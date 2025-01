17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?

Ülkelerin, kentlerin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Kaşifler genellikle geldikleri ülkenin adını alıp başına “Yeni” (New) kelimesini ekleyerek keşfettikleri bölgelere yeni isimler verdi. Örneğin Hollandalı kaşifler New Amsterdam adını verdiği yer aslında günümüzde New York, olarak biliniyor. Bu örneklerden birisi de Yeni Zelanda (New Zealand).

Peki Yeni Zelanda varsa Eski Zelanda nerede? İşte Hollandalı denizcinin 17 bin 700 kilometrelik keşif hikayesi.

