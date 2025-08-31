onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
1 Eylül - 7 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 1 Eylül - 7 Eylül haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 1 Eylül - 7 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için adeta bir dönüşüm ve yeniden doğuş süreci olacak. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, senin hayatında da yeni başlangıçlara işaret ediyor. Satürn'ün retrosunun Balık burcuna geri dönüşü, senin inançlarını, hayata bakış açını ve uzun vadeli hedeflerini yeniden şekillendirecek. Bu hafta, içinde bir değişim rüzgarı estiğini hissedebilirsin. 

Haftanın ortasında ise Merkür'ün Başak burcuna geçişi, senin iletişim kanallarını harekete geçirecek. Sosyal çevrende daha aktif olmanı sağlayacak bu geçiş, eğitim, yazılı işler, anlaşmalar veya kısa seyahatler gibi konuları ön plana çıkarabilir. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, uzaklarla ilgili konuları tamamlama fırsatı getiriyor. Yurt dışı bağlantılı bir işi sonuçlandırabilir ya da uzun vadeli bir karar alabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

