Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yorgun mu?

Kafan tıka basa dolu ve sanki bir an önce boşaltman gerekiyor. Her şeyden o kadar usanmışsın ki, bavulunu toplayıp dünyanın öbür ucuna kaçmak istiyorsun. Ama bir yandan da o kadar bitkin hissediyorsun ki, tek bir adım atacak bile enerjin yok. Düşüncelerin, yaşadıkların seni adeta bir gölge gibi takip ediyor ve bu durum seni sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da yorgun düşürüyor. Bir an durup düşünüyorsun ve fark ediyorsun ki, kendin için yapabileceğin en iyi şey, bazı şeylerin ipini kesmek. Evet, belki de bazı düşüncelerin, bazı yaşadıkların senin peşini bırakmıyor çünkü sen bilinçaltında onlara tutunmak istiyorsun. İşte bu noktada, belki de yapman gereken şey, bu tutunma ihtiyacını bir kenara bırakmak ve hayatına yeni bir yön vermek. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir.