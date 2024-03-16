Sen Onun İçin Bittin mi?

Haydi, biraz geriye gidip eski günleri hatırlayalım. O zamanlar senin için her şey ne kadar da mükemmeldi, değil mi? Gözlerindeki o parıltıyı, kalbindeki o heyecanı, ruhundaki o coşkuyu hatırlıyor musun? Ah, o güzel anılar... Ama maalesef, tüm bu güzellikler artık sadece birer hatıra. Evet, doğru duydun. O, senin için artık bir mazi. Belki de bu durum, senin için bir şok oldu. Belki de bu durum, senin için beklenmedik bir durumdu. Ama ne yazık ki, gerçekler acıdır ve bu acı gerçekle yüzleşmek zorundasın. O, seninle geçirdiği o güzel günleri, o mutlu anları unutmuş. Belki de senin mutlu sandığın, ama aslında o kadar da mutlu olmayan o günler... Ve şimdi, o kendine yeni bir sayfa açmış. Belki de bu sayfada senin için bir yer yok. Belki de bu sayfada senin için bir yer hiç olmayacak. Ama unutma, hayat devam ediyor. Ve sıra, senin de kendine yeni bir sayfa açmanda. Evet, belki de bu durum, senin için bir başlangıç olacak. Belki de bu durum, senin için yeni bir fırsat olacak. Kim bilir, belki de bu durum, senin için en iyi şey olacak. Haydi, cesaretini topla ve kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü hayat, devam ediyor ve senin de hayatta yerin var.