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Kabus Geri Döndü! Marmara Denizi’nde Müsilaj İşgali Adım Adım Görüntülendi

Kabus Geri Döndü! Marmara Denizi’nde Müsilaj İşgali Adım Adım Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 19:43

Marmara Denizi’nin kabusu müsilaj yaz mevsimi yaklaşırken geri döndü. İlk olarak Balıkesir kıyılarında görülen müsilaj, bu kez İstanbul’da kameralara yansıdı. ‘Deniz salyası’ olarak bilinen müsilaj Kınalıada açıklarında görülürken, artmasından endişe ediliyor.

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İstanbul denizinde müsilaj kameralara böyle yansıdı 👇

Müsilaj kabusu geri döndü. Marmara Denizi'nde çoğalmaya başladı.

Müsilaj kabusu geri döndü. Marmara Denizi'nde çoğalmaya başladı.

'Deniz salyası' olarak bilinen ve kirlilik nedeniyle ortaya çıkan müsilaj Marmara'da yaz mevsimi yaklaşırken yeniden görüntülendi. Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesi kıyılarında müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Balıkesir’in ardın İstanbul denizinde de müsilaj görüntülendi. Kınalıada açıklarında oluşan müsilaj yer yer bulanıklığa da neden oldu. Kınalıada’dan müsilaj en son 26 Ocak’ta görülmüştü.

Korkutan açıklama uzmandan geldi. Müsilajın ilerleyen dönemlerde daha fazla görüleceği belirtildi.

Korkutan açıklama uzmandan geldi. Müsilajın ilerleyen dönemlerde daha fazla görüleceği belirtildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaja dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sarı, “Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok” dedi.

Müsilajın ilerleyen dönemde daha fazla görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Sarı, şunları dedi:

'Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama 6 aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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maestro__

Depremi ayrı dert, zehirli deniz anası ayrı dert, musilaji ayrı bu ne be kardeşim bi gün yüzü göremedik

nogay dayı

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