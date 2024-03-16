Sen Onun İçin Bittin mi?
Sen Onun İçin Bittin mi?
Sen onun için bittin mi yoksa içinde sana dair umutları var mı?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım en son ne zaman onun için ağladın?
4. O seni en son ne zaman aradı?
5. Peki nasıl ayrıldınız?
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6. Bunlardan hangisi canını yakar?
7. Peki ondan sonra hiç hayatında başka biri oldu mu?
8. Son olarak ona karşı ne hissediyorsun?
Sen onun için çoktan bitmişsin!
Sen onun için bitmemişsin zaten bitemezsin de...
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Sen onun için çoktan bitmişsin ! Umrumda değil:)
Sen onun için bitmemişsin zaten bitemezsin de... (Öyle bir aşk bu masal gibi, bazen acılı bazen mutluluk dolu ❤️)
Sana ait olan bir aşk hikayesi var. Bu hikayenin bir kahramanı sen, diğer kahramanı ise o... Bir yanlış anlaşılmadan dolayı belki de şu anda birbirinizden uz... Devamını Gör
Sen onun için çoktan bitmişsin!.. o da benim için 😂😂