuğu' başlar. 

Oyuncular: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu 

Yönetmen: Makoto Shinkai

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Past Lives

5. Past Lives

IMDb: 8.0   

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.   

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro   

Yönetmen: Celine Song

4. How to Blow up a Pipeline

4. How to Blow up a Pipeline

IMDb: 7.0 

Özet: Genç çevre aktivistlerinden oluşan bir ekip, bir petrol boru hattına sabotaj düzenlemek için cesur bir görev üstlenir. 

Oyuncular: Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage 

Yönetmen: Daniel Goldhaber

3. Polite Society

3. Polite Society

IMDb: 6.7  

Özet: Dövüş sanatçısı eğitimi gören Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanıyor. Arkadaşlarının yardımını aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.  

Oyuncular: Priya Kansara, Ritu Arya, Renu Brindle  

Yönetmen: Nida Manzoor

2. Holy Spider

2. Holy Spider

IMDb: 7.3 

Özet: Kutsal Örümcek, İran’ın kutsal şehri Meşhed’i ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden “temizlemek” için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed’i takip eder. Birkaç kadını öldürdükten sonra, ilahi görevinde halkın ilgisinin eksikliği konusunda giderek daha umutsuz hale gelir. Bu sırada bir kadın gazeteci Meşhed’in karanlık sokaklarında kendisine Örümcek Katili diyen bu seri katilin peşine düşer. 

Oyuncular: Alice Rahimi, Diana Al Hussen, Soraya Helli 

Yönetmen: Ali Abbasi

1. Saint Omer

1. Saint Omer

IMDb: 6.8 

Özet: Bir roman yazarı, 15 aylık kızını Kuzey Fransa'da bir plajda yükselen gelgite terk ederek öldürmekle suçlanan bir kadının duruşmasına katılır. Ancak duruşma devam ederken, sanığın hayat hikâyesi yavaş yavaş ortaya çıktıkça, kendi aile geçmişi, şüpheleri ve annelikle ilgili korkuları da giderek yerinden oynar. 

Oyuncular: Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville 

Yönetmen: Alice Diop

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?