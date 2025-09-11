onedio
1923'te İngiltere Kralı V. George Tarafından Kime Şövalyelik Nişanı Verildi, II. Dünya Savaşı'nda Geri Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 21:40 Son Güncelleme: 11.09.2025 - 21:41

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada tarih bilgisine dayalı dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yarışmacıya “1923'te İngiltere Kralı V. George tarafından kime şövalyelik nişanı verilmiş, II. Dünya Savaşı yıllarında bu nişan kendisinden geri alınmıştır?” sorusu soruldu. Tarih meraklılarının ilgisini çeken bu soru kısa sürede konuşulmaya başlandı.

İşte 100.000 TL'lik sorunun cevabı...

1923'te İngiltere Kralı V. George tarafından kime şövalyelik nişanı verilmiş, II. Dünya Savaşı yıllarında bu nişan kendisinden geri alınmıştır?

A- Adolf Hitler

B- Joseph Stalin

C- Benito Mussolini

D- Francisco Franco

Cevap C, yani Benito Mussolini

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
