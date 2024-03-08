8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Çiçek Alınır mı?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Çiçek Alınır mı?
Kaynak: https://apnews.com/article/internatio...
1910'da Clara Zetkin'in, Alman bir sosyalist kadının, emekçi kadınlara tanınan hakların gelişmesi için attığı adımlarla başlayan ve günümüze kadar birçok kadının desteğiyle devam eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl uluslararası düzenlenen bir gündür. Bazıları için bir protesto, bazıları için ise kadınlığın kutlandığı bir gündür. Bazı kadınlar bu özel günün protesto kökenlerini anımsadığı için kendilerine çiçek alınmasını yanlış anlayabilir. Bu yüzden ortada 'Kadınlara bu özel günde çiçek alınmalı mı?' sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. Sorunun cevabı için sizleri içeriğimize alalım.👇
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Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında çoğunlukla kadınlardan oluşan gösterilerle kutlanan, mücadeleci protestolardan yardım koşularına kadar uzanan küresel bir kutlama ve eylem çağrısıdır.
Bazıları kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi başarılarını kutlarken, diğerleri hükümetleri eşit ücret, sağlık hizmetlerine erişim, cinsiyete dayalı şiddet mağdurları için adalet ve kız çocukları için eğitim sağlamaya çağırır.
Aslında her iki taraf için de 8 Mart, bir eşitlik, yaşama, özgürlük ve "Şiddete Hayır!" mücadelesidir. Bir kısım bu özel günü çay partileriyle, çiçeklerle ve özel bir yemekle kutlamayı tercih ederken, bir taraf da protestolar ve eylemler eşliğinde bir hareketle anımsamayı tercih ediyor.
Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi Dünya Kadınlar Günü'nde de sosyal medya, özellikle kadınlara ve genel olarak muhalefete yönelik baskıcı hükümetlerin bulunduğu ülkelerde düzenlenen gösterilere dikkat çekerek önemli bir rol oynamaktadır.
Peki Dünya Kadınlar Gününde kadınlara çiçek ya da çikolata almak uygun mudur? Aslında bu yere ve zamana göre değişir.
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Doğu Avrupa'daki kadınlar uzun zamandır 8 Mart'ta çiçek alıyor ve hatta bazen işten izin alıyorlar. Ancak çikolata ve şekerlemeler, özellikle de protestoların şiddetli geçtiği bölgelerde, kadınları protestoya iten mücadelelerin anlaşılmadığını gösteren küçümseyici jestler olarak algılanabilir.
Türkiye'deki geçen sene yapılan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünü hatırlayın. Getirilen resmi yasağa göğüs geren ve polisin kalabalığı dağıtmak ve onlarca kişiyi göz altına almak için kullandığı göz yaşartıcı gazların öncesinde iki saat boyunca protesto gösterisinde bulunmuşlardı.
Meksika'da ise 8 Mart 2021'de düzenlenen bir gösteride, protestocuların ana meydanda polisle taşlar, şişeler, metal direkler, sprey boyalar ve yanan aerosol kutularından çıkan alevlerle mücadele etmesinin ardından onlarca kişi yaralanmıştı. Ve daha bir çok protesto.
Bu sırada online perakendeciler, talep gördüğü için Dünya Kadınlar Günü'nde uzun zamandır tişörtler, tebrik kartları, çıkartma paketleri, bez çantalar, tatlılar ve 8 Mart temalı, mor ağırlıklı sayısız ürün satıyor.
İnternet aynı zamanda işletmelere, çalışanlar için kek ve çeşitli e-postalarından mevcut veya gelecekteki müşteriler için ürün paketlerine ve sosyal medya tekliflerine kadar bu fırsattan yararlanmaları için pek çok rehber sunuyor. Hadi bir de şöyle bir bakış açısından bakalım:
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"Kadın kadındır, çiçek babandır" sloganı mesela. Aslında kadınların narin ve uysal kelimeleriyle bağdaştırılıp, 'ot gibi sessizce yaşa' dipnotuyla birçok kişi tarafından kadınlara sunulduğu için yapılmış ironik bir kelime oyunudur. Fakat çiçek almak sadece bu anlama gelmez: sevgi, sağlık ve barış gibi birçok özel anlam taşıyan anları da simgeler.
Kısacası Kadınlar Gününde sevdiğiniz kadınlara çiçek veya çikolata almanız pek sorun değildir. İçinizden geliyorsa ve karşınızdaki kişiye iyi niyetle yaklaşıyorsanız, kadın erkek eşitliğini göz ardı etmiyorsanız, istediğiniz zaman kadınlara çiçek verebilirsiniz.
Ancak başkaları için, günün asıl amacının aslında sadece kutlama değil bir mücadele olduğunu da unutmayın. Zıtlıklar olsa bile gün hepimizin günüdür.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.❤️
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