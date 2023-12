2023'te Bırakman Gereken Ne?

Verdiğin cevaplara göre sen aşırı enerjik ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insansın. Ancak 2023'e şöyle bir geri baktığımızda görüyoruz ki ruh emici gibi insanlar senin hayat enerjini emmiş. Hayatının her alanında yakaladığın başarılar adeta çevrendeki dedikoducu ve ağzında hayırlı laf çıkmayan kişiler tarafından kıskanılmış. Etrafındaki bu kötü huylu enerji de malum olduğu gibi senin enerjini yiyip bitirmiş. Sana tavsiyemiz hayatına bir karabasan gibi çöken bu insanları bir an önce tespit etmen ve onları hayatından uzaklaştırman. Zira 2024 yılında tekrar aynı düşük enerjiyle yaşamak istemiyorsan bunu bi' şekilde halletmelisin. Kendine güvenini ve eski enerjini geri döndürmek senin elinde, bunu sakın unutma!