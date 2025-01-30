17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?
17 Bin 700 Kilometrelik Bir Hikaye: Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?
Ülkelerin, kentlerin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Kaşifler genellikle geldikleri ülkenin adını alıp başına “Yeni” (New) kelimesini ekleyerek keşfettikleri bölgelere yeni isimler verdi. Örneğin Hollandalı kaşifler New Amsterdam adını verdiği yer aslında günümüzde New York, olarak biliniyor. Bu örneklerden birisi de Yeni Zelanda (New Zealand).
Peki Yeni Zelanda varsa Eski Zelanda nerede? İşte Hollandalı denizcinin 17 bin 700 kilometrelik keşif hikayesi.
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Dünya haritasında yer alan her bir noktanın aslında eski bir adı vardır. Bazı ülkelerin ve şehirlerin başındaki "Yeni" (New) kelimesine dikkat ettiniz mi?
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Bu isimlerin kökeni ise çoğunluklu Hollandalı kaşiflere dayanıyor. Bir zamanlar dünyadaki ticari etkisi sayesinde Hollandalı kaşifler pek çok kent ve ülkeye isim verdi.
Bu örneklerden biri Yeni Zelanda. Peki, Yeni Zelanda varsa, hiç Eski Zelanda'nın nerede olduğunu düşündünüz mü?
Yeni Zelanda Varsa Eski Zelanda Nerede?
Yeni Zelanda’nın ismi 17 bin 700 kilometre uzaklığında bulunan Hollanda’daki Zealand kentinden geliyor.
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Ada ve yarımadana oluşan; armasında sudan çıkan bir aslan bulunan Zeeland kenti ile adını verdiği ülke arasında 17 bin 700 kilometre mesafe bulunuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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