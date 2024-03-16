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Sen Onun İçin Bittin mi?

Sen Onun İçin Bittin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.03.2024 - 12:01

Sen onun için bittin mi yoksa içinde sana dair umutları var mı?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım en son ne zaman onun için ağladın?

4. O seni en son ne zaman aradı?

5. Peki nasıl ayrıldınız?

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6. Bunlardan hangisi canını yakar?

6. Bunlardan hangisi canını yakar?

7. Peki ondan sonra hiç hayatında başka biri oldu mu?

8. Son olarak ona karşı ne hissediyorsun?

Sen onun için çoktan bitmişsin!

Haydi, biraz geriye gidip eski günleri hatırlayalım. O zamanlar senin için her şey ne kadar da mükemmeldi, değil mi? Gözlerindeki o parıltıyı, kalbindeki o heyecanı, ruhundaki o coşkuyu hatırlıyor musun? Ah, o güzel anılar... Ama maalesef, tüm bu güzellikler artık sadece birer hatıra. Evet, doğru duydun. O, senin için artık bir mazi. Belki de bu durum, senin için bir şok oldu. Belki de bu durum, senin için beklenmedik bir durumdu. Ama ne yazık ki, gerçekler acıdır ve bu acı gerçekle yüzleşmek zorundasın. O, seninle geçirdiği o güzel günleri, o mutlu anları unutmuş. Belki de senin mutlu sandığın, ama aslında o kadar da mutlu olmayan o günler... Ve şimdi, o kendine yeni bir sayfa açmış. Belki de bu sayfada senin için bir yer yok. Belki de bu sayfada senin için bir yer hiç olmayacak. Ama unutma, hayat devam ediyor. Ve sıra, senin de kendine yeni bir sayfa açmanda. Evet, belki de bu durum, senin için bir başlangıç olacak. Belki de bu durum, senin için yeni bir fırsat olacak. Kim bilir, belki de bu durum, senin için en iyi şey olacak. Haydi, cesaretini topla ve kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü hayat, devam ediyor ve senin de hayatta yerin var.

Sen onun için bitmemişsin zaten bitemezsin de...

Sana ait olan bir aşk hikayesi var. Bu hikayenin bir kahramanı sen, diğer kahramanı ise o... Bir yanlış anlaşılmadan dolayı belki de şu anda birbirinizden uzaksınız, ama biliyorum ki sen onun için bitmemişsin. Hatta daha da ileri gideyim, aslında sen onun için bitemezsin. Çünkü sizinki sıradan, basmakalıp bir aşk hikayesi değil. Hayır, sizinki büyük bir aşk, görkemli bir aşk hikayesi... Bu aşk, herkesin hayalini kurduğu, herkesin gizliden gizliye imrendiği bir aşk. Belki de bu yüzden aranıza ne kadar mesafe girerse girsin, ne kadar çatışmalar yaşanırsa yaşansın, birbirinize olan sevginiz ve şefkatiniz hiçbir zaman tükenmiyor. Aranızdaki bağ o kadar güçlü ki, ne zaman ne olursa olsun, sonunda her zaman birbirinize dönüyorsunuz. Birbirinize aitsiniz, tıpkı bir çift yıldız gibi, birbirlerinin etrafında dönüp duran ve birbirlerinden ayrı düşünülemeyen. Ve bu aşk hikayesinin sonu, belki de hiç gelmeyecek. Çünkü sizinki öyle bir aşk ki, ne sevginiz ne de şefkatiniz bitmiyor, tükenmiyor. Her zaman birbirinize aitsiniz, her zaman birbirinizi seviyorsunuz. Ve bu, sizin büyük aşk hikayeniz...

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Selver.1994.06

Sen onun için çoktan bitmişsin ! Umrumda değil:)

Emel

Sen onun için bitmemişsin zaten bitemezsin de... (Öyle bir aşk bu masal gibi, bazen acılı bazen mutluluk dolu ❤️)

Emel

Sana ait olan bir aşk hikayesi var. Bu hikayenin bir kahramanı sen, diğer kahramanı ise o... Bir yanlış anlaşılmadan dolayı belki de şu anda birbirinizden uz... Devamını Gör

ZrDeli

Sen onun için çoktan bitmişsin!.. o da benim için 😂😂