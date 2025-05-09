9 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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PKK'nın kongre açıklamasının ardından DEM Parti 8 maddelik bir açıklama yaptı.
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PKK kongresini topladığını duyurdu. PKK'dan yapılan açıklamanın ardından MHP'den ise ilk açıklama geldi.
Can Bonomo, CHP'nin açıkladığı boykot listesindeki bir markadan alışveriş yaparken görüntülendi. Tepkiler üzerine Bonomo'dan açıklama geldi.
Keydrop platformuna erişim engeli getirildi.
Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının kapatılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.
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Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal beraat etti.
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.
Kocaeli Üniversitesi’nde engelli bir öğrenci tuvalet eksikliğini dile getirirken rektör şok eden bir yanıt verdi.
Sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finali tarihi belli oldu.
Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazerle ilgili karar açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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