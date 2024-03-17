Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yorgun mu?
Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yorgun mu?
Bu evet/hayır testine göre zihnin ne kadar yorgun?
Haydi teste!
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1. Geçmişi düşündüğünde üzülüyor musun?
2. Evde vakit geçirirken daha iyi hissediyor musun?
3. Yaşadığın şeyleri hatırlarken zorlanıyor musun?
4. Aklına yaşadığın şeyler gelince ağlıyor musun?
5. Yarını düşünürken stres oluyor musun?
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6. Yakın zamanda kendini dinlendirdiğin bir gün oldu mu?
7. Eskiden daha enerjik olduğunu düşünüyor musun?
8. Çok fazla uyusan da yorgun uyanıyor musun?
9. Düşüncelerinden kaçmak için kendini sürekli meşgul ediyor musun?
10. Son olarak bir şeye sıkıldığında veya bir derdin olduğunda hemen anlatır mısın?
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Senin zihnin çok yorgun!
Senin zihnin yorgun değil ama aşamadığın bir şeyler var!
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