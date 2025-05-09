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9 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

9 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 20:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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PKK'nın kongre açıklamasının ardından DEM Parti 8 maddelik bir açıklama yaptı.

PKK'nın kongre açıklamasının ardından DEM Parti 8 maddelik bir açıklama yaptı.

PKK'nın 12. Kongresi’ni 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladığını açıklamasının ardından DEM Parti'den 8 maddelik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel gibi isimlere teşekkür edildi.

PKK kongresini topladığını duyurdu. PKK'dan yapılan açıklamanın ardından MHP'den ise ilk açıklama geldi.

PKK kongresini topladığını duyurdu. PKK'dan yapılan açıklamanın ardından MHP'den ise ilk açıklama geldi.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını duyurmuş ve yapılan açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar alındı” denilmişti. 

Bu ifadelerin ardından MHP’den ilk açıklama geldi. MHP’nin ilk açıklamasını Grup Başkanvekili Celal Adan, X hesabından yaptı. Adan, 'Kan ve kin devri kapanmıştır' dedi.

Can Bonomo, CHP'nin açıkladığı boykot listesindeki bir markadan alışveriş yaparken görüntülendi. Tepkiler üzerine Bonomo'dan açıklama geldi.

Can Bonomo, CHP'nin açıkladığı boykot listesindeki bir markadan alışveriş yaparken görüntülendi. Tepkiler üzerine Bonomo'dan açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve tutuklanma sürecinde açıklanan boykot listeleri büyük ses getirmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde duyurduğu boykot listelerinde bulunan markalar tek tek açıklanmıştı. 

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde ve sonrasında tepkisini sosyal medyada duyuran Can Bonomo ise geçtiğimiz günlerde oğlu Roman ile bu mağazalardan birinde alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken Can Bonomo'dan ilk açıklama geldi.

Keydrop platformuna erişim engeli getirildi.

Keydrop platformuna erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop kısa süre sonra açılmıştı. Keydrop platformuna bir kez daha erişim engeli getirildi. Keydrop‘un keydrop.com ve key-drop.com alan adları, Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının kapatılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının kapatılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi gündeme bomba gibi düşerken bu kez İngilizce hesabına da erişim engeli istendi. Kararı, X'te '@engelliweb' hesabı paylaştı.

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Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal beraat etti.

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal beraat etti.

Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal, Ramazan ayında çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı kriz çıkarmıştı. Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınan Köksal hakkında zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenişti. Bugün hakim karşısına çıkan Köksal, beraat etti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ergenç ve Kocaoğlu, mahkemede yaptıkları savunmada aylık gelirlerini de açıkladı. Duruşma, 23 Mayıs Cuma gününe tarihine ertelendi.

Kocaeli Üniversitesi’nde engelli bir öğrenci tuvalet eksikliğini dile getirirken rektör şok eden bir yanıt verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nde engelli bir öğrenci tuvalet eksikliğini dile getirirken rektör şok eden bir yanıt verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nde rektör ile öğrenciler arasında konferans gerçekleşti. Engelli bir öğrenci, tuvaletlere erişimde eksiklik olduğunu söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Üniversitelerinin engelli bireylere uygun olduğuna dair tanıtım yaptıklarını ancak uygun olmadığını söyledi. Öncesinde de durumu mail ile bildirmişti. Rektör ise maili gördüğünü dile getirerek, 'Kendi gayretlerinizle bağışların artırılması konusunda destek sağlarsanız erişilebilirliğe çevirebiliriz.' yanıtını verdi.

Sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finali tarihi belli oldu.

Sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finali tarihi belli oldu.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, sezonun en sürpriz işi oldu. Uzak Şehir her hafta reyting rekorunu katlarken ne zaman sezon finali yapacağı merak edilmişti. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in sezon finali tarihini açıkladı.

Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazerle ilgili karar açıklandı.

Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazerle ilgili karar açıklandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Zirveyle fark 8'e çıkarken Fenerbahçe için bir sezon daha yaşadığı hayal kırıklığı taraftarını üzdü. Öte yandan maça bir de 'lazer' damgasını vurdu. Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazer, penaltının kaçmasına neden olmuş ardından tutan kişi gözaltına alınmıştı. 

O harekete PFDK'dan da ceza geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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