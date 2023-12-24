Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İzlerken Heyecanın Doruklarına Çıkacağınız Tehlikeli Kadın Casusların Yer Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

İzlerken Heyecanın Doruklarına Çıkacağınız Tehlikeli Kadın Casusların Yer Aldığı Birbirinden Muhteşem Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 15:31

Sinema dünyasında heyecanı zirveye taşıyan, izleyiciyi kendine hayran bırakan en yetenekli kadın casusların yer aldığı filmleri bir araya getirdik. Bu aksiyon ve gizem dolu filmleri mutlaka izlemenizi öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. The Avengers, 1998

20. The Avengers, 1998

IMDb: 3.8 

Özet: İngiliz beyefendisi John Steed ile hızlı ve güzel ortağı Emma Peel bu kez, havayı kontrolü altına alan çılgın bir bilim adamının dünyayı ele geçirme planlarını engellemeye çalışıyorlar. 

Oyuncular: Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean Connery 

Yönetmen: Jeremiah S. Chechik

19. Æon Flux, 2005

19. Æon Flux, 2005

IMDb: 5.4 

Özet: Geleceğin vahşi derecede fütüristik ve amansız dünyasındayız. Ahlaki değerlerdeki çöküş hat safhada. Uzun bacaklı, deri kostümlü seksi kahramanımızın adı Aeon Flux. O bir casus, o bir katil, o baştan çıkarıcı bir Monica ajanı! Monica mı? Dev bir duvarla çevrili Bregna'yı yöneten Goodchild hanedanını devirmeye çalışan gizli bir örgüt. Güç delisi diktatör Trevor Goldchild tarafından demir yumrukla yönetilen Bregna. Halkının her ihtiyacını fazlasıyla karşılasa da onlara özgürlüğü çok gören Trevor'un Aeon ile arasında anlaşılmaz bir aşk-nefret ilişkisi var. 

Oyuncular: Charlize Theron, Frances McDormand, Sophie Okonedo 

Yönetmen: Karyn Kusama

18. D.E.B.S, 2004

18. D.E.B.S, 2004

IMDb: 5.4 

Özet: Genç suç savaşçılarından oluşan bir ekibin yıldızı, adalete teslim etmesi gereken çekici bir kötü kadına aşık olur. 

Oyuncular: Sara Foster, Jordana Brewster, Devon Aoki 

Yönetmen: Angela Robinson

17. Austin Powers in Goldmember, 2002

17. Austin Powers in Goldmember, 2002

IMDb: 6.2 

Özet: Austin powers Dr. Evil ve Mini' yi hapse atmıştır ama onları kapalı bir mekanda tutmak çok zordur. Güvenliğin en yüksek seviyeye çıkarıldığı hapishaneden bile kaçmayı başarırlar. Dr. Evil 'in bu seferki planı Austin Powers'ı daha doğmadan yok etmektir. Bu sebeple babasını ele geçirmeyi düşünen doktor evil in planlarını tabi ki ajanımız bozacaktır. 

Oyuncular: Mike Myers, Beyoncé, Seth Green 

Yönetmen: Jay Roach

16. Salt, 2010

16. Salt, 2010

IMDb: 6.4 

Özet: Evelyn Salt, idealist bir CIA ajanıdır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? 

Oyuncular: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor 

Yönetmen: Phillip Noyce

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Charlotte Gray, 2001

15. Charlotte Gray, 2001

IMDb: 6.4 

Özet: Dünya Savaşı'nın en şiddetli döneminde Nazi işgali altındaki Fransa'da geçen bir dram. Charlotte Gray, kayıp bir RAF pilotu olan sevgilisini kurtarmak umuduyla Fransız Direnişi ile çalışan genç bir İskoç kadının ilgi çekici hikayesini anlatıyor. Sebastian Faulks'un çok satan romanından uyarlanmıştır. 

Oyuncular: Cate Blanchett, James Fleet, Abigail Cruttenden 

Yönetmen: Gillian Armstrong

14. Get Smart, 2008

14. Get Smart, 2008

IMDb: 6.5 

Özet: Maxwell Smart KAOS adıyla bilinen suç örgütünün dünyayı ele geçirme planlarını çökertmekle görevlidir. ABD casus teşkilatı Control’un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ifşa olunca, Teşkilat Amiri’nin her daim istekli analizcisi Maxwell Smart’ı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz. Her zaman sahada ajanların süperstarı, korkusuz Ajan 23’le çalışmanın hayallerini kuran Smart, ne yazık ki kimliği ifşa olmayan tek ajanla, deneyimli, sevimli ama bir o kadar da öldürücü Ajan 99’la çalışmak durumundadır.  

Oyuncular: Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin 

Yönetmen: Peter Segal

13. Mr. & Mrs. Smith, 2005

13. Mr. & Mrs. Smith, 2005

IMDb: 6.5 

Özet: John ve Jane Smith, renksiz bir evlilik süren sıradan bir şehirli çifttir. Ancak her ikisi de diğerinin öğrenmek için cinayet işleyebileceği bir sır gizlemektedir: Bay ve Bayan Smith, yüksek ücretli, olağanüstü kiralık katildirler ve rakip kurumlar için çalışmaktadırlar. Bay ve Bayan Smith, birbirlerini öldürmek için kiralandıklarında evliliklerinde yeni bir heyecan kaynağı bulurlar ve eğlence başlar. Bay ve Bayan Smith, ölümcül yeteneklerini ortaya koyup evliliklerini müthiş bir sınava soktuklarında sonuç muhteşem bir macera yapıtına dönüşür. 

Oyuncular: Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody 

Yönetmen: Doug Liman

12. Mata Hari, 1931

12. Mata Hari, 1931

IMDb: 6.6 

Özet: Film Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya için casusluk yapmakla suçlanan egzotik dansçı Mata Hari'nin hayatını anlatmaktadır. 

Oyuncular: Greta Garbo, Ramon Novarro, Lionel Barrymore 

Yönetmen: George Fitzmaurice

11. Red Sparrow, 2018

11. Red Sparrow, 2018

IMDb: 6.6 

Özet: Hayatta annesinden ve baleden başka tutkusu olmayan Dominika, geçirdiği bir kaza sonucu baleye veda etmek zorunda kalmıştır. Gelecek planları bir anda tuzla buz olan genç kadın, onun gibi üstün yetenekli gençlere bedenlerini ve zihinlerini bir silah olarak kullanmayı öğreten Rus gizli istihbarat örgütü Serçe Okulu’na katılır. Zorlu ve sadistik bir eğitimden geçen genç kadın, programın şimdiye kadarki en tehlikeli öğrencisi olur. Dominika şimdi sahip olduğu güçle geçmişiyle yüzleşmeli ve sevdiği herkesin hayatı tehlikedeyken, Dominika'nın güvenebileceği tek kişi olduğunu söyleyen Amerikalı CIA ajanı Nathaniel Nash'le uzlaşma sağlamalıdır. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts 

Yönetmen: Francis Lawrence

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Hanna, 2011

10. Hanna, 2011

IMDb: 6.7 

Özet: Hanna, eski bir CIA ajanı olan babası tarafından Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında, soğukkanlı bir ölüm makinası olarak yetiştirilmiştir. 14 yaşına gelince babası onu ilk suikastını gerçekleştirmesi için Avrupa'ya gönderir. Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde, usta bir katil gibi soğukkanlı hareket eden Hanna, başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça varoluşsal soru ve sorunlarla boğuşmaya başlar. 

Oyuncular: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana 

Yönetmen: Joe Wright

9. Atomic Blonde, 2017

9. Atomic Blonde, 2017

IMDb: 6.7 

Özet: Berlin Duvarı’nın çöküşü ve süper güç birliklerinin değiştirilmesi öncesinde Berlin’de geçen filmde MI6’in en ölümcül suikastçısı Lorraine Broughton, soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin’e gönderilir. Berlin istasyon şefi David Percival ile iş birliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. 

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman 

Yönetmen: David Leitch

8. The Debt, 2010

8. The Debt, 2010

IMDb: 6.8 

Özet: 1965 yılında üç MOSSAD ajanının görevi, Nazi rejiminin savaş suçlulularını bulup ortadan kaldırmaktır. Aradan otuz yıl geçmiştir. Ukrayna'da eski bir Nazi kalıntısının olduğu ihbarı alınınca ajanlardan biri göreve çağrılır. Amacı kimlik değiştirerek olası şüphelinin gerçek bir Nazi olup olmadığını açığa çıkarmaktır. 

Oyuncular: Helen Mirren, Sam Worthington, Tom Wilkinson 

Yönetmen: John Madden

7. Fair Game, 2010

7. Fair Game, 2010

IMDb: 6.8 

Özet: ABD'deki Valeri Plame skandalı çevresinde gelişen olayları anlatan film, Joseph Wilson'ın Irak'ta nükleer silah olmadığını yazması üzerine ABD hükümetinin üzerine oynadığı komplo üzerine kurulu... İntikam olarak Wilson'ın eşinin CIA ajanı olduğunun basına sızdırılmasının arkasındaki kişi ise daha sonra ortaya çıkacaktır: ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin sağ kolu olan Scooter Libby. 

Oyuncular: Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison 

Yönetmen: Doug Liman

6. RED, 2010

6. RED, 2010

IMDb: 7.0 

Özet: Eski bir CIA ajanı olan Frank Moses yalnız ve sessiz bir hayat sürmektedir. Ta ki, yüksek teknoloji sahibi bir ekip onu öldürmeye kalkışıncaya kadar. Kimliğinin ortaya çıkması ve çok önem verdiği bir kadın olan Sarah’nın hayatının tehlikeye girmesi üzerine Frank eski takımını toparlar ve son bir yaşam savaşı vermeye başlarlar. 

Oyuncular: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman 

Yönetmen: Robert Schwentke

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Spy, 2015

5. Spy, 2015

IMDb: 7.0 

Özet: Susan Cooper CIA'de masabaşı işi yapan bir analisttir. Başarılı operasyonların görünmeyen kahramanlarından biridir. Ancak önemli bir biyolojik silahla ilgili görevde partneri Bradley Fine ve İngiltere'den gelen Rick Ford deşifre olunca, bu zorlu ve tehlikeli görevi yerine getirmek için Cooper gönüllü olur. Hiç alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kalan acemi ajan, dünyayı felaketten kurtarabilecek son isimdir. 

Oyuncular: Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law 

Yönetmen: Paul Feig

4. La Femme Nikita, 1990

4. La Femme Nikita, 1990

IMDb: 7.3 

Özet: Bir soygun sırasında yakalanıp hapse düşen Nikita'nın kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Fransız gizli servisi, kendileri için tetikçi olmasını teklif eder. Kabul etmemesi durumunda ise zaten cenazesi kaldırılmıştır. 

Oyuncular: Anne Parillaud, Marc Duret, Patrick Fontana 

Yönetmen: Luc Besson

3. Zero Dark Thirty, 2012

3. Zero Dark Thirty, 2012

IMDb: 7.4 

Özet: 11 Eylül 2001'de Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yerle bir edildikten sonra, yakın dünya tarihini değiştiren bu saldırıyı El-Kaide terör örgütü ve ABD'nin en azılı düşmanlarından biri olduğunu iddia eden Usame Bin Laden üstlenmişti. Önce Afganistan'da başlayan savaş, diğer Orta Doğu ülkelerine de yayıldı ve Pentagon saldırıların bir numaralı sorumlusu olarak gösterdiği Bin Laden'i köşe bucak aramaktan asla vazgeçmedi.  

Oyuncular: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt 

Yönetmen: Kathryn Bigelow

2. Kingsman: The Secret Service, 2014

2. Kingsman: The Secret Service, 2014

IMDb: 7.7 

Özet: Gary “Eggsy” Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır.  

Oyuncular: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson 

Yönetmen: Matthew Vaughn

1. Black Book, 2006

1. Black Book, 2006

IMDb: 7.7 

Özet: Yahudiler için Almanya'da yaşamanın kabusa eş değer olduğu yıllarda Yahudi şarkıcı Rachel Steinn, bu korkunç baskıdan kurtulabilmek için ülkeyi terk etmeye karar verir. Fakat ne yazık ki, Hollanda'ya gitmek için kaçak olarak bindiği bot, Almanlar tarafından durdurulacaktır. Bottaki herkesin öldürülmesine rağmen Rachel, şans eseri kurtulur. Ülkeyi ter kedemeyen Rachel için yapacak tek bir şey kalmıştır: direnişçilere katılmak! Ellis de Vries adı ile direniş gruplarının önemli isimlerinden biri haline gelecektir. RoboCop, Temel İçgüdü gibi filmlerin de yönetmeni olan Paul Verhoeven, şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gerçek trajedilerden birine el atıyor. 

Oyuncular: Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman 

Yönetmen: Paul Verhoeven

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?