2 Aralık Salı Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 08:40

2 Aralık Salı günü Diyarbakır’da hava nasıl seyredecek? Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli, yer yer az bulutlu olacak; sıcaklıklar ise sabah saatlerinde tek hanelerde seyredip gün içinde 14 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; günün en düşük sıcaklığı ise gece ve sabaha karşı 4–5 derece civarında seyredecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık 14 °C civarında ölçülürken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4–5 °C’lere kadar geriliyor. Sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların mont ve kat kat giyinmeyi tercih etmeleri yerinde olacak.

Nem oranı gün boyunca yüzde 40–80 bandında seyrederken, rüzgârın da hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık farkları belirgin olacağı için, özellikle akşam saatlerinde hava daha serin hissedilecek.

