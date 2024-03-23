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Sen Artık Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?

Sen Artık Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.03.2024 - 15:01

Sen artık hangi duyguyu hissetmiyorsun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence bir duyguyu neden hissetmeyiz?

3. Söyle bakalım sence bir duyguyu neden hissetmeyiz?

4. Daha önce hiç senin canını çok fazla yakan biri oldu mu?

5. Yaşadığın bir olayı unutmak için hangi yol başvurursun?

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6. Gelecekten ne istiyorsun?

6. Gelecekten ne istiyorsun?

7. Bu görsellerden birini seçer misin?

8. Bir insanı hangi koku güzel anılara götürebilir?

9. Peki sen yalnızlık korkusu yaşıyor musun?

10. Son olarak bundan 5 yıl önceki gibi misin?

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Sen artık sevgi duygusunu hissetmiyorsun!

Sevgi kelimesi artık senin için anlamını yitirmiş bir terim. O tatlı, sıcak duygu, sanki bir sis perdesi arkasında kaybolmuş ve senin için ulaşılmaz bir hale gelmiş. Sevgi, bir zamanlar hayatının merkezinde olan, ancak şimdi sadece korku ve acıyla ilişkilendirdiğin bir duygu. Her seferinde, sevgiye dair bir hissiyatın olduğunda, aklına gelen tek şey acı veren anılar. Sevgi duyduğun kişiler, aslında sana en çok acıyı da onlar vermiş. Bu yüzden sevgi, senin için artık bir korku unsuru. Sevgiye dair bir hissiyatın olduğunda, kalbin hızla çarpmaya başlıyor ve bir anda tüm vücudunu kaplayan bir korku hali seni ele geçiriyor. Sevgi, senin için artık çok uzaklarda, belki de ulaşılmaz bir yerde. Ne inanıyorsun, ne de hayatında o duyguya yer vermek istiyorsun. Sevginin var olduğuna dair inancını yitirdin ve artık hayatında o duyguya yer vermek istemiyorsun. Sevgi, senin için artık sadece bir kavramdan ibaret, hissedilmesi gereken bir duygu değil.

Sen artık acı duygusunu hissetmiyorsun!

Hayatın acımasızlıkları karşısında, sen artık acı duygusunu hissetmiyorsun. Belki de bu, yaşadığın sayısız acı deneyimlerin sonucu. Her biri, seni biraz daha güçlendirirken, aynı zamanda acıya karşı nasıl bir tavır sergilemen gerektiğini de öğretti. Acı çekmek, belki de senin için artık sadece bir hatıra. Çünkü artık senin canını yakmak, dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Hayatındaki acıyı, sanki bir kovboy gibi, silahını çekip, tek bir atışta yok ediyorsun. Acı duygusunu hissetmemek için, ona hayatında yer vermiyorsun. Acıyı bir misafir gibi değil, bir düşman gibi görüyorsun ve ona kapılarını kapattın. Artık sen, acıdan uzak durmak isteyen biri olarak hayatına devam ediyorsun. Acıya karşı olan bu tavrın, belki de hayatının en büyük direnişi. Acıyı hayatından çıkarmak istiyor ve bu duyguya yer vermek istemiyorsun. Bu duruşun, belki de seni daha güçlü biri yapıyor, belki de hayatın zorluklarına karşı daha dirençli. Sonuçta, sen artık acıyı hissetmiyorsun, çünkü sen ona hayatında yer vermiyorsun. Ve belki de bu, senin hayatındaki en büyük zafer.

Sen artık özlem duygusunu hissetmiyorsun!

Özlem duygusunun gizemli hali artık seninle değil. O tatlı hüzün, o derin duygu seli artık seni sarıp sarmalamıyor. Özlem duygusu, seninle olan dansını bitirmiş gibi görünüyor. Özlediğin insanlar, o unutulmaz anılar, hayatının renkli karelerini oluşturan o özel anlar... Artık onları özlemek, senin hayatını daha karmaşık bir hale getiriyor. Bir türlü toparlanamıyorsun, sanki bir labirentin içinde kaybolmuşsun gibi. Kendini güçsüz, çaresiz ve yorgun hissediyorsun. Özlem duygusu, seni o kadar derinden etkiliyor ki, sanki tüm enerjini emiyor ve seni sıfıra indiriyor. Ama artık bu duyguyu hissetmiyorsun, çünkü sanki ona doymuşsun gibi. Özlem duygusu, seninle olan bağını koparmış, artık seni etkisi altına alamıyor. Bu duyguya doymuşsun, onunla olan ilişkini sonlandırmışsın. Artık özlem duygusu, senin hayatında bir yabancı gibi...

Sen artık korku duygusunu hissetmiyorsun!

Sen artık korku denen o soğuk, donuk duyguyu hissetmiyorsun. Korkuyla nasıl başa çıktığını, onu nasıl bir kenara ittiğini ve hayatına nasıl yeni bir yön verdiğini sen de merak ediyorsun. Bir zamanlar korkuların seni esir alıyor, hayatını karartıyor, yaşamından aldığın zevki adeta çalıyordu. Her ne kadar korkularının esiri olmuş olsan da, bir gün aniden bir farkındalıkla uyanıyorsun. İşte tam da o anda anlıyorsun ki, ne kadar korkarsan, o korkunun içinde yaşamak zorunda kalıyorsun. Bu gerçekle yüzleşmek belki de hayatındaki en zor anlardan biri oluyor. Fakat işte o an, tüm korkularını bir kenara bırakıp, hayatına yeni bir yön verme kararı alıyorsun. Artık korku duygusunu hissetmiyorsun, çünkü onun yerini başka duygular alıyor. Belki heyecan, belki mutluluk, belki de huzur... Kim bilir? Ancak şu bir gerçek ki, artık korkularının esiri olmaktan çıktın ve hayatına yeni bir soluk getirdin.

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