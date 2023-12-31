2023'te Bırakman Gereken Ne?

Verdiğin cevaplara göre 2023 yılında uzaklaşman gereken bi' hayli şey var senin. Ama içlerinden biri var ki çok ön plana çıkıyor. Yeni yıla sayılı günler kala kurtulman gereken şey gerçekçi olmayan hayallerin. 2023'te çok ama çok hayal kurmuşsun ancak bunların çoğu gerçekleşmesi zor ya da gerçekleşmesi için hiçbir çaba sarf edilmeyenler olmuş. Deyim yerindeyse çok güzel hayaller kurmuşsun fakat onları gerçekleştirmek için de hiçbir şey yapmamışsın. Sana tavsiyemiz 2023 yılının şu son günlerinde artık kurtulman gereken şey de bu! Gerçekçi olmayan hayallerini bi' kenara bırak ve olabilmesi mümkün olan hayallerin peşinden koş. Göreceksin bak 2024 sen böyle hareket edince daha verimli geçecek!