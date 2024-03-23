Sen artık hangi duyguyu hissetmiyorsun?

Hayatın acımasızlıkları karşısında, sen artık acı duygusunu hissetmiyorsun. Belki de bu, yaşadığın sayısız acı deneyimlerin sonucu. Her biri, seni biraz daha güçlendirirken, aynı zamanda acıya karşı nasıl bir tavır sergilemen gerektiğini de öğretti. Acı çekmek, belki de senin için artık sadece bir hatıra. Çünkü artık senin canını yakmak, dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Hayatındaki acıyı, sanki bir kovboy gibi, silahını çekip, tek bir atışta yok ediyorsun. Acı duygusunu hissetmemek için, ona hayatında yer vermiyorsun. Acıyı bir misafir gibi değil, bir düşman gibi görüyorsun ve ona kapılarını kapattın. Artık sen, acıdan uzak durmak isteyen biri olarak hayatına devam ediyorsun. Acıya karşı olan bu tavrın, belki de hayatının en büyük direnişi. Acıyı hayatından çıkarmak istiyor ve bu duyguya yer vermek istemiyorsun. Bu duruşun, belki de seni daha güçlü biri yapıyor, belki de hayatın zorluklarına karşı daha dirençli. Sonuçta, sen artık acıyı hissetmiyorsun, çünkü sen ona hayatında yer vermiyorsun. Ve belki de bu, senin hayatındaki en büyük zafer.