Bu Resimli Algı Testi Bilinçaltı Takıntılarını Ortaya Çıkarıyor!
Bu Resimli Algı Testi Bilinçaltı Takıntılarını Ortaya Çıkarıyor!
Bilinçaltı takıntılarını ortaya çıkarıyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sence bu kişi ne düşünüyor?
4. Burada ilk olarak ne gördün?
5. Peki görselin ortasına birkaç saniye odaklan. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
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6. Bu görsele birkaç saniye bak. Gözlerini kapattığında hangi renk gözünde canlanıyor?
7. Bu görsellerden hangisi sana kötü hissettirdi?
8. Son olarak bu gösele baktığında hangi duygu içinde uyandı?
Bilinçaltında öz güven takıntın var!
Senin bilinçaltında insanlara karşı güven takıntın var!
Senin bilinçaltında sevdiklerini koruma takıntın var!
Senin bilinçaltında başarısızlık takıntın var!
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