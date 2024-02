14 Şubat’ta Romantizmi Sofraya Getirmek İsteyenler İçin Sevgililer Günü’ne Özel 10 Yemek Tarifi

Yemek arasında veya gün içinde sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak istiyorsanız, kruvasandan daha iyi bir seçenek olamaz!

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

250 gr un

1 çay kaşığı tuz

250 gr dondurulmuş terayağı

170 ml soğuk süt

500 gr böğürtlen

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

0.5 çay kaşığı vanilya ekstraktı

0.5 çay kaşığı nane

1 yumurta

1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Unu ve tuzu elekten geçirerek kaseye alın ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Süre sonunda unu dışarı alıp içine donuk tereyağını rendeleyin ve karıştırın.

3. Kabın içinde çukur açıp ortasına soğuk su dökün. Sert ve kaba bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Yağın erimesini önlemek için hamuru fazla karıştırmamaya dikkat edin. Hamuru plastik bir streçle sarıp buzdolabında 30 dakika daha bekletin.

4. Hamur buzdolabındayken böğürtlen reçelini hazırlayın. Böğürtlenleri pişirme aksesuarına alıp Philips Airfryer 7000 XXL içine koyun. Cihazı 14 dakika ve 180° olarak ayarlayın.

5. Pişirme işleminden sonra böğürtlenleri küçük bir kaseye aktararak çatalla ezin. İçine limon suyu ve vanilya özü ekleyip karıştırın. Reçeli temiz bir kavanoza döküp soğumaya bırakın.

6. Dinlenen hamuru buzdolabından çıkarıp hafifçe unla kaplı bir yüzeye aktarın. Düz, eşit kenarlı, genişliğinin üç katı kadar uzunlukta uzun dikdörtgen şeklinde açın. Bu sırada hamuru fazla yoğurmamaya dikkat edin. Hamuru üçte birlik kısmı altta, üçte birlik kısmı üstte olacak şekilde katlayın. Ardından alttaki kısmı yukarı çevirin ve diğer kısmın üzerine doğru katlayın. Plastik bir streç filme sarıp dondurucuda 15 dakika bırakın.

7. Hamur iyice soğuduğunda aynı yuvarlama ve katlama işlemlerini tekrarlayın. Plastik bir streç filme sarıp 15 dakika daha dondurucuya alın.

8. Hamuru dondurucudan çıkarıp unla kaplı bir yüzeye yerleştirin. Bir kez daha, yaklaşık 20x7 cm, bir öncekinden üç kat daha uzun ama öncekinden daha küçük bir dikdörtgen biçiminde yuvarlayın. Bu sefer bir kitap kabı şekline getirin. Her iki ucunu ortaya doğru katlayın ve ardından bir kitabı kapatır gibi bir tarafı diğer tarafının üzerine kapatın. Plastik bir streç filmle sarıp 15 dakika daha dondurucuya koyun.

9. Hamur ikinci kez soğuduktan sonra 4-5 mm kalınlığında, kare şeklinde açın. Düzleştirmek için karenin kenarlarına keskin bir bıçakla kesin. Üçgen biçimi vermek için kareyi yatay ve dikey olarak kesin ve her iki tarafın ortasından düz ve zıt olana dek 4 eşit kare biçimi yapın. Daha sonra 8 eşit üçgen biçimi vermek için her çeyrek parçayı, çaprazlamasına ikiye bölün. Her üçgenin tabanının ortasına küçük bir kesik atın.

10. Bir üçgen biçimi yapın ve taban kısmından uca doğru baskı yapmadan yavaşça yuvarlayın. Bir ''C'' şekli oluşturacak şekilde uçları birbirine doğru katlayın. Kalan 7 üçgenle aynı işlemleri tekrarlayın.

11. Yumurta ve yağı küçük bir kapta çırpın. Her kruvasanın üzerine fırçayla bu karışımdan sürün.

12. Kruvasanları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 15 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Kruvasanlar piştikten sonra el yapımı reçelle birlikte servis edin.

Hazırlaması biraz meşakkatli olsa da sevgiliniz bu kadar özveri karşısında kendini çok özel hissedecektir. Afiyet olsun! 🥐