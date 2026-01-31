20 Yıl Sonra Bile Dinleyeceğin O Şarkıyı Buluyoruz!
Bazı şarkılar vardır, hangi döneme ait olursa olsun hayatının her anında seninle olur. Kaç yaşına gelirsen gel, nerede olursan ol, bir yerde çaldığında seni alıp başka bir zamana götürür. Peki senin için o şarkı hangisi? Cevapların, yıllar sonra bile kulaklığından eksik olmayacak o parçayı söylüyor. 👇
1. Bir şarkının yıllara meydan okuması için sahip olması gereken şey sence ne?
2. Yıllar sonra aynı şarkıyı dinlediğinde ne hissetmek istersin?
3. Hangi detay, bir şarkıyı defalarca dinlemen için yeterli bir sebep?
4. Peki sen hangi dönemin şarkılarında kendini buluyorsun?
5. Şimdi de nostaljik bir parça seç bakalım. 👇
6. Müzik zevkin yıllar içinde nasıl değişti?
7. Yıllar sonra bile hangisini yapmaktan vazgeçmezsin?
8. Müzik senin için yıllar geçse de ne ifade etmeli?
a-ha - Take On Me
Adele - Someone Like You
The Weeknd - Blinding Lights
