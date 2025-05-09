Ramazan Mesajı Krizinde Flaş Gelişme: Zorlu Holding’in Eski CEO’su Cem Köksal Beraat Etti
Kaynak: https://www.haberturk.com/eski-zorlu-...
Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal, Ramazan ayında çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı kriz çıkarmıştı. Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınan Köksal hakkında zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenişti. Bugün hakim karşısına çıkan Köksal, beraat etti.
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Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınmıştı.
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"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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