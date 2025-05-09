Veliefendi’de Bi’Talih Anneler Günü Koşusu Heyecanı

Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde, 11 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda “Bi'Talih Anneler Günü Koşusu” düzenlenecek.

TJK'nın yasal bayilerinden Bi'Talih’in isim sponsorluğunu üstlendiği bu özel yarış, Anneler Günü’nün anlam ve duygusunu at yarışlarının heyecanıyla bir araya getirecek.

“Biz bu yola baş koyduk!” sloganıyla Türk atçılığına kalıcı katkılar sunmayı sürdüren Bi'Talih, Bi’Talih Ege Derbisi ve Bi’Talih Akdeniz Derbisi’nin ardından sezona damga vuran prestijli koşulara bir yenisini daha ekliyor.

'3 yaş ve üzeri 12 dişi İngiliz atının katıldığı Grup 1 mücadele, 1400 metre mesafede ve çim pistte koşulacak. Kazanan kısrağın sahibi, yetiştiricilik primleri ve sponsorluk ikramiyesiyle birlikte toplamda 5 milyon TL'yi aşan büyük bir ödül kazanacak.