28 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, aşk hayatında bir fırtına kopuyor gibi mi hissediyorsun? Belki de bu, Venüs ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bu dönemden kaynaklanıyordur. İlişkilerde kıskançlık, sahiplenme ya da güç savaşları gibi durumları ortaya çıkarabilecek bu karşıtlık, bir yandan da aşkın ve bağlılığın daha yoğun hissedilmesine neden olabilir.

Bu süreçte, duygularını kontrol altında tutmayı başarabilirsen, ilişkin daha sağlam bir temele oturabilir. Bu, ilişkinin sınırlarını zorlayan bir dönem olabilir ama aynı zamanda ilişkinin bağlarını dönüştürerek daha sağlam hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…