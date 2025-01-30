17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

Örneğin dünyanın en ünlü şehri New York’un adı bir zamanlar New Amsterdam’dı. New York’un bir bölgesi olan Harlem ise Hollanda’da bulunan Haarlem kentinden gelmedir. Bir zamanlar New Haarlem adına sahip bu bölge şimdi ‘Harlem’ olarak anılıyor.