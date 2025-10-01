1 Ekim Dünya Kahve Günü'nü Goygoyuyla Şenlendiren Kahveseverlerin Paylaşımları

Bugünün kahveleri içildi mi? Eğer cevabınız 'evet' ise sizi ayrıca tebrik etmek isteriz! Neden mi?

1 Ekim Dünya Kahve Günü'nü boş geçmeyip güzel bir kahvenin tadını çıkardığınız için! Bu özel gün, ilk kez 2015 yılında Milano'da kutlandı ve o gün bugündür dünya çapında kahveyi tanıtmak için, kahvenin varlığını kutlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Elbette bu özel günü sosyal medya paylaşımlarıyla hatırlatanlar da oldu.

Kimi kahvesever de eğlenceli paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başardı.