2000'li Yıllarda İlk Aşkıyla Tanışanların Çalma Listesi

2000'li Yıllarda İlk Aşkıyla Tanışanların Çalma Listesi

Aslı Uysal
Aslı Uysal
19.10.2025 - 14:05

İlk aşkını 2000'li yıllarda yaşayanlar bilir ki, sanki o zamanlar her duygu bir başkaydı. Bir bakış, bir şarkı sözü ve kalbe kazınan anılar… Bütün duygular yıllarca unutulmayacak kadar yoğundu. İşte o zamanlar aşkımızı pekiştiren birbirinden güzel şarkılar.

1. Halo

2. Chasing Cars

3. Because Of You

4. Home

5. Lucky

6. Make You Feel My Love

7. Fix You

8. When I Look At You

9. Let me Love You

10. By Your Side

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
