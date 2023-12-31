2023'te Bırakman Gereken Ne?
2023'te Bırakman Gereken Ne?
Yeni bir yıla doğru adım atarken bize iyi gelmeyen şeyleri artık geride bırakmanın vakti geldi. Peki senin 2023 yılında bırakıp 2024'e taşımaman gereken şey ne?
Merak ediyorsan hemen teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. 2023'te seni en çok hangisi yordu?
4. İnsanlarla bu sene aran nasıldı?
5. 2024'te gerçekleştirmek için kendine uzun vadeli planlar yaptın mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bu sene en çok neyin değerini daha iyi anladın?
7. Şu an kendini psikolojik olarak nasıl hissediyorsun?
8. Diyelim ki 2023 yılının başındasın, neyi değiştirmek isterdin?
9. Peki 2023'te hayalini gerçekleştirdiğin şeylerden memnun musun?
10. Son olarak yeni yıl senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Enerjini Düşüren İnsanları Geride Bırakmalısın!
Negatif Duygularını Çöpe Atmalısın!
Gerçekçi Olmayan Hayallerinden Uzaklaşmalısın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda