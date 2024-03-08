8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Çiçek Alınır mı?

1910'da Clara Zetkin'in, Alman bir sosyalist kadının, emekçi kadınlara tanınan hakların gelişmesi için attığı adımlarla başlayan ve günümüze kadar birçok kadının desteğiyle devam eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl uluslararası düzenlenen bir gündür. Bazıları için bir protesto, bazıları için ise kadınlığın kutlandığı bir gündür. Bazı kadınlar bu özel günün protesto kökenlerini anımsadığı için kendilerine çiçek alınmasını yanlış anlayabilir. Bu yüzden ortada 'Kadınlara bu özel günde çiçek alınmalı mı?' sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. Sorunun cevabı için sizleri içeriğimize alalım.👇