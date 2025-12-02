2 Aralık Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl? Antalya'da Hava Güneşli mi, Yağmur Var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerde 1 ila 3 dere artıyor. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Akreniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ara sıra orta kuvvete rüzgarlar bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yağışların devam edeceği öngörülüyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları 22 dereceye kadar çıkarken, gökyüzü de parçalı bulutlu olacak. Peki, 2 Aralık Salı günü Antalya'da hava nasıl olacak?
İşte, 2 Aralık Salı günü Antalya hava durumu:
2 Aralık Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:
