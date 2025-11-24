15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Saat Kaçta Açıklanacak? Sonuç Sorgulama ve Göreve Başlama Takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen son sözleşmeli öğretmen alım sürecinde toplam 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerde kontenjanlar branşlara göre dağıtıldı ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte 15 bin adayın ataması kesinleşmiş oldu.

Öğretmenler Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama süreci, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB’in duyurduğu resmi takvime göre öğretmenler 19 Ocak 2026 tarihinde görev yerlerine yönlendirilecek ve fiilen göreve başlayacak. Bu süreçte adayların belge teslimi ve gerekli evrakları tamamlaması gerekecek.