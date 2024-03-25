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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kendine Kızgın mısın?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kendine Kızgın mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.03.2024 - 13:28

10 soruluk psikoloji testine göre sen kendine kızgın mısın?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım geçmişi düşününce ne diyorsun?

4. Peki şu an ki hayatından memnun musun?

5. Geçmişte yaptığın bir seçim bütün hayatını etkiledi mi?

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6. Çok kez haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?

7. Bunlardan hangisi sensin?

8. Bu görsellerden birini seçer misin?

9. Sen kendinle gurur duyuyor musun?

10. Son olarak kendin için hayal ettiğin hayatı mı yaşıyorsun?

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Sen kendine kızgınsın!

Kendine olan öfkeni hissediyorum, içinde bir yerlerde saklı kalan yaşanmamış anılar ya da yaşanıp da sonrasında pişman olunan hatalar... Tüm bunlar, senin içinde bir yerlerde birikmiş ve şimdi bir patlama noktasına gelmiş durumda. Kendine olan kızgınlığın, aslında pişmanlıklarının bir yansıması. Hayatın önüne serdiği fırsatlar, belki biraz da kendi hataların sonucunda, tam olarak değerlendirilememiş ve elinden uçup gitmiş. Belki de bu fırsatlar, hayatının dönüm noktaları olabilirdi. Belki de bu fırsatları değerlendirebilseydin, şimdi çok daha farklı bir yerde olabilirdin. Ancak tüm bunlar için artık üzülmek, kendine kızmak yerine, geçmişi geride bırakıp, önüne bakmanın zamanı geldi. Geçmişte kalanı orada bırakmalı ve artık hayatındaki yeni fırsatları değerlendirmeye odaklanmalısın. Kendine olan öfkeni bir kenara bırakıp, yeni bir sayfa açmanın, hayatının geri kalanını daha iyi bir şekilde değerlendirmenin zamanı geldi. Unutma, hayat her zaman yeni bir başlangıç yapmak için bir fırsat sunar. Şimdi, bu fırsatı değerlendirme zamanı!

Sen kendine kızgın değilsin!

Kendine öfke duymuyorsun, çünkü sen, hayatında yaşanan olayların üzerine bir suçlu etiketi yapıştıran biri değilsin. Hayatın bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu biliyorsun ve bazen bu sürprizlerin neşeli olmadığının da farkındasın. Ancak, bu durumları kabullenip, onları değiştiremeyeceğini anladığın zaman, kendi üzerine düşen yükü hafifletmiş oluyorsun. Bir şeylerin olması gerektiği gibi oldu. Her şeyin bir sebebi olduğunu ve bu sebeplerin genellikle kontrolümüz dışında olduğunu kabul ediyorsun. Kendini suçlamak yerine, yaşadıklarını bir deneyim olarak görüp, bu deneyimlerden ders çıkarıyorsun. Hiçbir şeyin sorumlusu sen olmadığın gibi, hiçbir şeyin sonucuna da katlanmak zorunda değilsin. Hayatın zorlukları karşısında pes etmek yerine, her zaman bir çıkış yolu bulacağına inanıyorsun. Bu inanç, seni güçlü kılıyor ve hayatın karşına çıkardığı engelleri aşmanı sağlıyor. Kendine kızgın değilsin, çünkü yaşadıklarının sorumlusu da sen değilsin. Kendini suçlamak yerine, yaşadıklarını bir deneyim olarak görüp, bu deneyimlerden ders çıkarıyorsun. Kendine olan inancın ve güvenin, seni her zaman ileriye taşıyacak ve hayatın karşına çıkardığı engelleri aşmanı sağlayacak. Kendine kızgın olma, çünkü sen, yaşadıklarının değil, onlardan nasıl yükseldiğinin kahramanısın.

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