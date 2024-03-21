Kişilik Testi: Sen Siyah Kuğu musun Yoksa Beyaz Kuğu mu?

Sen 'Beyaz Kuğusun', hayatının her tonu adeta bir aşk şarkısının nakaratları gibi toz pembe renklerle bezeli. Senin dünyanda gri bulutlar yok, sadece güneşli günler ve gökkuşağı renklerinde çiçekler var. Olumsuz duygulara kapılarını kapalı tutuyor, onları kalbine bile sokmuyorsun. İçinde biriktirdiğin tek şey sevgi, neşe ve umut. Sevdiklerin senin için değerli birer mücevher gibi. Onları korumak, kollamak adına kendini ikinci plana atmayı hiç düşünmeden kabul edersin. Onlar için en iyisi olmak, onları mutlu etmek adına çabalarsın. Ancak bu çaban, asla başkalarına zarar verme düşüncesiyle birleşmez. Senin kalbinde kin, nefret ya da öfke için yer yok. İnsanların kötü düşüncelerini anlamakta zorluk çekiyorsun. Belki de bu yüzden, onların kötü niyetlerini fark ettiğinde, çoktan yaralar almış oluyorsun. Ancak bu seni yıldırmıyor, çünkü biliyorsun ki senin içinde hiçbir zaman kötülük birikmiyor. Sen 'Beyaz Kuğusun', içindeki canavarı asla serbest bırakmayan, etrafındaki canavarlardan da titizlikle uzak duran. Senin dünyanın renkleri, saf sevgi ve masumiyetin beyazıyla boyanıyor. Sen, içindeki beyaz kuğuyu her daim koruyan ve onun zarar görmesine asla izin vermeyen birisin.