13 Kasım Perşembe Bursa Hava Durumu: Bursa'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

13 Kasım Perşembe Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 10:35

13 Kasım Perşembe Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar Bursa'da da kendisini gösteriyor. Hafta boyunca yağış beklenmeyen Bursa'da puslu bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da bugün 13 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 13 Kasım Perşembe Bursa hava durumu bilgileri…”

Bursa'da puslu bir hava gözlemleniyor.

Bursa'da puslu bir hava gözlemleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, kentte hafta boyu serin bir hava olması bekleniyor. Değerlendirmelere akşam saatlerine doğru hafif yağış beklenirken nem oranı %100 olarak ölçüldü.

Bursa'nın 5 günlük hava durumu şöyle;

Bursa'nın 5 günlük hava durumu şöyle;

Bursa'da sıcaklıkların kademe kademe artması ve Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir hava olması bekleniyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
