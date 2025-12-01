1 – 7 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzü bu hafta sende hem içsel bir uyanışı hem de büyük bir netleşmeyi ortaya çıkarıyor. Uzun zamandır sabırla beklediğin bir konuda gelişmeler hızlanıyor. Zihnindeki karmaşa çözülüyor. Özellikle iş ve para konularında güçlü bir destek akışı aktif hale geliyor.

Aile içi iletişimde kırgınlıkları onarmak adına doğru zaman. Sezgilerin güçlü çalışacak. Kendini ifade ederken kırıcı olmamaya dikkat et. İlişkisi olan Koç bu hafta partneriyle geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilir. Bekar Koç için sürpriz bir tanışma kapıda.

Sağlıkta uykusuzluk ve baş ağrılarına dikkat. Hafta ortasında gelecek bir haber moralini yükseltecek.

