1923'te İngiltere Kralı V. George Tarafından Kime Şövalyelik Nişanı Verildi, II. Dünya Savaşı'nda Geri Alındı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada tarih bilgisine dayalı dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yarışmacıya “1923'te İngiltere Kralı V. George tarafından kime şövalyelik nişanı verilmiş, II. Dünya Savaşı yıllarında bu nişan kendisinden geri alınmıştır?” sorusu soruldu. Tarih meraklılarının ilgisini çeken bu soru kısa sürede konuşulmaya başlandı.

İşte 100.000 TL'lik sorunun cevabı...