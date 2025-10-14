Sevgili Yengeç, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Venüs ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, enerjinle mükemmel bir uyum içinde ve bu durum bedensel dayanıklılığını önemli ölçüde artırıyor. Ancak bir yandan da baş ve omuz bölgende belirsiz bir gerilim hissi oluşabilir.

Fakat endişelenme! Bu gerilim hissini azaltmanın bir yolu var. Gün içinde küçük esneme veya hareket rutinleri yapmak, bu gerilimi hafifletebilir ve seni günün sonunda daha güçlü hissettirebilir.

Bunun yanı sıra, bugün kendine meydan okuyacak işler yerine, vücudunun sınırlarını fark etmeye ve ona göre hareket etmeye özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…