Sen Onun İçin Bittin mi?

Sana ait olan bir aşk hikayesi var. Bu hikayenin bir kahramanı sen, diğer kahramanı ise o... Bir yanlış anlaşılmadan dolayı belki de şu anda birbirinizden uzaksınız, ama biliyorum ki sen onun için bitmemişsin. Hatta daha da ileri gideyim, aslında sen onun için bitemezsin. Çünkü sizinki sıradan, basmakalıp bir aşk hikayesi değil. Hayır, sizinki büyük bir aşk, görkemli bir aşk hikayesi... Bu aşk, herkesin hayalini kurduğu, herkesin gizliden gizliye imrendiği bir aşk. Belki de bu yüzden aranıza ne kadar mesafe girerse girsin, ne kadar çatışmalar yaşanırsa yaşansın, birbirinize olan sevginiz ve şefkatiniz hiçbir zaman tükenmiyor. Aranızdaki bağ o kadar güçlü ki, ne zaman ne olursa olsun, sonunda her zaman birbirinize dönüyorsunuz. Birbirinize aitsiniz, tıpkı bir çift yıldız gibi, birbirlerinin etrafında dönüp duran ve birbirlerinden ayrı düşünülemeyen. Ve bu aşk hikayesinin sonu, belki de hiç gelmeyecek. Çünkü sizinki öyle bir aşk ki, ne sevginiz ne de şefkatiniz bitmiyor, tükenmiyor. Her zaman birbirinize aitsiniz, her zaman birbirinizi seviyorsunuz. Ve bu, sizin büyük aşk hikayeniz...