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17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 14:27

Ülkelerin, kentlerin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Kaşifler genellikle geldikleri ülkenin adını alıp başına “Yeni” (New) kelimesini ekleyerek keşfettikleri bölgelere yeni isimler verdi. Örneğin Hollandalı kaşifler New Amsterdam adını verdiği yer aslında günümüzde New York, olarak biliniyor. Bu örneklerden birisi de Yeni Zelanda (New Zealand).

Peki Yeni Zelanda varsa Eski Zelanda nerede? İşte Hollandalı denizcinin 17 bin 700 kilometrelik keşif hikayesi.

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Dünya haritasında yer alan her bir noktanın aslında eski bir adı vardır. Bazı ülkelerin ve şehirlerin başındaki "Yeni" (New) kelimesine dikkat ettiniz mi?

Dünya haritasında yer alan her bir noktanın aslında eski bir adı vardır. Bazı ülkelerin ve şehirlerin başındaki "Yeni" (New) kelimesine dikkat ettiniz mi?

New York, New Jersey, New Zealand (Yeni Zelanda)... Bu örnekler, kaşiflerin geldikleri ülkenin adını alıp başına 'New' (Yeni) kelimesini ekleyerek yarattıkları ülkeler ve şehirlerden sadece birkaçı.

Bu isimlerin kökeni ise çoğunluklu Hollandalı kaşiflere dayanıyor. Bir zamanlar dünyadaki ticari etkisi sayesinde Hollandalı kaşifler pek çok kent ve ülkeye isim verdi.

Bu isimlerin kökeni ise çoğunluklu Hollandalı kaşiflere dayanıyor. Bir zamanlar dünyadaki ticari etkisi sayesinde Hollandalı kaşifler pek çok kent ve ülkeye isim verdi.

Örneğin dünyanın en ünlü şehri New York’un adı bir zamanlar New Amsterdam’dı. New York’un bir bölgesi olan Harlem ise Hollanda’da bulunan Haarlem kentinden gelmedir. Bir zamanlar New Haarlem adına sahip bu bölge şimdi ‘Harlem’ olarak anılıyor.

Bu örneklerden biri Yeni Zelanda. Peki, Yeni Zelanda varsa, hiç Eski Zelanda'nın nerede olduğunu düşündünüz mü?

Bu örneklerden biri Yeni Zelanda. Peki, Yeni Zelanda varsa, hiç Eski Zelanda'nın nerede olduğunu düşündünüz mü?

Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

Aralık 1642 tarihine gidelim ve sizi Hollandalı denizci Abel Janszoon Tasman ile tanıştıralım. Tasman, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nı gören ilk Avrupalı’ydı. Hollandalı haritacılar bu bölgeye Hollanda’nın denizcilik eyaleti Zeeland’ın adını verdi.

Yeni Zelanda’nın ismi 17 bin 700 kilometre uzaklığında bulunan Hollanda’daki Zealand kentinden geliyor.

Yeni Zelanda’nın ismi 17 bin 700 kilometre uzaklığında bulunan Hollanda’daki Zealand kentinden geliyor.

Hollandalı haritacılar, gördükleri bu bölgeye Hollanda’daki deniz kenti olan ve deniz arazisi olarak anılan Zeeland’ın adını verdi. Latince ‘Nova Zeelandia’ (Hollandaca: Nieuw Zeeland) olan bu isim daha sonra İngilizce’ye New Zealand* olarak uyarlandı. 

(*New Zealand: Yeni Zelanda)

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Ada ve yarımadana oluşan; armasında sudan çıkan bir aslan bulunan Zeeland kenti ile adını verdiği ülke arasında 17 bin 700 kilometre mesafe bulunuyor.

Ada ve yarımadana oluşan; armasında sudan çıkan bir aslan bulunan Zeeland kenti ile adını verdiği ülke arasında 17 bin 700 kilometre mesafe bulunuyor.

Dünya üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki maksimum mesafe yaklaşık 12.450 mil (20.000 km) olarak kabul ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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