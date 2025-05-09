Kabus Geri Döndü! Marmara Denizi’nde Müsilaj İşgali Adım Adım Görüntülendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaja dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sarı, “Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok” dedi.

Müsilajın ilerleyen dönemde daha fazla görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Sarı, şunları dedi:

'Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama 6 aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak.'