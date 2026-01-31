10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Sen Neye Kırgınsın?

Bazen kırgın olduğumuzu biliriz ama neyin canımızı yaktığını tam olarak adlandıramayız. İçimizde biriken duygular, yarım kalan cümleler, söylenememiş sitemler zamanla bir kırgınlığa dönüşür. Bu test, bastırdığın, ertelediğin ya da adını koyamadığın duyguların kaynağına ışık tutmayı amaçlıyor. Hazırsan, dürüst cevaplarla kendi iç dünyana küçük bir yolculuğa çıkıyoruz.

Haydi başla!