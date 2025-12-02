onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Aralık Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

2 Aralık Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.12.2025 - 09:03

Ankara'da bugün hava nasıl?

2 Aralık Salı Ankara hava durumu Ankaralılar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre, Ankara'da bugün bölge geneli parçalı bulutlu olacak. 

İşte, 2 Aralık Ankara hava durumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da bugün en yüksek sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.

Ankara'da bugün en yüksek sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.

Soğuk, sisli ve puslu havanın hakim olacağı Ankara'da en düşük sıcaklığın ise 2 derece olacağı tahmin ediliyor. Ankara hakkında güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, gün içinde yağmur beklenmiyor. Öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacak gökyüzünün cumartesi günü yerini yağışlara bırakacağı tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın