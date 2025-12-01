onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
1 – 7 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 1 – 7 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 15:26

Gökyüzünün Bu Hafta Size Mesajı Var

Gökyüzünün burçlara bu haftaki özel mesajı ne? 1 – 7 Aralık 2025 haftasında, burcunuzu hangi sürprizler, önemli kararlar ve enerjiler bekliyor; AstrodehA sizin için yorumladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ BURCU – Kaderin Hızlanırken Kalbin de Cesaretleniyor

KOÇ BURCU – Kaderin Hızlanırken Kalbin de Cesaretleniyor

Gökyüzü bu hafta sende hem içsel bir uyanışı hem de büyük bir netleşmeyi ortaya çıkarıyor. Uzun zamandır sabırla beklediğin bir konuda gelişmeler hızlanıyor. Zihnindeki karmaşa çözülüyor. Özellikle iş ve para konularında güçlü bir destek akışı aktif hale geliyor.

Aile içi iletişimde kırgınlıkları onarmak adına doğru zaman. Sezgilerin güçlü çalışacak. Kendini ifade ederken kırıcı olmamaya dikkat et. İlişkisi olan Koç bu hafta partneriyle geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilir. Bekar Koç için sürpriz bir tanışma kapıda.

Sağlıkta uykusuzluk ve baş ağrılarına dikkat. Hafta ortasında gelecek bir haber moralini yükseltecek.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben kendi kaderimin ateşini sevgi, cesaret ve bilgelikle yönlendiriyorum. Evren benimle birlik içinde akar.

BOĞA BURCU – Sabit Duruşun Bu Hafta Değer Kazanıyor

BOĞA BURCU – Sabit Duruşun Bu Hafta Değer Kazanıyor

Bu hafta gökyüzü seni sakinliğinle ödüllendiriyor. İş hayatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekebilir. Güvendiğin kişilerden destek göreceksin. Maddi konularda risk alma, var olanı koru.

Geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceksin. İkili ilişkilerde sabır ve kararlılık seni güçlü kılacak. Ev içinde düzen değişikliği yapabilir, taşınma ya da tadilat konuşmalarını hızlandırabilirsin.

Sağlıkta boğaz ve tiroid hassasiyeti oluşabilir. Kendine daha çok özen göster.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben güvende, merkezde ve bereket akışına uyumlu haldeyim. Yaşam bana en doğru olanı sakinlikle getiriyor.

İKİZLER BURCU – Zihin Açılıyor, Kapılar Hızla Aralanıyor

İKİZLER BURCU – Zihin Açılıyor, Kapılar Hızla Aralanıyor

Gökyüzü seni bu hafta iletişim gücünle öne çıkarıyor. Yeni iş teklifleri, görüşmeler, eğitimler gündeme gelebilir. Bir süredir ertelediğin bir projenin ilk adımı nihayet atılacak.

Aşk hayatında hızlı gelişmeler var. Kavga, yanlış anlaşılma ya da iletişim kopukluğu varsa bu hafta barış ve açıklık getiriyor. Bekar İkizler için kısa süreli bir çekim duygusal bir başlangıca dönüşebilir.

Maddi konularda dikkatli ol; gereksiz harcama tuzaklarına karşı temkinli ol. Hafta sonu rahatlayacağın bir gelişme kapıda.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben sözlerimi, düşüncelerimi ve niyetlerimi ışığa hizalıyorum. Evren doğru insanları ve fırsatları önüme getiriyor.

YENGEÇ BURCU – Köklerinde Şifa, Kalbinde Güç Birikiyor

YENGEÇ BURCU – Köklerinde Şifa, Kalbinde Güç Birikiyor

Bu hafta aile, ev ve duygusal alanın yoğun enerjiler alıyor. Gökyüzü, uzun zamandır içini sıkan bir konuyu çözmen için seni destekliyor. Zihinsel yüklerin hafifliyor. Ev içinde düzen değişikliği, temizlik, yenilenme isteği artabilir.

İlişkisi olan Yengeç için bağları güçlendiren bir hafta. Bekarlar için geçmişten gelen iletişim kapıyı çalabilir.

Finansal konularda yeni bir düzen oluşturman gerekebilir. Alım-satım veya yatırım konusunda acele etmemen önemli. Sağlığın güçleniyor, ancak mide hassasiyetine dikkat.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben duygularımı sevgiyle kabul ediyor, köklerimi güçlendiriyor ve yaşamla güven içinde akıyorum.

ASLAN BURCU – Sahnende Yeniden Doğuyorsun

ASLAN BURCU – Sahnende Yeniden Doğuyorsun

Gökyüzü seni bu hafta adeta yeniden parlatıyor. Uzun süredir beklediğin bir haber nihayet netlik kazanıyor. İş ve kariyer alanında güçlü bir açılım aktif.

Topluluk içinde öne çıkabilir, önemli bir toplantıda dikkati üzerine çekebilirsin. Aşk hayatında sıcaklık artıyor. Partneri olan Aslan, ilişkide yeni bir vizyon belirliyor. Bekar Aslan için kalbini hızlandıracak bir gelişme geliyor.

Finansal konularda bereket akışı yükselişte. Sağlıkta enerjin genel olarak iyi; sadece dinlenmeye zaman ayır.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben ışığımı onurla taşıyor, cesaretimi bilgelikle birleştiriyorum. Evren başarı yolumu aydınlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK BURCU – Düzen Kuruyor, Köklü Değişimler Yapıyorsun

BAŞAK BURCU – Düzen Kuruyor, Köklü Değişimler Yapıyorsun

Bu hafta gökyüzü seni plan yapmaya, düzen kurmaya ve gereksiz yükleri bırakmaya yöneltiyor. İş hayatında yeni bir görev, proje veya sorumluluk gelebilir. Kendini olduğundan daha güçlü hissedeceksin.

Aşk hayatında konuşulması gereken konular gündeme geliyor. Yapıcı olduğunda sonuç senin lehine olacak.

Finansal alanında dikkatli ve sabırlı olman gerekiyor. Beklemediğin bir para akışı hafta sonuna doğru gelebilir. Sağlıkta sindirim sistemine özen göster.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben yaşamımı düzene sokarken evren beni daima destekliyor. Emeklerim güce ve berekete dönüşüyor.

TERAZİ BURCU – Dengen Güçleniyor, Sezgilerin Derinleşiyor

TERAZİ BURCU – Dengen Güçleniyor, Sezgilerin Derinleşiyor

Terazi için bu hafta denge, adalet ve ruhsal arınma temaları öne çıkıyor. Gökyüzü seni içsel olarak güçlendiriyor. Bir süredir ertelediğin kararlar için doğru zaman.

Aşk hayatında tutku artabilir. İlişkisi olan Terazi için bağları yenileyen bir süreç aktif. Bekarlar için sürpriz bir karşılaşma gündeme gelebilir.

Maddi konularda dikkatli olmalı, ortaklı işlerde imza atmadan önce detay kontrolü yapmalısın. Sağlıkta cilt ve böbreklere dikkat.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben içsel dengemi koruyor, sevgiyle uyum içinde ilerliyorum. Evren bana zarafetle yol açıyor.

AKREP BURCU – İçsel Güçlenme ve Büyük Bir Çözülme

AKREP BURCU – İçsel Güçlenme ve Büyük Bir Çözülme

Gökyüzü bu hafta sende güçlü bir arınma enerjisi getiriyor. Uzun zamandır içinizde kalmış bir konu nihayet çözülüyor. Ruhsal olarak hafifleyeceksin.

Aşk hayatında tutku artıyor; derin bağlar güçleniyor. Bekar Akrep için gizli bir hayranlık ortaya çıkabilir.

Finansal alanda bir süredir seni yoran bir konu bu hafta netleşebilir. Sağlıkta sinir sistemi hassas olabilir, dinlenme önemli.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben dönüşümün gücünü sevgiyle kabul ediyorum. Karanlık çözülüyor, yolum berraklaşıyor.

YAY BURCU – Yeni Bir Yol, Yeni Bir Hedef

YAY BURCU – Yeni Bir Yol, Yeni Bir Hedef

Gökyüzü senin için yeni başlangıçların kapısını açıyor. Uzun süredir aklında olan bir konunun adımı atılıyor. İş hayatında fırsatlar artarken maddi anlamda da iyileşme geliyor.

Aşk hayatında daha net ve kararlı olacaksın. Partneri olan Yay için uyumlu konuşmalar var. Bekarlar için bu hafta yeni biriyle tanışmak mümkün.

Sağlıkta bel, kalça bölgesine dikkat. Yol ve seyahat planları gündeme gelebilir.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben özgürlüğümü bilgelikle birleştiriyor, yaşam yoluma güvenle adım atıyorum. Evren beni doğru fırsatlarla buluşturuyor.

OĞLAK BURCU – Emeklerinin Karşılığını Alma Zamanı

OĞLAK BURCU – Emeklerinin Karşılığını Alma Zamanı

Gökyüzü bu hafta seni başarıyla taçlandırıyor. Uzun zamandır verdiğin emeklerin karşılığını net bir şekilde almaya başlıyorsun. İş hayatında yeni bir teklif, ödül veya terfi gündeme gelebilir.

Aile ve sorumluluklarla ilgili bir konu çözülüyor. Aşk hayatında güven ve sadakat önem kazanıyor. Bekar Oğlak için kalıcı bir ilişki adımı mümkün.

Finansal anlamda güçlü bir hafta. Sağlıkta diz ve kemiklere dikkat.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben disiplinimle yükseliyor, emeğimin bereketini görüyorum. Evren bana hak ettiğim başarıyı getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA BURCU – İçsel Dehan Açılıyor, Yeni Kapılar Açılıyor

KOVA BURCU – İçsel Dehan Açılıyor, Yeni Kapılar Açılıyor

Kova için bu hafta hem zihinsel hem ruhsal açıdan aydınlatıcı bir enerji getiriyor. Yeni bir fikir, proje ya da iş alanı seni heyecanlandırabilir.

Aşk hayatında özgürlük ihtiyacın artıyor. İlişkisi olan Kovalar için partnerle iletişimde açıklık başrolde. Bekarlar için sıra dışı bir tanışma mümkün.

Maddi konularda beklenmedik bir gelişme gelebilir. Sağlıkta sinir sistemi hassas olabilir; meditasyon iyi gelecek.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben farkındalığımı sevgiyle genişletiyor, yeniliği güvenle kucaklıyorum. Evren beni en doğru kapılara yönlendiriyor.

BALIK BURCU – Sezgisel Uyanış ve Ruhsal Temizlenme

BALIK BURCU – Sezgisel Uyanış ve Ruhsal Temizlenme

Bu hafta doğuştan getirdiğin sezgisel gücün yoğun şekilde açılıyor. Rüyaların, iç sesin ve hislerin sana yol gösterecek.

Aile ve ilişkilerde şeffaflık istiyorsun. Partnerle önemli konuşmalar yapılabilir. Bekar Balık için duygusal bir başlangıç mümkün.

Finansal konularda daha temkinli olman gereken bir süreç. Sağlıkta su tüketimini artır. Hafta sonu huzurlu bir enerji seni saracak.

Haftalık Olumlama Mührü:

Ben sezgilerimin ışığında korunuyor ve güçleniyorum. Evren bana her adımda rehberlik ediyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam