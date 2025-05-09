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Ramazan Mesajı Krizinde Flaş Gelişme: Zorlu Holding’in Eski CEO’su Cem Köksal Beraat Etti

Ramazan Mesajı Krizinde Flaş Gelişme: Zorlu Holding’in Eski CEO’su Cem Köksal Beraat Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 16:34

Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal, Ramazan ayında çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı kriz çıkarmıştı. Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınan Köksal hakkında zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenişti. Bugün hakim karşısına çıkan Köksal, beraat etti.

Kaynak: https://www.haberturk.com/eski-zorlu-...
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Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Ramazan mesajı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in şirket çalışanlarına Ramazan tebriği mesajı göndermişti.Cem Köksal ise bu mesaja karşılık  'Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor...' yanıtını vermişti. Bu mesajın sosyal medyada yayılmasının ardından Köksal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Görevinden istifa eden Köksal’a “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçu yöneltilmiş ve 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Bugün (9 Mayıs Cuma) görünen davanın ilk duruşmasında Cem Köksal beraat etti.

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor."

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor."

Köksal’ın Ramazan mesajına yanıtı şöyle olmuştu:

“Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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