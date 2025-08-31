1 Eylül - 7 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dönüşüm ve yeniden doğuş haftası olacak gibi görünüyor. Satürn retrosunun Balık burcuna geri dönüşü, senin inançlarını, vizyonunu ve uzun vadeli planlarını şekillendirecek yeni derslerle dolu bir hafta sunuyor. İçinde bir gelişim arzusu hissedebilirsin ve bu da seni daha yükseklere taşıyabilir.

Haftanın ortasında, Merkür'ün Başak burcuna geçişi, iletişim kanallarını harekete geçiriyor ve seni daha aktif bir hale getiriyor. Bu geçiş, eğitim, yazılı işler, anlaşmalar veya kısa seyahatler gibi konuları ön plana çıkarabilir. Bu hafta, bir konferansa katılmak veya bir iş anlaşması yapmak için mükemmel bir zaman olabilir. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, uzaklarla ilgili konuları tamamlama fırsatı getiriyor. Belki de yurt dışı bağlantılı bir işi sonuçlandırabilir ya da uzun vadeli bir karar alabilirsin.

Aşk hayatında ise bu hafta Balık Dolunayı, seni büyüten ve ufkunu açan bir ilişkiye işaret ediyor. Belki de partnerinle birlikte yeni bir yolculuğa çıkabilir, ilişkini daha derin bir anlayışla yaşayabilirsin. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, farklı bir kültürden veya uzaktan biriyle romantik bir bağlantı kurma fırsatı doğabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…