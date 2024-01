The Forest'ın devamı niteliğinde olan Sons Of The Forest, Şubat ayının sonlarına doğru çıkarken çok fazla rekoru da beraberinde getirmişti. Şimdiye kadar en çok istek listesine eklenen ve en çok beklenen oyun olmasının yanı sıra, çıktığı gün Steam sunucuları çökmüş ve bir müddet mağaza sayfasına ulaşılamamıştı. Şayet arkadaşlarınız ile birlikte muhteşem bir hayatta kalma-korku oyunu arıyorsanız o zaman doğru yerdesiniz demektir.