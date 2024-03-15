Bütün Engelleri Aşıp Seninle Evlenecek Olan O Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Bütün Engelleri Aşıp Seninle Evlenecek Olan O Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Bütün engelleri aşıp, sonunda senin mutluluğa adım atacak olan o kişinin ismini söylüyoruz!
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım evliliğe hazır mısın?
4. Bize seni etkileyen bir efsane seç bakalım! lyla ile mecnun asl ile kerem
5. Evlilik kararı alman için o kişide ne görmen gerekiyor?
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6. Daha önce hiç evlenmeyi düşündüğün bir ilişkin oldu mu?
7. Hangi aşk seni cezbeder?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
Bütün engelleri aşıp seninle evlenecek o kişi;👇
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