19 – 25 Ocak 2026 Haftalık Burç Yorumları: Hayatını Ya Yönet, Ya da Sonuçlarını Yaşa"

Bu hafta gökyüzü, yumuşak bir rehber gibi değil; net bir yönetici gibi çalışıyor.

Oğlak vurgusu yükseldikçe, hayatın “ciddi” başlıkları büyüyor: sorumluluk, düzen, otorite, para yönetimi, iş planı, aile yükleri ve gerçeklerle yüzleşme.

Bu haftanın ana gövdesi şudur:

Güneş Oğlak’ta ilerlerken, Merkür’ün keskinleşen zihni ve Mars’ın eylem dürtüsü, hepimize tek bir sınav getirir:

Planın var mı, yoksa sadece idare mi ediyorsun?

Bu nedenle bu hafta:

Söylediğin söz, imzaladığın anlaşma, aldığın karar, aile içinde kurduğun sınır, harcadığın para ve bedene verdiğin bakım; 2026’nın geri kalanını hazırlayan tuğlalar gibi çalışır.

Şimdi burç burç, net ve derin etkilerle.