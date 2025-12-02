2 Aralık Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl? Antalya'da Hava Güneşli mi, Yağmur Var mı?

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava tahmin raporuna göre bugün, Akdeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 1 ila 2 derece artacağı tahmin ediliyor.

Güne başlarken kuzey ve batı yönünde esen rüzgarın, öğle saatlerinde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Antalya ve çevresindeki ilçelerde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Şehirdeki en yüksek sıcaklık, Demre ve Manavgat'ta 23 dereceye ulaşırken, Alanya, Kaş, Finike, Kemer, Kepez ve Muratpaşa'da da 22 dereceye kadar ulaşacak. Kentte yağışlı havanın ise yeniden 4 Aralık Perşembe günü kendini göstermesi bekleniyor.