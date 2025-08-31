1 Eylül - 7 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için adeta bir dönüşüm ve yeniden doğuş süreci olacak. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, senin hayatında da yeni başlangıçlara işaret ediyor. Satürn'ün retrosunun Balık burcuna geri dönüşü, senin inançlarını, hayata bakış açını ve uzun vadeli hedeflerini yeniden şekillendirecek. Bu hafta, içinde bir değişim rüzgarı estiğini hissedebilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür'ün Başak burcuna geçişi, senin iletişim kanallarını harekete geçirecek. Sosyal çevrende daha aktif olmanı sağlayacak bu geçiş, eğitim, yazılı işler, anlaşmalar veya kısa seyahatler gibi konuları ön plana çıkarabilir. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, uzaklarla ilgili konuları tamamlama fırsatı getiriyor. Yurt dışı bağlantılı bir işi sonuçlandırabilir ya da uzun vadeli bir karar alabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…