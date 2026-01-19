onedio
19 – 25 Ocak 2026 Haftalık Burç Yorumları: Hayatını Ya Yönet, Ya da Sonuçlarını Yaşa"

Dr.Astrolog Şenay Devi
19.01.2026 - 12:31

Bu hafta gökyüzü, yumuşak bir rehber gibi değil; net bir yönetici gibi çalışıyor.

Oğlak vurgusu yükseldikçe, hayatın “ciddi” başlıkları büyüyor: sorumluluk, düzen, otorite, para yönetimi, iş planı, aile yükleri ve gerçeklerle yüzleşme.

Bu haftanın ana gövdesi şudur:

Güneş Oğlak’ta ilerlerken, Merkür’ün keskinleşen zihni ve Mars’ın eylem dürtüsü, hepimize tek bir sınav getirir:

Planın var mı, yoksa sadece idare mi ediyorsun?

Bu nedenle bu hafta:

Söylediğin söz, imzaladığın anlaşma, aldığın karar, aile içinde kurduğun sınır, harcadığın para ve bedene verdiğin bakım; 2026’nın geri kalanını hazırlayan tuğlalar gibi çalışır.

Şimdi burç burç, net ve derin etkilerle.

♈ KOÇ

♈ KOÇ

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

SABRETMEYİ ÖĞRENMEDEN GÜCÜNÜ TAM KULLANAMAZSIN.

ARTIK TEPKİ DEĞİL, BİLİNÇLE HAREKET ZAMANI.

CESARET SENDE VAR, ŞİMDİ ONU DOĞRU YERE YÖNLENDİR.

Bu hafta senin için konu “kariyer ve itibar” ama perde arkasında “aile yükleri” çalışıyor

İş:

Kariyer sahasında gözler üzerinde. Üstlerle ilişkiler, yönetimle temaslar, hedef ve performans değerlendirmeleri gündeme gelebilir. Güneş’in Oğlak’ta olması, seni “hız” değil “sonuç” üzerinden ölçüyor. Mars etkisi seni hızlandırırken, Merkür etkisi hata payını yükseltir. Bu hafta acele karar değil, stratejik hamle kazandırır. İş değişikliği düşünüyorsan görüşme yap ama imza için acele etme.

Aşk:

İlişkilerde güç dengesi, kıskançlık, kontrol ihtiyacı artabilir. Senin sertleştiğin yerde karşı taraf da sertleşir. Bu hafta gerçek soru şudur: birlikte mi büyüyoruz, yoksa birbirimizi mi tüketiyoruz? Bekarsan iş bağlantılı bir tanışma mümkündür ama hızla bağlanmak yerine gözlem yap.

Para:

İş kaynaklı gelir artışı fırsatı var ama “daha çok harcama” tuzağı da var. Özellikle statü harcamalarına dikkat. Bu hafta maddi risk değil, maddi düzen kurma haftası.

Sağlık:

Kas gerginliği, baş-boyun bölgesi, diş sıkma, uykusuzluk. Spor yapıyorsan kontrollü yap. Sakinleştirici rutinler iyi gelir.

Aile:

Aile içinde otorite figürleriyle sürtüşme olabilir. Kendini ispat etme savaşına girme. Sınır koy ama saygıyı koru. Bu hafta aile içinde “benim hayatım” cümlesini olgun bir dille kurmak gerekiyor.

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

22 OCAK PERŞEMBE

Kariyer, iş görüşmesi, yöneticilerle temas, resmi başvurular için en sağlam gün. Oğlak etkisi seni ciddiye aldırır.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

20 OCAK SALI

Aile baskısı, otorite figürleri, geçmişten gelen sorumluluklar sinirleri gerebilir. Acele tepki zarar verir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

11:00 – 15:00

Bu saatlerde alınan kararlar kalıcı olur. Öfkeyle konuşma.

♉ BOĞA

♉ BOĞA

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

KONFOR ALANI GÜVENLİ DEĞİL, SADECE TANIDIK.

DEĞERİNİ KORURKEN DEĞİŞİMDEN KAÇMA.

GERÇEK BEREKET, ESNEKLİKLE GELİR.

Bu hafta seni büyüten şey “uzun vadeli plan” ama sınayan şey “sabır”

İş:

Eğitim, yurtdışı, hukuk, akademik süreçler, yayınlar, sertifikalar gibi alanlar çalışır. Oğlak etkisi sana “bilgiyi yapılandır” der. Yeni bir proje fikrini somutlaştırmak için mükemmel; ama hemen sonuç bekleme. Bu hafta bir temelin atılması haftası.

Aşk:

Bakış açın değişiyor. İlişkilerde “aynı döngüleri” fark edebilirsin. Bir konuşma, senin için yeni bir sayfa açabilir. Bekarsan farklı kültürlerden biriyle temas mümkün.

Para:

Planlı harcama şart. Bu hafta küçük ama sürekli gelir kanalı oluşturma fikri değerli. Büyük yatırım için araştırma yap, netleştirme yap.

Sağlık:

Boğaz, tiroit, boyun tutulmaları. Soğuk hava ve düzensiz beslenme seni etkiler.

Aile:

Aile içinde düzen kurma isteğin artıyor. Büyükler üzerinden gelen beklentiler yükselmiş olabilir. Bu hafta “herkesi memnun etme” çabasını bırakıp, dengeli sorumluluk dağıtman gerekiyor.

BOĞA

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

23 OCAK CUMA

Eğitim, başvuru, yurtdışı bağlantılı işler, uzun vadeli planlar için güçlü.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

19 OCAK PAZARTESİ

Zihinsel yorgunluk, kararsızlık, aileden gelen fikir baskısı seni yorabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

09:00 – 12:00

Bu saatlerde yapılan planlar sağlam temel atar.

♊ İKİZLER

♊ İKİZLER

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

HER ŞEYİ BİLMEK ZORUNDA DEĞİLSİN,

AMA DOĞRU ŞEYİ SEÇMEK ZORUNDASIN.

ZİHNİN DAĞINIKSA, HAYAT DA DAĞINIK OLUR.

Bu hafta gökyüzü sana “finansal ve duygusal bağlarını temizle” diyor

İş:

Ortaklı işler, primler, komisyonlar, ödeme planları, sponsorluklar gündemde. Merkür etkisi yoğun evrak, görüşme, hesap kitap getirir. Bu hafta bir sözleşme yeniden gündeme gelebilir; satır aralarını oku. Birinin yükünü üstlenme.

Aşk:

Duygular derinleşir ama güven konusu testte. Kıskançlık, gizli ajandalar, saklanan gerçekler açığa çıkabilir. Bu hafta ilişkinin “gerçek seviyesini” görürsün. Bekarsan güçlü çekim var ama bu çekim aynı zamanda sınavdır.

Para:

Borç kapatma, yapılandırma, gereksiz ödeme kanallarını kesme haftası. Riskli yatırım yapma. Kazanç, temizlikten gelir.

Sağlık:

Stresin bedene yansıması yüksek. Hormonal denge, mide, bağırsak hassasiyeti. Şeker ve kafein kontrolü önemli.

Aile:

Aile içinde miras, paylaşım, destek, borç gibi konular gündeme gelebilir. Bu hafta duygusal değil, adil ol. Kendi sınırlarını koymadığında yük sana kalır.

İKİZLER

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

21 OCAK ÇARŞAMBA

Borç yapılandırma, finansal temizlik, önemli konuşmalar için ideal.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

24 OCAK CUMARTESİ

Kıskançlık, güvensizlik, duygusal kriz tetiklenebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

16:00 – 19:00

Bu saatlerde söylenen sözler ilişkilerde kader belirler.

♋ YENGEÇ

♋ YENGEÇ

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

HERKESİ KORURKEN KENDİNİ UNUTMA.

DUYGULARIN SENİ YÖNETMESİN,

ONLARI SEN YÖNET. SINIR KOYMAK SEVGİYE İHANET DEĞİLDİR.

Bu hafta senin sınavın ilişkiler ama esas ders “aile ve partner dengesi”

İş:

Birebir ilişkiler, danışmanlık, müşteri yönetimi, ortaklıklar öne çıkıyor. Bu hafta doğru kişiyle iş büyür, yanlış kişiyle iş yük olur. Güneş Oğlak’ta ilerlerken sana “kimle yan yanayım” sorusunu sorar.

Aşk:

Karar haftası. Evlilik, ayrılık, ciddi konuşmalar, sınır çizme. İlişkisi olanlar için netleşme; bekarsan geçmişten biri geri dönebilir. Gökyüzü bu hafta romantizmden çok gerçeklik ister.

Para:

Ortak gelirler, eşin parası, aile desteği, kredi gibi alanlar gündemde. Beklenen bir ödeme gecikebilir. B planı yap.

Sağlık:

Mide, duygusal yeme, su dengesi. Uykusuzluk artarsa duygu yönetimi bozulur.

Aile:

Aile ile partner arasında kalma riski var. Bu hafta büyüme, “kendi çekirdek hayatını” seçebilmekle gelir. Aileyi sev ama sınır koy.

YENGEÇ

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

22 OCAK PERŞEMBE

Evlilik, ortaklık, ilişkiyle ilgili net kararlar için en güçlü gün.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

20 OCAK SALI

Aile–partner çatışması, duygusal baskı artabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

18:00 – 22:00

Bu saatlerde alınan kararlar duygusal olarak kalıcı olur.

♌ ASLAN

♌ ASLAN

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

SAHNE SENİN, AMA IŞIKLARIN ALTINDA

GERÇEK OLMAZSA ROL ÇÖKER.

KALBİNLE PARLA, SADECE GÖZ KAMAŞTIRMA.

Bu hafta seni büyüten şey “disiplin” ama sınayan şey “ego”

İş:

Çalışma düzeni, ekip yönetimi, günlük iş yükü artıyor. Oğlak etkisi verimlilik ister. Bu hafta kendini göstermek istiyorsun ama gökyüzü “gösteriş değil, sistem” diyor. İş arayanlar için fırsat; çalışanlar için performans ve sorumluluk artışı.

Aşk:

İş yoğunluğu nedeniyle ilişki ikinci plana düşebilir. Partner, “bana vakit yok” diye sitem edebilir. Bu hafta sevginin dili: ilgi ve sorumluluk.

Para:

Küçük masraflar birikerek büyüyebilir. Harcama kalemlerini sadeleştir.

Sağlık:

Metabolizma, bağırsaklar, uyku düzeni. Düzen kurarsan hızlı toparlanırsın.

Aile:

Aile içinde düzenleme, ev içi sorumluluk paylaşımı, çocuklarla ilgili programlar gündemde. Senin liderliğin gerekli ama baskıya dönmesin.

ASLAN

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

21 OCAK ÇARŞAMBA

İş başvurusu, çalışma düzeni kurma, sağlıkla ilgili adımlar için çok uygun.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

23 OCAK CUMA

Yorgunluk, tükenmişlik hissi artabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışma.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

10:00 – 14:00

Bu saatlerde iş konuşmaları netlik kazanır.

♍ BAŞAK

♍ BAŞAK

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

MÜKEMMELİYET ARAYIŞI BAZEN KORKUDUR.

AKIŞA GÜVEN, HER ŞEYİ DÜZELTMEK SENİN GÖREVİN DEĞİL.

ŞİFA, KABULLE BAŞLAR.

Bu hafta “ürettiğin şeyin değeri” görünür oluyor, ama mükemmeliyetçilik sınavda

İş:

Yaratıcılık, sunum, proje sergileme, görünür olma. Bu hafta bir işin “son hali” ortaya çıkabilir. Oğlak etkisiyle planlı çalışırsan mükemmel sonuç alırsın. Detaylara boğulma; sonuca odaklan.

Aşk:

Romantizm yükselir ama aynı zamanda ciddiyet de gelir. Bekarsan ciddi niyetli biriyle tanışma ihtimali yüksek. İlişkisi olanlar için “gelecek konuşması” gündeme gelir.

Para:

Hobi, yetenek, ek iş üzerinden gelir kapısı açılabilir. Küçük adım, büyük temel.

Sağlık:

Kalp-dolaşım, sırt, omuz. Duruş ve stres yönetimi önemli.

Aile:

Aile içinde “sen toparla” beklentisi artabilir. Her şeyi senin çözmen gerekmiyor. Bu hafta sağlıklı sınır, en büyük iyilik.

BAŞAK

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

24 OCAK CUMARTESİ

Aşk, yaratıcı işler, sahneye çıkma, sunumlar için çok güçlü.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

19 OCAK PAZARTESİ

Mükemmeliyetçilik seni yorabilir, kendine yüklenme.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

13:00 – 17:00

Bu saatlerde alınan kararlar uzun vadeli olur.

♎ TERAZİ

♎ TERAZİ

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIRKEN

KENDİ DENGENİ BOZDUN.

ARTIK BAŞKALARININ KARARSIZLIĞINI TAŞIMA.

Bu hafta ev, aile, kökler ve güven duygusu yeniden yazılıyor

İş:

Evden çalışma düzeni, ofis değişimi, aile işi, gayrimenkul bağlantılı planlar öne çıkabilir. İşte huzursuzluk varsa bunun kaynağı “aidiyet” olabilir. Bu hafta konfor alanını yeniden tanımlarsın.

Aşk:

Aile etkisi ilişkine sızabilir. Partnerin aile dinamiklerini daha net görürsün. Bu hafta “biz” olmanın koşulu, sınırların netleşmesi.

Para:

Evle ilgili masraf, tadilat, taşınma planı veya aileye destek gündeme gelebilir. Gereksiz lüks yerine temel ihtiyaçlara odaklan.

Sağlık:

Uyku, anksiyete, duygusal dalgalanma. Evde sakinlik yaratmak şifa olur.

Aile:

Aile içinde eski meseleler tekrar konuşulabilir. Bu hafta kırmadan konuşmak mümkün. Ama susarsan içten içe birikir.

TERAZİ

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

20 OCAK SALI

Ev, aile, yerleşim, ofis değişimi gibi konular için netlik sağlar.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

22 OCAK PERŞEMBE

Aile içi gerilim, geçmiş meseleler tekrar açılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

17:00 – 21:00

Bu saatlerde yapılan konuşmalar aile kaderini etkiler.

♏ AKREP

♏ AKREP

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

BIRAKMAYI ÖĞRENMEDEN DÖNÜŞEMEZSİN.

GÜCÜN KONTROLDE DEĞİL, TESLİYETTE.

KÜLLERİNLE BARIŞ, YENİ SEN ORADAN DOĞAR.

Bu hafta sözlerin kader yaratıyor, iletişim bir silah değil bir köprü olmalı

İş:

Toplantılar, yazışmalar, teklifler, kısa seyahatler, eğitimler artar. Merkür etkisi hızlı karar getirir ama hata payı da yükseltir. Bu hafta tek bir cümle işini büyütebilir ya da yakabilir. Diplomasi şart.

Aşk:

İletişim netleşiyor. Sorun konuşulursa çözülür, konuşulmazsa büyür. Bekarsan sosyal çevreden tanışmalar mümkün.

Para:

Kısa vadeli kazanç fırsatı olabilir ama aynı hızla dağılabilir. Plan yap.

Sağlık:

Sinir sistemi, migren, omuz-boyun. Telefon, ekran, stres yükü fazla.

Aile:

Kardeşler, yakın akrabalar, aile içi iletişim başlıkları gündemde. Bu hafta aile içinde arabulucu olabilirsin ama yüklenme.

AKREP

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

21 OCAK ÇARŞAMBA

Görüşmeler, anlaşmalar, önemli konuşmalar için çok güçlü.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

24 OCAK CUMARTESİ

Yanlış anlaşılma, sert sözler ilişkileri zorlayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

15:00 – 18:00

Bu saatlerde diline sahip çıkman gerekir.

♐ YAY

♐ YAY

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

ÖZGÜRLÜK KAÇMAK DEĞİL,

SORUMLULUKLA YÜRÜYEBİLMEKTİR.

İNANDIĞIN ŞEYİN ARKASINDA DUR.

Bu hafta değerini bilmezsen, hayat sana kendi değerini hatırlatır

İş:

Gelir düzeni, zam, prim, hakediş konuşmaları gündeme gelebilir. Oğlak etkisi “somut başarı” ister. Bu hafta emeğinin karşılığını istemekten çekinme ama ölçülü ol.

Aşk:

Güvende hissetme ihtiyacı artıyor. Maddi kaygılar ilişkiye yansıyabilir. Bu hafta duyguyu değil, sistemi konuşun: plan, hedef, gelecek.

Para:

Harcamaları azaltma haftası. Özellikle ani heves alışverişleri tuzak. Düzen kurarsan rahat edersin.

Sağlık:

Boğaz, tiroit, kilo dalgalanması. Düzenli beslenme şart.

Aile:

Aileden gelen “sorumluluk” teması artabilir. Maddi-manevi destek beklentileri yükselir. Bu hafta sınır koymak, sevgisizlik değil, akıllılıktır.

YAY

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

23 OCAK CUMA

Para planı, gelir düzeni, iş teklifleri için en verimli gün.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

19 OCAK PAZARTESİ

Harcamalar, maddi kaygılar moral bozabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

12:00 – 16:00

Bu saatlerde yapılan finansal kararlar kalıcı olur.

♑ OĞLAK

♑ OĞLAK

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

HER YÜK SENİN DEĞİL.

GÜÇLÜ OLMAK, HER ŞEYİ TEK BAŞINA TAŞIMAK DEMEK DEĞİL.

BAŞARI, RUHUNU EZMEDEN DE MÜMKÜN.

Bu hafta sahne senin ama sahne ışığı hata kabul etmez

İş:

Güneş senin burcunda ilerlediği için yönetim, otorite, hedef, plan ve kararlar ön planda. Bu hafta kendini yeniden tanımlarsın. İşte yükselme, ciddi teklif, proje liderliği ihtimali yüksek. Ama sertlik, yalnızlaştırabilir. Güç, doğru yönetilirse büyür.

Aşk:

İlişkide “benim planım” ile “bizim planımız” dengesi kritik. Partnerin, duygusal yakınlık isterken sen görev moduna geçebilirsin. Denge kur.

Para:

Kariyer üzerinden gelir artışı şansı var. Ancak sorumluluk da artar. Büyümenin bedeli planlamadır.

Sağlık:

Dizler, kemikler, dişler. Vücudu ihmal edersen “dur” der.

Aile:

Aile içinde “dayanak” rolündesin. Herkes sana yaslanabilir. Bu hafta yükü paylaşmayı öğrenmek, seni güçsüz değil, sürdürülebilir yapar.

OĞLAK

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

22 OCAK PERŞEMBE

Kariyer, liderlik, hayat yönüyle ilgili en güçlü gün. Bu hafta senin haftan.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

20 OCAK SALI

Aşırı yüklenme, sertlik ilişkileri zorlayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

09:00 – 13:00

Bu saatlerde attığın adımlar 2026’nın temelini atar.

♒ KOVA

♒ KOVA

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

FARKLI OLMAK YETMEZ,

FARKINI YAŞAMA GEÇİR.

SOĞUK ZİHİN, SICAK KALP İLE DENGELENİRSE DEVRİM OLUR.

Bu hafta kapanan defterler, arınan zihin, temizlenen rota

İş:

Gizli hazırlıklar, perde arkası görüşmeler, strateji kurma zamanı. Bu hafta hemen sahneye çıkma. Plan yap, hazırlık yap. Özellikle kulis bilgisi, şirket içi dinamikler önemli.

Aşk:

Geçmiş ilişkiler, kapanmamış hikayeler, eski kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Bu hafta affetmek değilse bile anlamak mümkün.

Para:

Beklenmedik giderler olabilir. Risk alma. Maddi olarak güvenli limana çekil.

Sağlık:

Uyku düzeni, kaygı, zihinsel yorgunluk. Dijital detoks iyi gelir.

Aile:

Aile içinde gizli kalmış duygular ortaya çıkabilir. Bu hafta duymak istemediğin bir şeyi duyabilirsin ama bu, şifa kapısıdır.

KOVA

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

24 OCAK CUMARTESİ

İçsel farkındalık, geçmişi kapatma, strateji kurma için ideal.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

21 OCAK ÇARŞAMBA

Yorgunluk, iç sıkıntısı, yalnız kalma ihtiyacı artabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

22:00 – 02:00

Bu saatlerde alınan kararlar bilinçaltını etkiler.

♓ BALIK

♓ BALIK

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

HAYALLERDEN KAÇMA AMA ONLARDA DA KAYBOLMA.

SEZGİN KUTSAL, GERÇEKLİK ÇAPANDIR.

İKİSİNİ BİRLEŞTİRDİĞİNDE MUCİZE BAŞLAR.

Bu hafta doğru insanlarla birleşirsen kaderin hızlanır

İş:

Ekipler, projeler, sosyal çevre üzerinden fırsatlar. Bu hafta kiminle yola çıktığın her şeydir. Güçlü bağlantılar kazanım getirir. Ama hayal satana kanma; somut sonuç iste.

Aşk:

Arkadaşlıktan aşka dönüşen bir enerji var. İlişkisi olanlar için ortak hedef konuşmaları bağ kurar. Bu hafta romantizm kadar “gelecek planı” da önemli.

Para:

Ek gelir, prim, destek olasılığı var. Ancak harcamalarda dağılma riski de var. Planlı ol.

Sağlık:

Bağışıklık, ayaklar, ödem. Su-tuz dengesi ve uyku kritik.

Aile:

Aile içinde beklentiler artabilir. Sen iyisin diye herkes yükünü sana bırakmasın. Bu hafta “yardım ederim ama kendimi tüketmem” demek şart.

BALIK

HAFTANIN EN GÜÇLÜ GÜNÜ:

23 OCAK CUMA

Projeler, ekip çalışmaları, sosyal çevre üzerinden fırsatlar için güçlü.

HAFTANIN EN ZORLAYAN GÜNÜ:

19 OCAK PAZARTESİ

Aileden gelen beklentiler yorabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAAT ARALIĞI:

18:00 – 21:00

Bu saatlerde verilen sözler bağlayıcı olur.

BU HAFTANIN KAPANIŞ MESAJI

Bu hafta gökyüzü kimseyi teselli etmiyor.

Ama doğruya çekiyor.

Bu haftadan kazançla çıkmanın anahtarı şudur:

Gerçeği gör, plan yap, sınır koy, sürdürülebilir ol.

Ailede, işte, aşkta, parada, bedende aynı kural geçerli:

Düzen kurmayan, dağılmayı yaşar.

Bu hafta gökyüzü şunu net söylüyor:

Yanlış günde söylenen doğru söz bile zarar verir.

Doğru günde atılan küçük adım bile kaderi değiştirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

