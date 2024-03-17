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Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yorgun mu?

Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yorgun mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.03.2024 - 15:01

Bu evet/hayır testine göre zihnin ne kadar yorgun?

Haydi teste!

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1. Geçmişi düşündüğünde üzülüyor musun?

2. Evde vakit geçirirken daha iyi hissediyor musun?

3. Yaşadığın şeyleri hatırlarken zorlanıyor musun?

4. Aklına yaşadığın şeyler gelince ağlıyor musun?

5. Yarını düşünürken stres oluyor musun?

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6. Yakın zamanda kendini dinlendirdiğin bir gün oldu mu?

7. Eskiden daha enerjik olduğunu düşünüyor musun?

8. Çok fazla uyusan da yorgun uyanıyor musun?

9. Düşüncelerinden kaçmak için kendini sürekli meşgul ediyor musun?

10. Son olarak bir şeye sıkıldığında veya bir derdin olduğunda hemen anlatır mısın?

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Senin zihnin çok yorgun!

Kafan tıka basa dolu ve sanki bir an önce boşaltman gerekiyor. Her şeyden o kadar usanmışsın ki, bavulunu toplayıp dünyanın öbür ucuna kaçmak istiyorsun. Ama bir yandan da o kadar bitkin hissediyorsun ki, tek bir adım atacak bile enerjin yok. Düşüncelerin, yaşadıkların seni adeta bir gölge gibi takip ediyor ve bu durum seni sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da yorgun düşürüyor. Bir an durup düşünüyorsun ve fark ediyorsun ki, kendin için yapabileceğin en iyi şey, bazı şeylerin ipini kesmek. Evet, belki de bazı düşüncelerin, bazı yaşadıkların senin peşini bırakmıyor çünkü sen bilinçaltında onlara tutunmak istiyorsun. İşte bu noktada, belki de yapman gereken şey, bu tutunma ihtiyacını bir kenara bırakmak ve hayatına yeni bir yön vermek. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir.

Senin zihnin yorgun değil ama aşamadığın bir şeyler var!

Hayatın karmaşası içinde, zihnin asla yorulmuyor, ancak yine de aşamadığın engeller var. İçinde hala bitiremediğin, unutamadığın bazı şeyler var ve bu durum seni rahatsız ediyor, belki de biraz huzursuz hissettiriyor. Belki kendini tamamen serbest bırakmıyorsun, belki de bu durumun nedenlerini arıyorsun. Ancak bu ufak tefek sorunlar, hayatının büyük bir kısmını meşgul ediyor. Ama sen, hayata dört elle sarılan birisin. Her yaşadığın zorluğa karşı daha güçlü bir şekilde karşılık veriyorsun. Her kötü durumda bile, içindeki yaşama sevincini ve enerjini kaybetmiyorsun. Sen, hayatın tüm zorluklarına rağmen, her zaman daha iyi bir şekilde karşılık veren, hayata dört elle sarılan birisin. Zihninin yorgun olmasına müsaade etmiyorsun çünkü önünde daha gerçekleşecek çok hayalin var.

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