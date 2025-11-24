onedio
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Saat Kaçta Açıklanacak? Sonuç Sorgulama ve Göreve Başlama Takvimi 2025

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Saat Kaçta Açıklanacak? Sonuç Sorgulama ve Göreve Başlama Takvimi 2025

MEB öğretmen ataması
Metehan Bozkurt
24.11.2025 - 16:54

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama sürecinde adaylar, sonuçların açıklanacağı saati ve sorgulama ekranını merak ediyor. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet ve MEB resmi sorgulama ekranı üzerinden erişim sağlanacak. Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama tarihi de belirlendi. İşte 2025 öğretmen atamaları hakkındaki bilgiler...

Öğretmen Atamaları Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde adayların gözü açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda. Tercih sürecinin 21 Kasım’da sona ermesinin ardından beklenti, sonuçların 24 Kasım’da açıklanması yönünde. Resmî bir saat verilmemiş olsa da kaynaklar sonuçların törenin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde erişime açılacağını belirtiyor.

Atama Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Farklı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre sonuçların 17.00 itibarıyla e-Devlet ve MEB sistemi üzerinden erişilebilir olması bekleniyor. Daha önceki atamalarda da sonuçların akşam saatlerinde yayımlandığı bilindiğinden bu beklenti güç kazanmış durumda. Ancak kesin saat MEB tarafından açıklanmadığı için adayların günü takip etmesi gerekiyor.

Öğretmen Ataması Sorgulama Ekranı

Sonuçlar açıklandığında adaylar kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı üzerinden “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” ekranına giriş yapabilecek. Bunun yanında MEB’in resmî personel sayfası olan personel.meb.gov.trüzerinden de atama sonucuna ulaşılabilecek.

Kaç Bin Öğretmen Ataması Yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen son sözleşmeli öğretmen alım sürecinde toplam 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerde kontenjanlar branşlara göre dağıtıldı ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte 15 bin adayın ataması kesinleşmiş oldu.

Öğretmenler Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama süreci, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB’in duyurduğu resmi takvime göre öğretmenler 19 Ocak 2026 tarihinde görev yerlerine yönlendirilecek ve fiilen göreve başlayacak. Bu süreçte adayların belge teslimi ve gerekli evrakları tamamlaması gerekecek.

