Kabus Geri Döndü! Marmara Denizi’nde Müsilaj İşgali Adım Adım Görüntülendi
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İstanbul denizinde müsilaj kameralara böyle yansıdı 👇
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Müsilaj kabusu geri döndü. Marmara Denizi'nde çoğalmaya başladı.
Korkutan açıklama uzmandan geldi. Müsilajın ilerleyen dönemlerde daha fazla görüleceği belirtildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Depremi ayrı dert, zehirli deniz anası ayrı dert, musilaji ayrı bu ne be kardeşim bi gün yüzü göremedik
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