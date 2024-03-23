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Sizin İlişkiniz Sıkıcı mı?

Sizin İlişkiniz Sıkıcı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.03.2024 - 20:01

Sizin ilişkiniz ne kadar sıkıcı?

Haydiiii testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz?

3. Söyle bakalım hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz?

4. Birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz?

5. Bunlardan hangisini yapmaya yakınsınız?

5. Bunlardan hangisini yapmaya yakınsınız?
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6. Genellikle görüştüğünüz arkadaşlarınız sizin gibi çift mi?

7. Çok sık ayrılıp barışır mısınız?

8. Son olarak konuşurken kendinize özgü kelimeler kullanıyor musunuz? (Kimsenin anlamadığı, anlamsız ama sizin için anlamlı olan)

Sizin ilişkiniz maalesef ama sıkıcı bir ilişki!!!

Hayatınızın aşkı ile birlikte olmanın keyfini çıkarırken, belki de farkında olmadan bir monotonluk sarmalına düştünüz. Her gün aynı saatte kahvaltı, aynı parkta yürüyüşler, aynı film türlerini izlemek... Bu tekrar eden rutinler, ilişkinizi biraz sıkıcı bir hale getirmiş olabilir. Ancak bu durumun tek suçlusu aslında aşkınızın büyüklüğü. Birbirinize duyduğunuz o yoğun aşk, o derin sevgi, sizi bir tür konfor alanına hapsetmiş olabilir. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki, belki de bu durum sizi yeniliklere ve farklı deneyimlere kapalı hale getirmiş. Her şey o kadar mükemmel ki, neden risk alıp değişiklik yapasınız ki, değil mi? Ama unutmayın, hayat sürekli değişim ve yeniliklerle dolu. Belki de aşkınızı bir sonraki seviyeye taşımak için, birazcık macera ve heyecan katmanın zamanı gelmiştir. İlişkinizin renk paletine biraz daha canlılık katmak için yeni deneyimlere ve maceralara açık olmayı düşünün. Kim bilir, belki de bu değişiklikler aşkınızı daha da güçlendirir ve ilişkinize yeni bir soluk getirir.

Sizin ilişkiniz sıkıcı değil, aksine eğlenceli bir ilişki!!!

Aşk hayatınızda hiçbir şekilde monotonluk yok, tam aksine bir festival havası var! İlişkinizdeki enerji ve dinamizm adeta bir enerji santrali gibi hiç durmuyor, sürekli taze ve yenilikçi bir hava katıyor hayatınıza. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyorsunuz, bu durum adeta sizin doğanızda var. Yaşadığınız deneyimler, karşınıza çıkan fırsatlar ve çevrenizdeki insanlar, hayatınızı sıkıcılıktan adeta bir süper kahraman gibi kurtarıyor. Bu ilişki, sizin için sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir macera, bir keşif yolculuğu. Her gün yeni bir şeyler öğreniyor, yeni deneyimler yaşıyor ve bu süreçte kendinizi daha da geliştiriyorsunuz. Hayatınız, adeta bir magazin dergisinin renkli sayfaları gibi, her daim hareketli, eğlenceli ve dolu dolu. Sıkıcılığın sizin sözlüğünüzde olmadığını, hayatınızın her anının bir festival coşkusuyla dolu olduğunu söyleyebiliriz.

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