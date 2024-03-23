Sen Artık Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?
Sen Artık Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?
Sen artık hangi duyguyu hissetmiyorsun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence bir duyguyu neden hissetmeyiz?
4. Daha önce hiç senin canını çok fazla yakan biri oldu mu?
5. Yaşadığın bir olayı unutmak için hangi yol başvurursun?
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6. Gelecekten ne istiyorsun?
7. Bu görsellerden birini seçer misin?
8. Bir insanı hangi koku güzel anılara götürebilir?
9. Peki sen yalnızlık korkusu yaşıyor musun?
10. Son olarak bundan 5 yıl önceki gibi misin?
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Sen artık sevgi duygusunu hissetmiyorsun!
Sen artık acı duygusunu hissetmiyorsun!
Sen artık özlem duygusunu hissetmiyorsun!
Sen artık korku duygusunu hissetmiyorsun!
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