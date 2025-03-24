Kayyum Atanmasıyla Birlikte Şişli Belediyesi Çevresine Asılan İmamoğlu Pankartları Sökülmeye Başlandı
Kayyum Atanmasıyla Birlikte Şişli Belediyesi Çevresine Asılan İmamoğlu Pankartları Sökülmeye Başlandı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan‘In tutuklanmasının ardından kayyum atandığı bilgisi açıklanmıştı. Göreve gelen kişi Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen oldu. Ertürkmen’in Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde girişi sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdiyse Şişli Belediyesi çevresine asılan Ekrem İmamoğlu pankartlarının söküldüğüne dair görüntüler kaydedildi.
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İlk iş olarak İmamoğlu pankartlarının sökülüyor olması dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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