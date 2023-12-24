Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Tüm Zamanların En Seksi Müzisyenlerinden Olan Jennifer Lopez'in Rol Aldığı Muhteşem Filmler

Tüm Zamanların En Seksi Müzisyenlerinden Olan Jennifer Lopez'in Rol Aldığı Muhteşem Filmler

Sinema Jennifer Lopez film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 18:01

Müzik kariyeriyle büyük beğeni toplayan Jennifer Lopez, oyunculuk yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Genellikle romantik komedi türünde rol alan Lopez'in en iyi filmlerini sizin için derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Gigli, 2003

20. Gigli, 2003

IMDb: 2.6 

Özet: Filmde Gigli, ünlü bir savcının zihinsel engelli erkek çocuğu Brian'ı kaçırmakla görevlendirilir. Larry Gigli'nin verilmiş olan görevi kendi başına yürütemeyeceğini düşünen patronları, Gigli'ye yardım etmesi için aynı görevlerde kullanılan bayan gangster Ricki'yi gönderir. Başlangıçta Larry Gigli, bir kadınla yapılacak çalışma planı fikrinden hoşlanmaz, ancak zaman geçtikçe iki karakter birbirine ilgi duymaya başlayan Affleck ve Lopez arasında romantik bir ilişki başlar. Bir yandan da yavaş yavaş Brian'a acıyan ve ona sempati duymaya başlayan Larry Gigli moron ve duygusuz kötü adam kişiliğinden normal, sıradan bir insana dönüştüğünü fark eder. 

Oyuncular: Ben Affleck, Jennifer Lopez, Justin Bartha 

Yönetmen: Martin Brest

19. The Boy Next Door, 2015

19. The Boy Next Door, 2015

IMDb: 4.7 

Özet: Aldatıldıktan sonra henüz boşanmış bir lise öğretmeni olan Claire Peterson evlerinin yanına taşınan genç Noah Sandborn'dan hoşlanır. Noah, Claire'in oğlu Kevin'in en yakın arkadaşıdır, yine de bu durum ilişkilerine ilk başta engel olmaz. Bir süre sonra Claire'in ilişkiyi bitirme çabaları ise çok kötü sonuçlara gebe bir sürecin başlangıcı olacaktır. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth 

Yönetmen: Rob Cohen

18. Anaconda, 1997

18. Anaconda, 1997

IMDb: 4.9 

Özet: Belgesel çekmek üzere Amazon nehrinde bulunan eski bir Kızılderili kabilesini bulmaya çalışan yönetmen Terri Flores, kameraman Danny Rich ve profesör Steven Cale, yolda kalmış bir yılan avcısı olan Paul Sarone ile karşılaşırlar. Paul'un kabileyi bulma konusunda yardımı dokunacağını düşünen ekip, avcıya yardım etmeye karar verir. Yolculukları devam ederken zehirli bir arı tarafından sokulan Cale, bilincini yitirir. Profesörün bilincini yitirmesini fırsat bilen Paul Sarone ekibin ve teknenin yönetimini ele geçirir. Ekip belgesel çekmeye ara verip, Paul'ün hayatının amacına ulaşmasına yardım etmek zorunda kalır; yıllardır izini sürdüğü meşhur yeşil Anaconda'yı yakalamak. 

Oyuncular: Jon Voight, Jennifer Lopez, Eric Stoltz 

Yönetmen: Luis Llosa

17. The Back-up Plan, 2010

17. The Back-up Plan, 2010

IMDb: 5.3 

Özet: Doğru adamın gelmesini çok uzun süredir bekleyen Zoe bir karar verir: Anne olmak istemektedir. Bunun için bir buluşma ayarlar. Stan ile tanışan Zoe için o güçlü bir baba adayıdır. İlişkileri ilerledikçe, Zoe ve Stan iyi anlaştıklarını görürler. Ancak ortada bir sorun vardır: Zoe hamiledir ve bu durumu Stan'den saklamaya kararlıdır. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Michaela Watkins 

Yönetmen: Alan Poul

16. Shotgun Wedding, 2022

16. Shotgun Wedding, 2022

IMDb: 5.4 

Özet: Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz 

Yönetmen: Jason Moore

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Maid in Manhattan, 2002

15. Maid in Manhattan, 2002

IMDb: 5.4 

Özet: Maris Ventura, New York'un 1. sınıf otellerinden Manhattan Otel'de hizmetçi olarak çalışmaktadır. Bir gün, Christopher Marshall adında varlıklı bir politikacıyla tanışır. Marshall, Ventura'yı otelin müşterilerinden biri sanmıştır. Aralarındaki yakınlaşmaya rağmen, gerçek ortaya çıkınca ayrı dünyaların insanı olduklarını fark ederler. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson 

Yönetmen: Wayne Wang

14. El cantante, 2006

14. El cantante, 2006

IMDb: 5.5 

Özet: El Candante 1960’lı ve 70’li yıllarda Salsa müziğini yeniden şekillendiren Porto Rico’nun efsanevi salsa şarkıcısı Hector Lavoe’nin yaşamını ve müziğini anlatıyor. 

Oyuncular: Marc Anthony, Jennifer Lopez, John Ortiz 

Yönetmen: Leon Ichaso

13. Monster-in-Law, 2005

13. Monster-in-Law, 2005

IMDb: 5.5 

Özet: Uzun yıllar boyunca Bay Doğru'yu arayan Charlotte sonunda hayallerinin erkeğine rastladığını düşünmektedir. Kevin Fields gerçekten mükemmel bir erkektir. Ta ki annesi Viola ile tanışıncaya dek. Viola bütün genç kadınların korkulu rüyası olabilecek bir kayınvalide adayıdır. Ulusal bir TV kanalındaki işini henüz kaybetmiştir ve elindeki tek varlığı olan oğlunu da tıpkı işi gibi kaybedeceğini düşünmektedir. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda 

Yönetmen: Robert Luketic

12. The Mother, 2023

12. The Mother, 2023

IMDb: 5.6 

Özet: Askeri eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Lucy Paez, Omari Hardwick 

Yönetmen: Niki Caro

11. What to Expect When You're Expecting, 2012

11. What to Expect When You're Expecting, 2012

IMDb: 5.7 

Özet: Henüz bir aylık evli olan Jules, TV fitness gurusu ve dans yıldızı Evan bir hamileliğin ünlü yıldızların hayatı için pek de kolay olmadığını anlamak üzeredir. Bebeklere bayılan yazar Wendy kendi vücudunu hormonlar ele geçirince, kendi annelik öğütlerinin o kadar da mantıklı olmadığını kabul etmek zorunda kalır. Bu arada Wendy'nin kocası, Gary, kendi rakibi süper-baba Skyler-ki çok daha genç bir yaşta ikiz babası olacaktır- gibi olmamak için bir iç savaş vermektedir. Fotografçı Holly ise bir evlat edinebilmek için dünyayı gezmeye hazırlanmaktadır ancak kocası Alex o kadar da emin değildir, panik olmuştur ve bu yüzden çareyi kendi yeni baba olmuş arkadaşlarında aramaktadır.  

Oyuncular: Cameron Diaz, Matthew Morrison, J. Todd Smith 

Yönetmen: Kirk Jones

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Enough, 2002

10. Enough, 2002

IMDb: 5.8 

Özet: Hep rahat bir hayatı düşlemiş olan güzel garson Slim, bir gün Mitch ile tanışır. Yakışıklı ve zengin bir adam olan Mitch, kusursuz bir koca gibi gözükmektedir. Evlenirler ve küçük bir kız çocukları olur. Slim, bu arada kocasının bir metresi olduğunu keşfeder. Bu konuyu bildiğini belli ettiğinde, kocası birdenbire değişir. Mitch'in uygulamaya başladığı katı kurallar ve baskı yüzünden özgürlüğünü kaybeden Slim'in kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Güçlü bir adam olan Mitch, Slim'in peşini bırakmaz. Sürekli onu takip eder ve avukatlarıyla yasal yolları da ona karşı kullanarak çocuğu elinden almaya çalışır. Kaçmanın ve yasal yolların bir çözüm olmadığını gören Slim, çılgın kocasından kurtulmanın, onu kendini korurken öldürmek olduğunu düşünerek yakın dövüş kurslarına başlar. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen 

Yönetmen: Michael Apted

9. Second Act, 2018

9. Second Act, 2018

IMDb: 5.8 

Özet: Güzel bir kadın olan Maya artık 40 yaşına gelmiştir. Büyük bir alışveriş merkezinde çalışmakta olan Maya, kariyer olarak pek de başarılı denecek bir geçmişe sahip değildir. Bu nedenle de Maya gerçekleştiremediği hayallerinin hüsranıyla boğuşmaktadır. 40 yaşına basmasıyla birlikte riskli bir karar alan Maya hayatını ve kendi potansiyelini yeniden keşfetmeye başlar. Bu süreçte Maya, önündeki tek engelin kendisi olduğunu fark eder ve yeni bir yaşam için hiçbir zaman geç olmadığına kanaat getirir. Kendine sıfırdan bir hayat hikayesi yaratan Maya, Madison Caddesi'nin elit zenginlerine zeki bir kadının neler başarabileceğini gösterecektir. Anlattığı geçmiş yalan olsa bile zeka Maya'nın içinden gelmektedir. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini 

Yönetmen: Peter Segal

8. Lila & Eve, 2015

8. Lila & Eve, 2015

IMDb: 5.8 

Özet: Çatışmada öldürülen oğlu Stephon’ın üzüntüsüyle depresyona giren Lila, psikolojisini düzeltebilmek için Kayıp Çocukların Anneleri adında destek grubuna yazılır. Gittiği bu grupta küçük kızını aynı gece kaybetmiş olan Eve ile tanışır. Üzüntülü iki anne arasında dostluk başlar. Polis teşkilatının olaylara etkisiz ve yavaş tutumu karşısında oğlu için adalet arayan Lila, Eve ile birlikte oğlu Stephon’ı öldüren uyuşturucu satıcılarıyla karşı karşıya gelirler. İki acılı annenin ölen oğlunun katilini bulmak ve adalete teslim etmek için çıktıkları bu yolda başlarından geçen olaylar anlatılıyor. 

Oyuncular: Viola Davis, Aml Ameen, Ron Caldwell 

Yönetmen: Charles Stone III

7. Bordertown, 2007

7. Bordertown, 2007

IMDb: 6.0 

Özet: Amerika’yı etkileyen gerçek bir olaydan uyarlanan Bordertown, bir kadının adalet için verdiği hırslı mücadelesinin öyküsüdür. Lauren Frederick Chicago Herald’da çalışan hırslı bir gazetecidir. Editörünü etkilemeyi amaçlayan Lauren ona büyük bir hikaye sözü verir ve araştırma yapmak üzere Meksika sınırındaki Juarez’e gider Juarez korkuyla sarılmış bir şehirdir. Yüzlerce yerel kadın vahşi bir şekilde tecavüze uğrayıp öldürülmüşlerdir ve yetkilerden hiçimse bunu dikkate almıyormuş gibi görünmektedirler. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Maya Zapata 

Yönetmen: Gregory Nava

6. Marry Me, 2022

6. Marry Me, 2022

IMDb: 6.1 

Özet: Jennifer Lopez’in ve global Latin müzik yıldızı Maluma’nın orijinal şarkılarının yer aldığı Evlen Benimle filminde Lopez, müziğin süper starı Kat Valdez rolünde, Owen Wilson ise matematik öğretmeni Charlie Gilbert rolünde, evlenmeye ve birbirlerini daha sonra tanımaya karar veren iki yabancıyı canlandırıyorlar.  

Oyuncular: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma 

Yönetmen: Kat Coiro

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Shall We Dance, 2004

5. Shall We Dance, 2004

IMDb: 6.2 

Özet: Bir emlak avukatı olan John Clark, işinde ve ailesinde oldukça huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünür. Her gün eve giderken, bir dans merkezinin penceresinin önünde aynı kızı görmeye başlar. Bu kızla tanışmak umuduyla dans derslerine başlayan John, ilk başlarda işlerin kötü gitmesiyle bir hata yaptığını düşünür. Paulina, John'a dans konusunu ciddiye almasını ve onunla çıkmayı düşünmediğini söyler. Dersler devam ettikçe John, danstan keyif almaya başlar. Chicago'daki en büyük dans yarışması için çalışmalara başlayan John, bunu tüm ailesinden ve çalışma arkadaşlarından gizler. Paulina'yla ilişkisi ilerleyen John, vaktini sürekli evden uzakta geçirmeye başlayınca karısı da bu durumdan şüphelenmeye başlar. 

Oyuncular: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon 

Yönetmen: Peter Chelsom

4. Parker, 2013

4. Parker, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Parker kişisel ahlak kuralları olan profesyonel bir hırsızdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır: Hırsızlığın altından kalkamayacak insanlardan hiçbir şey çalma, hak etmeyen insanlara acı çektirme. Ancak son soygununda, ekibi onu aldatır ve parasını çalarak onu ölüme terk eder. Eski çalışma arkadaşlarının böyle bir şey yaptıklarına pişman olmasını sağlamak isteyen Parker onları zengin ve ünlülerin oyun alanı olan ve ekiptekilerin en büyük soygunu yapmayı planladıkları Palm Beach’e kadar takip eder. Zengin bir Teksaslı kılığına giren Parker yanına bilgili birini alır: Leslie. Leslie maddi sıkıntı yaşayan ama güzel, akıllı ve hırslı bir kadındır. 

Oyuncular: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis 

Yönetmen: Taylor Hackford

3. Jersey Girl, 2004

3. Jersey Girl, 2004

IMDb: 6.2 

Özet: Oscar ödüllü yakışıklı aktör Ben Affleck ile eski nişanlısı Jennifer Lopez'in birlikte rol aldığı romantik komedi filmi Jersey Girl, yaşamı beklemediği bir anda tepetaklak olan bir adamın hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Ben Affleck, Liv Tyler, Raquel Castro 

Yönetmen: Kevin Smith

2. Hustlers, 2019

2. Hustlers, 2019

IMDb: 6.3 

Özet: Diamond, Destiny ve Ramona bir striptiz kulübünde çalışmakta ve hayatlarını değiştirip zengin ve rahat bir şekilde yaşamanın hayalini kurmakta olan üç genç kadındır. Bu yorucu hayattan bıkan, kolay ve hızlı paranın peşinde olan üç kafadar bir gün bir müşterilerine göz dikerler ve zengin müşterilerini soymak ve sonunda istedikleri hayata kavuşmak için harekete geçerler. Bu üç kadının şansı yaver gitmiştir ve istedikleri her şeyi bu soygun sayesinde elde etmişlerdir. Fakat her şey paraya sahip olunmakla bitmemektedir, asıl önemli olan paraya sahip olduktan sonra değişmemektir ve bunu da bu üç genç kadın anlamak üzeredir. 

Oyuncular: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles 

Yönetmen: Lorene Scafaria

1. An Unfinished Life, 2005

1. An Unfinished Life, 2005

IMDb: 7.0 

Özet: Sorunların bir türlü azalmak bilmediği, aksine alevlenerek artış gösterdiği bir aileyi merceğine alan filmin başrollerinde parçalarına ayrılmış bir aile bulunuyor. Alkol problemleri nedeniyle sahip olduğu maddi-manevi her şeyi kaybeden bir çiftlik sahibi, yıllar önce oğlunu kaybederek büyük bir acı yaşamıştır. Bu şoku bir türlü atlatamayan talihsiz baba, oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tutmuş; bu nedenle de yıllarca onunla ve torunuyla görüşmeyi reddetmiştir. Bu süreçte kendine kızmayı ve kendine küsmeyi de ihmal etmeyen baba, yıllar sonra geçmişi tartıp geleceği değiştirmek aşamasındadır. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman 

Yönetmen: Lasse Hallström

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?