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Kayyum Atanmasıyla Birlikte Şişli Belediyesi Çevresine Asılan İmamoğlu Pankartları Sökülmeye Başlandı

Kayyum Atanmasıyla Birlikte Şişli Belediyesi Çevresine Asılan İmamoğlu Pankartları Sökülmeye Başlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 10:39

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan‘In tutuklanmasının ardından kayyum atandığı bilgisi açıklanmıştı. Göreve gelen kişi Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen oldu. Ertürkmen’in Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde girişi sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdiyse Şişli Belediyesi çevresine asılan Ekrem İmamoğlu pankartlarının söküldüğüne dair görüntüler kaydedildi.

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İşte o anlar 👇

İlk iş olarak İmamoğlu pankartlarının sökülüyor olması dikkat çekti.

İlk iş olarak İmamoğlu pankartlarının sökülüyor olması dikkat çekti.

Belediyenin önüne çıkan tüm yollarım kapalı olduğu aktarıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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