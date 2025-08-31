1 Eylül - 7 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli ve karmaşık geçebilir. Duygusal stresin bedensel sağlığını etkileyebileceği bir dönemdesin. Bu durum, özellikle hafta başında Satürn'ün retrosu ile eski kaygılarının yeniden gün yüzüne çıkmasıyla daha belirgin hale gelebilir. Belki de geçmişte kalan ve unuttuğun bazı endişeler, bu dönemde tekrar aklına gelebilir.

Hafta ortasında ise Merkür'ün etkisi ile sağlığına dikkat etmek ve rutin kontrollerini aksatmamak önem kazanıyor. Özellikle su tüketimine özen göstermen, bu dönemde vücudunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için oldukça faydalı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…