16 Nisan Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün girdiğin hemen her ortama düşüncelerinle yön verebilirsin. Gerçek bir lider olduğunu kanıtladığın keyifli bir güne başlıyoruz. Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte yönlendirme becerilerin güçlenebilir.

Tam da bu noktada kitlelere hitap edebilirsin. Bir şeyleri değiştirmek, iş hayatında ya da sosyal yaşantında sesini duyurmak istiyorsan bugün tam sırası. İpleri eline al ve otoriteni herkese göster. Zira bugün doğru adımları atarsan, zirve senin. Güç ve otorite de tabii...

Gelelim aşk hayatına. Otoriter tavrın ve kendinden emin duruşunla bir hayli etkileyici olacaksın. Herkesin gözü üzerinde olacak. Ama biri var ki o sana bir başka bakacak. Bu kişi partnerin olabilir, ama bekarsan sıradaki aşkınla tanışmış da olabilirsin. Söylemesi bizden, aşkı yaşaması ise sana kalmış! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...