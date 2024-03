10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kendine Kızgın mısın?

Kendine öfke duymuyorsun, çünkü sen, hayatında yaşanan olayların üzerine bir suçlu etiketi yapıştıran biri değilsin. Hayatın bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu biliyorsun ve bazen bu sürprizlerin neşeli olmadığının da farkındasın. Ancak, bu durumları kabullenip, onları değiştiremeyeceğini anladığın zaman, kendi üzerine düşen yükü hafifletmiş oluyorsun. Bir şeylerin olması gerektiği gibi oldu. Her şeyin bir sebebi olduğunu ve bu sebeplerin genellikle kontrolümüz dışında olduğunu kabul ediyorsun. Kendini suçlamak yerine, yaşadıklarını bir deneyim olarak görüp, bu deneyimlerden ders çıkarıyorsun. Hiçbir şeyin sorumlusu sen olmadığın gibi, hiçbir şeyin sonucuna da katlanmak zorunda değilsin. Hayatın zorlukları karşısında pes etmek yerine, her zaman bir çıkış yolu bulacağına inanıyorsun. Bu inanç, seni güçlü kılıyor ve hayatın karşına çıkardığı engelleri aşmanı sağlıyor. Kendine kızgın değilsin, çünkü yaşadıklarının sorumlusu da sen değilsin. Kendini suçlamak yerine, yaşadıklarını bir deneyim olarak görüp, bu deneyimlerden ders çıkarıyorsun. Kendine olan inancın ve güvenin, seni her zaman ileriye taşıyacak ve hayatın karşına çıkardığı engelleri aşmanı sağlayacak. Kendine kızgın olma, çünkü sen, yaşadıklarının değil, onlardan nasıl yükseldiğinin kahramanısın.