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14 Şubat’ta Romantizmi Sofraya Getirmek İsteyenler İçin Sevgililer Günü’ne Özel 10 Yemek Tarifi

etiket 14 Şubat’ta Romantizmi Sofraya Getirmek İsteyenler İçin Sevgililer Günü’ne Özel 10 Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:01

Yılın en özel günü geldi çattı. Peki siz bu romantik gün için nasıl hazırlanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Cevabınız 'Hayır' ise doğru yerdesiniz. Çünkü sizin için hem romantik hem lezzetli yemeklerin hepsini bir arada listeledik.

İşte Sevgililer Günü'nün olmazsa olmaz tarifleri! 🥰

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1. Somon Fileto

1. Somon Fileto

En sevilen balık türlerinden olan somon, bu özel gün için muhteşem bir tat olabilir. Hem doyurucu hem hafif olan somon tarifiyle karşınızdakinin kalbini bir kez daha çalabilirsiniz. 

Hazırlama Süresi: 5 dakika + 60 dakika (bekleme)

Pişirme Süresi: 16 dk

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 2 litre su

  • 650 gr somon fileto

  • 2 çay kaşığı kanola yağı veya dilediğiniz sıvı yağ

  • 150 gr süzme yoğurt

  • 150 gr ekşi krema

  • 1 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı taze dereotu

Yapılışı:

1. İlk önce derin bir kapta su ve tuzu iyice karıştırın ve içine somon filetoyu ekleyin. Somonu yaklaşık 1 saat marine ederek bekletin.

2. Süre sonunda somonu sudan çıkarıp suyunu süzün ve kurulayın. Üzerine fırça yardımıyla kanola yağı sürün.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın pişirme sepetini açın ve içine yağladığınız somonu yerleştirin. Cihazı balık ayarında 16 dakika çalıştırın.

Not: Bu akıllı cihaz, üzerindeki 22 ön ayarlı program ve sezgisel ekranı ile size kullanım esnasında pratiklik sunar. Somonunuz içi sulu ve yumuşak şekilde pişerken NutriU uygulaması üzerinden kalan süreyi kontrol edebilir, gerekli değişiklikleri yapabilir veya cihazın en iyi pişirme ayarını kendi başına belirlemesine izin verebilirsiniz.

4. Somon pişmeye devam ederken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ekşi maya, baharat ve dereotunu karıştırıp sosu hazırlayın. Dereotunun bir kısmını süsleme için ayırın.

5. Süre sonunda filetoyu servis tabağına alın, üzerine dereotundan serpiştirin, yanına sos ve mevsim salata koyarak servis edin.

Afiyet olsun! 😍

2. Çeri Domatesli ve Kabaklı Kiş

2. Çeri Domatesli ve Kabaklı Kiş

Üzerindeki kıpkırmızı çeri domatesler ile başlı başına sanat eseri olan bu tarif de romantik sofralar için çok ideal. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 230 gr tuzlu tart hamuru

  • 100 gr kabak

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 150 gr çeri domates

  • 25 gr Parmesan peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 100 ml krema

  • 1 tutam karabiber ve deniz tuzu

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince doğrayın. 

2. Kabakları küp küp kesin.

3. Soğanları bir tavada zeytinyağı ile yumuşayana kadar pişirin.

4. Soğanların üstüne kabakları ekleyip 5 dakika da böyle pişirin. 

5. Bu karışımı kenara alarak ılımaya bırakın.

6. Soğanlar ılırken çeri domatesleri ortadan ikiye bölün.

7. Yumurta, krema ve baharatları karıştırın, parmesan peyniri rendeleyin. 

8. Hazırladığınız tart hamurunu Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyun.

9. Beklettiğiniz kabaklı karışımı bu hamurun üstüne yayın.

10. En üste ise kremalı karışımı dökün.

11. İkiye ayırdığınız çeri domatesleri de ilave ettikten sonra üzerine rende peyniri dökün.

12. Belirtilen süre ve derecede kontrollü şekilde pişirin.

Bu harika lezzeti dilerseniz kalp şeklinde bir kap içinde hazırlayabilirsiniz! ❤️

3. Salsa Soslu Patates

3. Salsa Soslu Patates

Üzerindeki kıpkırmızı salsa sos ile İspanyol mutfağının en beğenilen tariflerinden olan patates, kolay fakat bir o kadar cazibeli bir tarif. Bu nedenle romantik sofranıza çok yakışabilir. 😋

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 10 adet bebek patates (ortadan ikiye bölünmüş)

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 adet orta boy domates (soyulmuş)

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 adet orta boy soğan 

  • 2 dal taze kişniş

  • 4 dilim jalapeno biber turşusu

  • 1/2 adet misket limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı tuz 1

  • 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1/2 çay kaşığı tuz 

Yapılışı:

1. Patatesleri soyarak ortadan uzunlamasına ikiye kesin ve soğuk suda yarım saat bekletin. Süre sonunda suyunu süzüp kurulayın.

2. Patatesleri sıvı yağ ve tuz ile harmanlayın.

3. Patatesleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip pişmeye bırakın.

4. İlk 5 dakikanın ardından hazneyi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Patatesler kızarana kadar bu işlemi ara ara tekrarlayın. Merak etmeyin pişirme süresi boyunca cihazınızın sizi yönlendirecek ve yapmanız gereken adımları kolayca takip etmenizi sağlayacaktır.

5. Salsa sos için; kabukları soyulmuş domatesi, sarımsağı, soğanı, taze kişnişi, turşuyu, misket limon suyunu, tuzu ve sirkeyi rondoda çekin. Karışımı süzgece alarak oda sıcaklığında bekletin.

6. Yoğurdu ve tuzu çırpıp kenara alın.

7. Kızaran patatesleri servis kasesine alarak üstlerine sırasıyla salsa sosu ve yoğurt sosu ekleyin.

Klasik pişirme işleminde 1 kilo patatese yaklaşık 2 litre yağ kullanırken, Philips Airfryer 7000 XXL ile aynı işlem için sadece 1 kaşık yağ harcarsınız. Bu tarifinizin %99 daha fit ve sağlıklı olmasını sağlar.

Bu sağlıklı ve leziz tat ikinizin de çok hoşuna gidecek! 😘

4. Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galetta

4. Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galetta

Zarif sunumu ile sofranızı zenginleştirecek farklı bir tarif arıyorsanız onu da sizin için bulduk. İşte çıtır çıtır bir tarif! 😋

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 90 gr soğuk tereyağı

  • 90 gr un

  • 90 gr karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gr Gruyere peyniri

  • 100 gr krem peyniri

  • 400 gr yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna alıp iyice çırpın. 

2. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarıp üzerine soğuk su ekleyin ve sıkı bir hamur olana kadar elle yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika bekletin. 

3. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyin ve krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyip ince ince dilimleyin, ardından zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

4. Dinlenen hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Cihaz sepetinin tabanına yerleştirin. Üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik boşluk bırakarak yayın, en üste de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. 

5. Sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a alın. Hava hızı düşük olacak şekilde belirtilen ayarda çalıştırın. 

Ağızda dağılan iç dolgusu ve kıtır kenarları ile sevdiğinizi mest etmeye hazırsınız. Elinize sağlık! 😍

5. Ev Yapımı Böğürtlen Reçeli ve Kruvasanlar

5. Ev Yapımı Böğürtlen Reçeli ve Kruvasanlar

Yemek arasında veya gün içinde sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak istiyorsanız, kruvasandan daha iyi bir seçenek olamaz!

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 250 gr un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 250 gr dondurulmuş terayağı

  • 170 ml soğuk süt

  • 500 gr böğürtlen

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 0.5 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 0.5 çay kaşığı nane

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Unu ve tuzu elekten geçirerek kaseye alın ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Süre sonunda unu dışarı alıp içine donuk tereyağını rendeleyin ve karıştırın.

3. Kabın içinde çukur açıp ortasına soğuk su dökün. Sert ve kaba bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Yağın erimesini önlemek için hamuru fazla karıştırmamaya dikkat edin. Hamuru plastik bir streçle sarıp buzdolabında 30 dakika daha bekletin.

4. Hamur buzdolabındayken böğürtlen reçelini hazırlayın. Böğürtlenleri pişirme aksesuarına alıp Philips Airfryer 7000 XXL içine koyun. Cihazı 14 dakika ve 180° olarak ayarlayın. 

5. Pişirme işleminden sonra böğürtlenleri küçük bir kaseye aktararak çatalla ezin. İçine limon suyu ve vanilya özü ekleyip karıştırın. Reçeli temiz bir kavanoza döküp soğumaya bırakın.

6. Dinlenen hamuru buzdolabından çıkarıp hafifçe unla kaplı bir yüzeye aktarın. Düz, eşit kenarlı, genişliğinin üç katı kadar uzunlukta uzun dikdörtgen şeklinde açın. Bu sırada hamuru fazla yoğurmamaya dikkat edin. Hamuru üçte birlik kısmı altta, üçte birlik kısmı üstte olacak şekilde katlayın. Ardından alttaki kısmı yukarı çevirin ve diğer kısmın üzerine doğru katlayın. Plastik bir streç filme sarıp dondurucuda 15 dakika bırakın.

7. Hamur iyice soğuduğunda aynı yuvarlama ve katlama işlemlerini tekrarlayın. Plastik bir streç filme sarıp 15 dakika daha dondurucuya alın.

8. Hamuru dondurucudan çıkarıp unla kaplı bir yüzeye yerleştirin. Bir kez daha, yaklaşık 20x7 cm, bir öncekinden üç kat daha uzun ama öncekinden daha küçük bir dikdörtgen biçiminde yuvarlayın. Bu sefer bir kitap kabı şekline getirin. Her iki ucunu ortaya doğru katlayın ve ardından bir kitabı kapatır gibi bir tarafı diğer tarafının üzerine kapatın. Plastik bir streç filmle sarıp 15 dakika daha dondurucuya koyun.

9. Hamur ikinci kez soğuduktan sonra 4-5 mm kalınlığında, kare şeklinde açın. Düzleştirmek için karenin kenarlarına keskin bir bıçakla kesin. Üçgen biçimi vermek için kareyi yatay ve dikey olarak kesin ve her iki tarafın ortasından düz ve zıt olana dek 4 eşit kare biçimi yapın. Daha sonra 8 eşit üçgen biçimi vermek için her çeyrek parçayı, çaprazlamasına ikiye bölün. Her üçgenin tabanının ortasına küçük bir kesik atın. 

10. Bir üçgen biçimi yapın ve taban kısmından uca doğru baskı yapmadan yavaşça yuvarlayın. Bir ''C'' şekli oluşturacak şekilde uçları birbirine doğru katlayın. Kalan 7 üçgenle aynı işlemleri tekrarlayın.

11. Yumurta ve yağı küçük bir kapta çırpın. Her kruvasanın üzerine fırçayla bu karışımdan sürün.

12. Kruvasanları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 15 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Kruvasanlar piştikten sonra el yapımı reçelle birlikte servis edin. 

Hazırlaması biraz meşakkatli olsa da sevgiliniz bu kadar özveri karşısında kendini çok özel hissedecektir. Afiyet olsun! 🥐

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6. Çıtır Tempura Karides

6. Çıtır Tempura Karides

Romantik sofranıza renk katmak istiyorsanız, Uzak Doğu'nun benzersiz tatlarından birini denemek en iyisi.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gr kral karides

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yumurta

  • 40 gr tempura unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Karidesleri yıkayıp pençelerini çıkarın ve kuyruklarını bırakın. Sonrasında tuzlayıp biberleyip şişe geçirin. 

2. Hamur için yumurtayı çırparak üzerine unu, tuzu, karabiberi, yağı ekleyin ve güzelce harmanlayın. Bu harcı 10 dakika dinlendirin ve ardından karidesleri içine daldırın.

3. Harçla bulanan karidesleri Philips Airfryer 7000 XXL çift katmanlı aksesuarı üzerine yerleştirerek 200 derecede pişirin.

Not: Ekstra large kapasiteli iç hazne sayesinde 2 kiloya kadar karidesi aynı anda yerleştirebilir ve tek seferde bol miktar yemek çıkarabilirsiniz.

4. Pişen karidesleri cihazın dışına alıp yanına tartar sosla birlikte servis edin.

Kokteyl havasındaki bu tarife bayılacaksınız. 🎉

7. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

7. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

Tam kıvamında biftek pişirerek mutfak hünerlerinizi sergilemek istemez miydiniz? O halde tarife geçelim. 👇

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 400 gr patates

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. İlk önce patatesleri haşlayın.

2. Haşlanan patateslere tereyağı ve tuz ekleyip patates püresi yapın. 

3. Ardından kuşkonmazları yıkayıp kurulayın ve sert uçlarını kestikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.

4. Kuşkonmazları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirerek 5 dakika 200 derecede pişirin.

5. Kuşkonmazlar piştikten sonra oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarıp 200 derecede 4 dakika pişirin.

Not: Bu esnada cihazın entegre gıda termometresini kullanarak bifteği az, orta veya çok pişmiş şekilde pişirebilirsiniz. Üstelik dışı çıtır içi sulu kalacak şekilde dilediğiniz ön ayarlı hava akış programını da seçebilirsiniz.

6. Süre sonunda bifteği 8 dakika daha iç haznede dinlendirin.

Bifteğinizi dilediğiniz kırmızı sosla servis etmek için hazırsınız. Afiyet olsun! 😘

8. Chimichurri Soslu Etek Bifteği

8. Chimichurri Soslu Etek Bifteği

Hazırlaması kolay, yemesi enfes, görünüşü ise muhteşem olan bu farklı tarifi romantik menülere mutlaka eklemelisiniz!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı Arnavut biberi

  • 1 yemek kaşığı kimyon, öğütülmüş

  • 3 diş sarımsak

  • 15 gr nane

  • 80 gr zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı kekik

  • 50 gr maydanoz

  • 3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı kırmızı biber, tütsülenmiş

  • 500 gr etek bifteği

Yapılışı:

1. İlk önce bonfile dışındaki bütün malzemeleri bir kaba alarak harmanlayın. Bonfile eti 2 parça halinde doğrayın.

2. Kilitli bir kap alarak içine hazırladığınız Chimichurri karışımını ve bifteği koyup, üzerini kapatın. Bu şekilde en az 2 saat buzdolabında bekleterek marine edin.

3. Marine edilen etleri buzdolabından çıkarın ve pişirmeye başlamadan önce 30 dakika oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

4. Süre sonunda Philips Airfryer 7000 XXL sepetini açın ve içine etinizi yerleştirin. 200 derecede 11 dakika pişirin.

Sıcacık ve sulu biftek tarifinin yanına dilediğiniz kırmızı meyveli salatayı, sosu ve pilavı servis etmeyi unutmayın. 😍

9. Tavuk Fajita

9. Tavuk Fajita

Gece klasiklerden gitmek istiyorsanız her damak zevkine uygun tavuk fajita yapmaya ne dersiniz? Bu renkli tarif romantik tabaklarınıza fazlasıyla yakışacak! 

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 120 gram dana bonfile

  • Yarım adet soğan

  • 1 adet çarliston biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Bonfile ve sebzeleri kalın şeritler halinde doğrayarak başlayın.

2. Doğradığınız malzemeleri sıvı yağ, tuz ve karabiberle birleştirip buzdolabında yarım saat dinlendirin.

3. Süre sonunda Philips Airfryer 7000 XXL'ı et moduna alarak 5 dakika ısınmaya bırakın.

4. Isınan hazneye karışımı döküp pişirin.

5. Her 2-3 dakikada bir hazneyi çekip sallayarak malzemeleri ters düz edin. 

İşte bu kadar kolay. Pişen etli ve sebzeli karışımı istediğiniz soslarla servis edebilirsiniz. 👏

10. Sufle

10. Sufle

Eğer kruvasan yapmak zor geldiyse fakat geceyi tatlı bir şekilde sonlandırmak istiyorsanız, çok daha pratik fakat aynı ölçüde lezzetli bir sufle önerimiz var. ✌️

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 165°

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 200 gr un

  • 100 gr tereyağı

  • 60 gr bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri çırparak başlayın.

2. Bu esnada çikolataları benmari usulü eritin.

3. Yumurta ve şekerler kıvam alınca içine erittiğiniz çikolatayı ve yağı ekleyin.

4. Unu da yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

5. Karışım kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve sufle kaplarını yağlayın. Karışımdan bu kaplara pay edin.

6. Suflelerinizi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak ve belirtilen sürede pişirin.

Bu tarif sizi yılın romantik sevgilisi yapacak! Üstelik çıkan yoğun bulaşık kalabalığından korkmanıza da gerek yok çünkü Philips Airfryer 7000 XXL, tamamı makinede yıkanır parçaları ve kir tutmaz yüzeyi ile sizin için bütün işleri fazlasıyla kolaylaştıracak! 😍

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