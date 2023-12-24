Tüm Zamanların En Seksi Müzisyenlerinden Olan Jennifer Lopez'in Rol Aldığı Muhteşem Filmler
Tüm Zamanların En Seksi Müzisyenlerinden Olan Jennifer Lopez'in Rol Aldığı Muhteşem Filmler
Müzik kariyeriyle büyük beğeni toplayan Jennifer Lopez, oyunculuk yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Genellikle romantik komedi türünde rol alan Lopez'in en iyi filmlerini sizin için derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Gigli, 2003
19. The Boy Next Door, 2015
18. Anaconda, 1997
17. The Back-up Plan, 2010
16. Shotgun Wedding, 2022
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15. Maid in Manhattan, 2002
14. El cantante, 2006
13. Monster-in-Law, 2005
12. The Mother, 2023
11. What to Expect When You're Expecting, 2012
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10. Enough, 2002
9. Second Act, 2018
8. Lila & Eve, 2015
7. Bordertown, 2007
6. Marry Me, 2022
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5. Shall We Dance, 2004
4. Parker, 2013
3. Jersey Girl, 2004
2. Hustlers, 2019
1. An Unfinished Life, 2005
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