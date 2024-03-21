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Kişilik Testi: Sen Siyah Kuğu musun Yoksa Beyaz Kuğu mu?

Kişilik Testi: Sen Siyah Kuğu musun Yoksa Beyaz Kuğu mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.03.2024 - 13:20

Sen siyah kuğu musun yoksa beyaz kuğu mu?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin hayatın ne renk?

4. Sence seni başarılı yapan şey ne?

4. Sence seni başarılı yapan şey ne?

5. Sinirlendiğinde hangisini yaparsın?

5. Sinirlendiğinde hangisini yaparsın?
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6. Daha önce bunlardan hangisi başına geldi veya yaptın?

6. Daha önce bunlardan hangisi başına geldi veya yaptın?

7. Etrafındaki insanlardan farklı olduğunu düşünüyor musun?

8. Bir adım atacağım zaman önce neyi düşünürsün?

8. Bir adım atacağım zaman önce neyi düşünürsün?

9. Senin hayatını kim yönetiyor?

9. Senin hayatını kim yönetiyor?

10. Son olarak başarısızlık sana nasıl hissettirir?

10. Son olarak başarısızlık sana nasıl hissettirir?
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Sen "Beyaz Kuğusun"

Sen 'Beyaz Kuğusun', hayatının her tonu adeta bir aşk şarkısının nakaratları gibi toz pembe renklerle bezeli. Senin dünyanda gri bulutlar yok, sadece güneşli günler ve gökkuşağı renklerinde çiçekler var. Olumsuz duygulara kapılarını kapalı tutuyor, onları kalbine bile sokmuyorsun. İçinde biriktirdiğin tek şey sevgi, neşe ve umut. Sevdiklerin senin için değerli birer mücevher gibi. Onları korumak, kollamak adına kendini ikinci plana atmayı hiç düşünmeden kabul edersin. Onlar için en iyisi olmak, onları mutlu etmek adına çabalarsın. Ancak bu çaban, asla başkalarına zarar verme düşüncesiyle birleşmez. Senin kalbinde kin, nefret ya da öfke için yer yok. İnsanların kötü düşüncelerini anlamakta zorluk çekiyorsun. Belki de bu yüzden, onların kötü niyetlerini fark ettiğinde, çoktan yaralar almış oluyorsun. Ancak bu seni yıldırmıyor, çünkü biliyorsun ki senin içinde hiçbir zaman kötülük birikmiyor. Sen 'Beyaz Kuğusun', içindeki canavarı asla serbest bırakmayan, etrafındaki canavarlardan da titizlikle uzak duran. Senin dünyanın renkleri, saf sevgi ve masumiyetin beyazıyla boyanıyor. Sen, içindeki beyaz kuğuyu her daim koruyan ve onun zarar görmesine asla izin vermeyen birisin.

Sen "Siyah Kuğusun"

Sen 'Siyah Kuğusun'. Evet, senin hırsın, gözlerinin önündeki perdeyi çekmiş ve biraz da acımasız bir karaktere bürünmeni sağlamış. Bu karanlık yanın, hak ettiğin şeyleri elde etme yolunda seni yönlendiriyor. Sen, hiç kimsenin ayak seslerini arkandan duymak istemeyen, kendi yolunu çizen bir bireysin. Kimseye boyun eğmeyen, kimsenin seni alt etmesine izin vermeyen bir yapıya sahipsin. Hayatın acımasız yüzünü gördün, belki de bu yüzden kimseye güvenmemeyi öğrendin. Bu öğrenme sürecin, seni adeta bir Siyah Kuğuya dönüştürdü. İçindeki bitmek bilmeyen istekler, hayaller ve arzular, seni tamamen ele geçirmiş durumda. Bu hayatta, hedeflerine ulaşmak için buradasın ve bu yolda her şeyin mübah olduğunu düşünüyorsun. Seninle karşı karşıya gelmek, herkesin cesaret edebileceği bir durum değil. Senin karşına çıkmak, sadece en cesurların göze alabileceği bir meydan okuma. Seninle yarışmak, sadece en hırslıların göze alabileceği bir risk. Sen, kendi yolunu çizmiş, kendi hikayesini yazmış bir Siyah Kuğusun. İçindeki karanlık, aslında senin en büyük gücün.

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Selver.1994.06

Sen beyaz kuğusun 🦢 !