İzlerken Heyecanın Doruklarına Çıkacağınız Tehlikeli Kadın Casusların Yer Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

IMDb: 6.4

Özet: Evelyn Salt, idealist bir CIA ajanıdır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir?

Oyuncular: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor

Yönetmen: Phillip Noyce