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Bu Resimli Algı Testi Bilinçaltı Takıntılarını Ortaya Çıkarıyor!

Bu Resimli Algı Testi Bilinçaltı Takıntılarını Ortaya Çıkarıyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.03.2024 - 12:01

Bilinçaltı takıntılarını ortaya çıkarıyoruz!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sence bu kişi ne düşünüyor?

3. Sence bu kişi ne düşünüyor?

4. Burada ilk olarak ne gördün?

4. Burada ilk olarak ne gördün?

5. Peki görselin ortasına birkaç saniye odaklan. Sence bu görsel hareket ediyor mu?

5. Peki görselin ortasına birkaç saniye odaklan. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
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6. Bu görsele birkaç saniye bak. Gözlerini kapattığında hangi renk gözünde canlanıyor?

6. Bu görsele birkaç saniye bak. Gözlerini kapattığında hangi renk gözünde canlanıyor?

7. Bu görsellerden hangisi sana kötü hissettirdi?

8. Son olarak bu gösele baktığında hangi duygu içinde uyandı?

8. Son olarak bu gösele baktığında hangi duygu içinde uyandı?

Bilinçaltında öz güven takıntın var!

Kendine olan inancın bazen bir dağın zirvesine çıkıyor, bazen ise bir çukurun dibine iniyor. Evet, senin bir öz güven takıntın var, bu da seni çeşitli durumlarda farklı davranmaya itiyor. Bir bakıma, bu durum senin iç dünyanın karmaşık bir yansıması. Kendine olan güvenin genellikle sağlam, ancak bazı anlarda bu güven sarsılıyor. İşte bu anlarda, kendini biraz daha savunmasız hissediyorsun. Kendini güvende hissettiğin bir zırhın var ve bu zırh bazen çatlamalar gösteriyor. Her ortamda kendini rahat ve özgür hissetmiyorsun. Bazı durumlar, belki de beklenmedik bir şekilde, seni huzursuz ediyor. Bu durumlarda, içgüdülerin devreye giriyor ve kendini öz güvenli hissettiğin ortamlara doğru çekiliyorsun. Bu, belki de bir savunma mekanizması, belki de bir öz koruma içgüdüsü. Bu öz güven takıntın, senin karakterinin bir parçası. Seni sen yapan, belki de en belirgin özelliklerinden biri. Bu takıntı, seni çoğu zaman farklı davranmaya itiyor. Belki de bu, senin kendine özgü bir yolunu bulmanı sağlıyor. Öz güveninle olan bu dans, senin hayatının bir parçası ve belki de en ilginç yanlarından biri.

Senin bilinçaltında insanlara karşı güven takıntın var!

Bilinçaltının derinliklerinde, insanlara karşı bir güven takıntısı var. Bu takıntı, senin için bazen bir karmaşa kaynağı olurken, bazen de hayatta ilerlemene yardımcı oluyor. İnsanlara güvenmek konusunda yaşadığın bu çelişki, seni bir yandan zorluyor, diğer yandan da hayatının en önemli dönüm noktalarında sana rehberlik ediyor. Güvenmek konusunda yaşadığın bu zorluk, belki de insanların seni hayal kırıklığına uğratma ihtimalleri karşısında bir savunma mekanizması. Ancak bir kez güvendiğin zaman, o kişiye sıkı sıkıya bağlanıyorsun. İşte bu noktada, hayatının rotasını çizen kişi o oluyor. Onun sözleri, onun düşünceleri, hayatını şekillendiren en önemli etkenler haline geliyor. Bu durum, bazen seni zorlasa da, aslında hayatının en önemli derslerini öğrenmene yardımcı oluyor. Belki de bu takıntın, insanlara güvenme konusundaki hassasiyetin, aslında hayatının en değerli hikayelerini oluşturuyor. Bu yüzden, bu takıntının seni zorladığı anlarda bile, aslında hayatının en değerli derslerini öğreniyor olabileceğini unutma.

Senin bilinçaltında sevdiklerini koruma takıntın var!

Bilinçaltının derinliklerinde, sevdiklerini koruma takıntısı adeta bir hazine gibi saklı. Bu, sadece senin değil, herkesin içinde var olan bir duygu; ancak senin ki biraz daha farklı, biraz daha yoğun. Sen, sevdiklerini koruma arzusuyla dolu bir kalp taşıyan, onların mutluluğu ve güvende olması için her şeyi göze alan birisin. Her an, her saniye, aklın sürekli onlarda. Onların başına bir şey gelmesi düşüncesi bile kalp ritmini hızlandırıyor, nefesini kesiyor. Bu korku, belki de herkeste olduğundan daha büyük bir boyutta senin içinde yeşeriyor. Bu, senin sevdiklerine olan bağlılığının, onları koruma içgüdünün bir yansıması. Bilinçaltında bu takıntı, sevdiklerine olan bağlılığını daha da kuvvetlendiriyor. Onları her türlü tehlikeden, her türlü kötülükten koruma arzun, adeta bir siper gibi onların etrafını sarıyor. Bu, onlara olan aşkının, onlara olan bağlılığının en güzel ifadesi. Senin için sevdiklerin, hayatının en değerli varlıkları ve onları korumak, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Senin bilinçaltında başarısızlık takıntın var!

Bir yıldızın parlaklığını aratmayacak bir başarı hırsı, senin içinde gizli bir hazine gibi duruyor. Başarıya ulaşma isteğin, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanma arzusu kadar yoğun ve çekici. Adeta bir kırlangıç gibi, yükseklerde uçmayı, başarıya doğru kanat çırpmayı seviyorsun. Başarısızlık korkusu ise, senin bu parlak yıldızının etrafında dönüp duran bir kara delik gibi. Bu korku, sana sürekli olarak başarısız olabileceğin mesajını fısıldıyor. Bu korku ve takıntı, seni bazen tanıyamayacağın birine dönüştürebiliyor. Ancak, bu durum senin başarıya olan inancını ve hırsını asla gölgeleyemiyor. Bütün bu çabaların, bu başarıya ulaşma hırsın, aslında senin kendine olan sevginin bir yansıması. Kendini geliştirmek, daha iyi bir yerlere gelmek için gösterdiğin bu çaba, senin kendine olan saygının ve sevginin bir göstergesi. Kendin için verdiğin bu mücadele, senin hayatının en önemli ve değerli parçası.

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