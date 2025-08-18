19 Ağustos Salı Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında her zamankinden biraz daha özenli olman gerekiyor. Partnerinin sosyal çevresinden biriyle olan etkileşimi, belki de hiç beklemediğin bir kıskançlık fırtınası yaratabilir. Ama hey, dur biraz! Ay ile Jüpiter'in enerjisi seni sarmışken, bu durumu büyütüp bir dağ yapma. İyi niyetli bir yaklaşım ve biraz da anlayışla bu durumu çözebilirsin.

Unutma ki aşkta güven, altın değerinde bir hazine. Yersiz kıskançlıklar ise sadece birbirinizin sınırlarını aşmanıza ve özgürlüğünüzü kısıtlamanıza neden olur. Üstelik bu durum, aslında en çok seni yorar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…