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2023'te Bırakman Gereken Ne?

2023'te Bırakman Gereken Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 13:16

Yeni bir yıla doğru adım atarken bize iyi gelmeyen şeyleri artık geride bırakmanın vakti geldi. Peki senin 2023 yılında bırakıp 2024'e taşımaman gereken şey ne?

Merak ediyorsan hemen teste başlayalım!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. 2023'te seni en çok hangisi yordu?

4. İnsanlarla bu sene aran nasıldı?

5. 2024'te gerçekleştirmek için kendine uzun vadeli planlar yaptın mı?

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6. Bu sene en çok neyin değerini daha iyi anladın?

7. Şu an kendini psikolojik olarak nasıl hissediyorsun?

8. Diyelim ki 2023 yılının başındasın, neyi değiştirmek isterdin?

9. Peki 2023'te hayalini gerçekleştirdiğin şeylerden memnun musun?

10. Son olarak yeni yıl senin için ne ifade ediyor?

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Enerjini Düşüren İnsanları Geride Bırakmalısın!

Verdiğin cevaplara göre sen aşırı enerjik ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insansın. Ancak 2023'e şöyle bir geri baktığımızda görüyoruz ki ruh emici gibi insanlar senin hayat enerjini emmiş. Hayatının her alanında yakaladığın başarılar adeta çevrendeki dedikoducu ve ağzında hayırlı laf çıkmayan kişiler tarafından kıskanılmış. Etrafındaki bu kötü huylu enerji de malum olduğu gibi senin enerjini yiyip bitirmiş. Sana tavsiyemiz hayatına bir karabasan gibi çöken bu insanları bir an önce tespit etmen ve onları hayatından uzaklaştırman. Zira 2024 yılında tekrar aynı düşük enerjiyle yaşamak istemiyorsan bunu bi' şekilde halletmelisin. Kendine güvenini ve eski enerjini geri döndürmek senin elinde, bunu sakın unutma!

Negatif Duygularını Çöpe Atmalısın!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara göre 2023 yılında seni en çok yoran, seni olumsuz duygular peşinde sürükleyen yine sen olmuşsun. Neredeyse hayatındaki her aşamada olumsuz duyguların esiri gibi davranıyorsun. Daima olaylara kötü tarafından bakıyor, bir şeylerin iyiye gideceği inancında olmuyorsun. Ne yazık ki kendine sadece kendin ediyorsun. İşte o yüzden biz de diyoruz ki 2024 yılında bunun yeniden yaşanmasına asla izin verme. İçinde beslediğin negatif ve kötücül duyguları 2023'te bırak ve yerine çok daha pozitif ve iyi olanları yerleştir. Göreceksin bak 2024'te çok farklı bir sen olacaksın. Bu tavsiyemize uymayı sakın unutma!

Gerçekçi Olmayan Hayallerinden Uzaklaşmalısın!

Verdiğin cevaplara göre 2023 yılında uzaklaşman gereken bi' hayli şey var senin. Ama içlerinden biri var ki çok ön plana çıkıyor. Yeni yıla sayılı günler kala kurtulman gereken şey gerçekçi olmayan hayallerin. 2023'te çok ama çok hayal kurmuşsun ancak bunların çoğu gerçekleşmesi zor ya da gerçekleşmesi için hiçbir çaba sarf edilmeyenler olmuş. Deyim yerindeyse çok güzel hayaller kurmuşsun fakat onları gerçekleştirmek için de hiçbir şey yapmamışsın. Sana tavsiyemiz 2023 yılının şu son günlerinde artık kurtulman gereken şey de bu! Gerçekçi olmayan hayallerini bi' kenara bırak ve olabilmesi mümkün olan hayallerin peşinden koş. Göreceksin bak 2024 sen böyle hareket edince daha verimli geçecek!

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