10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kendine Kızgın mısın?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kendine Kızgın mısın?
10 soruluk psikoloji testine göre sen kendine kızgın mısın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım geçmişi düşününce ne diyorsun?
4. Peki şu an ki hayatından memnun musun?
5. Geçmişte yaptığın bir seçim bütün hayatını etkiledi mi?
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6. Çok kez haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
7. Bunlardan hangisi sensin?
8. Bu görsellerden birini seçer misin?
9. Sen kendinle gurur duyuyor musun?
10. Son olarak kendin için hayal ettiğin hayatı mı yaşıyorsun?
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Sen kendine kızgınsın!
Sen kendine kızgın değilsin!
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