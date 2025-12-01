1 – 7 Aralık 2025 Haftasının Numeroloji ve Enerji Haritası

Bu hafta, insanın kendi iç dünyasını dinlemesi ve özellikle başkalarının sesini değil, kendi özündeki hakikati duyması gerekir. Zihin yorulduğunda ruh yönünü kaybeder; işte bu nedenle ruhun yönünü yeniden bulduğu dönüm noktasıdır. Kendini yoran döngüleri kapatma, kendine yük olan ilişkileri, sorumlulukları veya beklentileri sadeleştirme, yeni bir düzene geçmek için hazırlık yapma ihtiyacı bu sürecin merkezindedir.
İlişkiler ve Maddi Alan
Bu hafta ilişkilerde dürüstlük ve gerçeklik ön plana çıkar. Maskelerin düşmesi, niyetlerin ortaya çıkması, ilişkilerin gerçek temelinin görülmesi mümkündür. Kararsızlık içinde kalan bağlar ya netleşecek ya da kendi kendine çözülerek hafifleme sağlayacaktır.
Maddi ve kariyer alanında ise sekansın sekiz enerjisi nedeniyle bolluk akışı hızlanabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için bireyin önce zihinsel tıkanıklıklarını temizlemesi gerekir. Para konusunda sezgisel yönlendirmeler çok güçlüdür. İçinizden geçen bir düşünceye kulak vermek, gelen bir çağrıyı değerlendirmek, ani bir ilhamla uzun süredir düşünmediğiniz bir planı yeniden gündeme almak doğru olacaktır.
Ruhsal ve Karmasal Dönüşümler
Ruhsal olarak bu hafta, geçmiş yüklerinden arınan kişinin enerjisini geri topladığı bir dönemdir. Özellikle dokuz enerjisi ile karmasal kapanışlar belirgin hale gelir. Bitmesi gereken bitiyor, kalması gereken güçleniyor.
Haftanın Teması
Sonuç olarak, 1–7 Aralık 2025 haftası, hem numerolojik hem de enerjetik açıdan bir arınma ve yükseliş haftasıdır. Bu hafta boyunca kendinizi dinlediğiniz her an, hayatınızda yeni bir kapının açılmasına hizmet eder. Bu nedenle haftanın teması; sadeleşmek, niyeti netleştirmek ve içsel rehberliğe güvenmektir.
Dizilimi tekrarlarken kalbinizin altında hafif bir sıcaklık hissederseniz bilin ki sekans enerji alanınızda aktive olmuştur.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA