Kişilik Testi: Sen Siyah Kuğu musun Yoksa Beyaz Kuğu mu?
Kişilik Testi: Sen Siyah Kuğu musun Yoksa Beyaz Kuğu mu?
Sen siyah kuğu musun yoksa beyaz kuğu mu?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin hayatın ne renk?
4. Sence seni başarılı yapan şey ne?
5. Sinirlendiğinde hangisini yaparsın?
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6. Daha önce bunlardan hangisi başına geldi veya yaptın?
7. Etrafındaki insanlardan farklı olduğunu düşünüyor musun?
8. Bir adım atacağım zaman önce neyi düşünürsün?
9. Senin hayatını kim yönetiyor?
10. Son olarak başarısızlık sana nasıl hissettirir?
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Sen "Beyaz Kuğusun"
Sen "Siyah Kuğusun"
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Sen beyaz kuğusun 🦢 !