Bu Resimli Algı Testi Bilinçaltı Takıntılarını Ortaya Çıkarıyor!

Kendine olan inancın bazen bir dağın zirvesine çıkıyor, bazen ise bir çukurun dibine iniyor. Evet, senin bir öz güven takıntın var, bu da seni çeşitli durumlarda farklı davranmaya itiyor. Bir bakıma, bu durum senin iç dünyanın karmaşık bir yansıması. Kendine olan güvenin genellikle sağlam, ancak bazı anlarda bu güven sarsılıyor. İşte bu anlarda, kendini biraz daha savunmasız hissediyorsun. Kendini güvende hissettiğin bir zırhın var ve bu zırh bazen çatlamalar gösteriyor. Her ortamda kendini rahat ve özgür hissetmiyorsun. Bazı durumlar, belki de beklenmedik bir şekilde, seni huzursuz ediyor. Bu durumlarda, içgüdülerin devreye giriyor ve kendini öz güvenli hissettiğin ortamlara doğru çekiliyorsun. Bu, belki de bir savunma mekanizması, belki de bir öz koruma içgüdüsü. Bu öz güven takıntın, senin karakterinin bir parçası. Seni sen yapan, belki de en belirgin özelliklerinden biri. Bu takıntı, seni çoğu zaman farklı davranmaya itiyor. Belki de bu, senin kendine özgü bir yolunu bulmanı sağlıyor. Öz güveninle olan bu dans, senin hayatının bir parçası ve belki de en ilginç yanlarından biri.