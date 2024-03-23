Sizin İlişkiniz Sıkıcı mı?
Sizin İlişkiniz Sıkıcı mı?
Sizin ilişkiniz ne kadar sıkıcı?
Haydiiii testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz?
4. Birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz?
5. Bunlardan hangisini yapmaya yakınsınız?
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6. Genellikle görüştüğünüz arkadaşlarınız sizin gibi çift mi?
7. Çok sık ayrılıp barışır mısınız?
8. Son olarak konuşurken kendinize özgü kelimeler kullanıyor musunuz? (Kimsenin anlamadığı, anlamsız ama sizin için anlamlı olan)
Sizin ilişkiniz maalesef ama sıkıcı bir ilişki!!!
Sizin ilişkiniz sıkıcı değil, aksine eğlenceli bir ilişki!!!
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