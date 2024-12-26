10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Ne Değiştirdi?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Ne Değiştirdi?
Hayatın karmaşası ve hızı içerisinde kendimize ayıracak zaman bulmak çoğu zaman zor olabiliyor. Kendi iç dünyanızı ve kişiliğinizi keşfederken, psikoloji biliminin ışığında kendinizi daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız.
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Ne Değiştirdi?
Haydi!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi durumu daha kolay atlatırsın?
4. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?
5. En çok hangi duyguyla başa çıkmakta zorlanıyorsun?
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6. Hayatında unutmak istediğin bir gün var mı?
7. En çok hangi türde insanlardan etkilenirsin?
8. Hayatına alacağın kişileri özenle mi seçersin?
9. Gelecekte nasıl bir insan olmak istersin?
10. Son olarak birilerinin seni sürekli övmesine ihtiyacın var mı?
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Seni Yaşadığın Acılar Değiştirdi!
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Seni Hayatına Giren İnsanlar Değiştirdi!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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