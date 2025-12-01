onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
1 – 7 Aralık 2025 Haftasının Numeroloji ve Enerji Haritası

etiket 1 – 7 Aralık 2025 Haftasının Numeroloji ve Enerji Haritası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 16:16

Haftanın Sayı Sekansı: 71389426

Bu hafta boyunca belirlenen sayı sekansı olan 71389426, özellikle arındırma, toparlanma, netleşme, bolluk akışını açma, zihinsel dağınıklığı kapatma, niyeti güçlendirme ve karmasal yüklerden özgürleşme titreşimleri taşır. Bu sekansı hafta boyunca günde üç kez sessizce tekrar etmek yeterlidir.

Haftanın Olumlaması

Ben bu hafta boyunca kendi özümle hizalanıyorum. Kalbim ve zihnim aynı doğrultuda ilerliyor. Bana ait olmayan tüm ağırlıkları serbest bırakıyorum. Doğru olanı görmeyi, hissetmeyi ve seçmeyi kolaylıkla başarıyorum. Hayat yolum berraklaştıkça fırsatlar bana doğru akıyor. Evren ilahi düzeniyle beni destekliyor. Her adımımda güçleniyor, derinleşiyor ve şifalanıyorum.

Numerolojik ve Enerjetik Analiz

Aralık ayının ilk haftası, hem numerolojik hem de kozmik enerji açısından güçlü bir kapanış ve başlangıç eşiklerinden geçiyor. 2025 yılının son döngüsüne girerken, bu hafta içsel yön değişimlerinin görünür olmaya başladığı, düşünce kalitesinin kader akışını belirlediği, alınan her kararın bir sonraki altı ayı şekillendirdiği bir zaman aralığıdır.

Sayı Sekansının Anlamı

Bu haftanın sayı sekansı, zihin ve kalp arasındaki uyumu kurma gerekliliğine işaret eden çok katmanlı bir titreşim taşır. Sekans, bireyin kendi kader akışında gizli duran düğümleri çözmesi, kendini oyalayan ya da erteleten alışkanlıkları bırakması ve berraklaşmış bir bilinçle yeni bir yol açması için güçlü bir destek sunar.

  • Yedi (7): Sezgisel kapıları açar.

  • Bir (1): Yeni başlangıç kapısını gösterir.

  • Üç (3): İletişimi ve kararları güçlendirir.

  • Sekiz (8): Bollukla bağlantılı denge enerjisini aktive eder.

  • Dokuz (9): Karmasal kapanışlara işaret eder.

Enerji ve Duygusal Dönüşümler

Bu hafta, insanın kendi iç dünyasını dinlemesi ve özellikle başkalarının sesini değil, kendi özündeki hakikati duyması gerekir. Zihin yorulduğunda ruh yönünü kaybeder; işte bu nedenle ruhun yönünü yeniden bulduğu dönüm noktasıdır. Kendini yoran döngüleri kapatma, kendine yük olan ilişkileri, sorumlulukları veya beklentileri sadeleştirme, yeni bir düzene geçmek için hazırlık yapma ihtiyacı bu sürecin merkezindedir.

İlişkiler ve Maddi Alan

Bu hafta ilişkilerde dürüstlük ve gerçeklik ön plana çıkar. Maskelerin düşmesi, niyetlerin ortaya çıkması, ilişkilerin gerçek temelinin görülmesi mümkündür. Kararsızlık içinde kalan bağlar ya netleşecek ya da kendi kendine çözülerek hafifleme sağlayacaktır.

Maddi ve kariyer alanında ise sekansın sekiz enerjisi nedeniyle bolluk akışı hızlanabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için bireyin önce zihinsel tıkanıklıklarını temizlemesi gerekir. Para konusunda sezgisel yönlendirmeler çok güçlüdür. İçinizden geçen bir düşünceye kulak vermek, gelen bir çağrıyı değerlendirmek, ani bir ilhamla uzun süredir düşünmediğiniz bir planı yeniden gündeme almak doğru olacaktır.

Ruhsal ve Karmasal Dönüşümler

Ruhsal olarak bu hafta, geçmiş yüklerinden arınan kişinin enerjisini geri topladığı bir dönemdir. Özellikle dokuz enerjisi ile karmasal kapanışlar belirgin hale gelir. Bitmesi gereken bitiyor, kalması gereken güçleniyor.

Haftanın Teması

Sonuç olarak, 1–7 Aralık 2025 haftası, hem numerolojik hem de enerjetik açıdan bir arınma ve yükseliş haftasıdır. Bu hafta boyunca kendinizi dinlediğiniz her an, hayatınızda yeni bir kapının açılmasına hizmet eder. Bu nedenle haftanın teması; sadeleşmek, niyeti netleştirmek ve içsel rehberliğe güvenmektir.

Dizilimi tekrarlarken kalbinizin altında hafif bir sıcaklık hissederseniz bilin ki sekans enerji alanınızda aktive olmuştur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

