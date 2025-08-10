11 Ağustos - 17 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Merkür ile Mars'ın oluşturduğu dinamik altmışlık açının enerjisiyle dolup taşacaksın. Anbean güçlenen bu enerji ile hayatında birçok farklı alanda aktiviteye dalmak isteyebilirsin. Bu enerji patlaması, hızlı temponun, kısa seyahatlerin, anlık planların ve yerinde duramayan bir senin en büyük destekçin olacaktır.

Öte yandan Merkür'ün sona eren retro enerjisi de sana destek verecek ve hayata sıkıca bağlanmanı sağlayacaktır. İşte bu noktada kronikleşen sorunlardan dahi kurtulabilirsin. İyileşiyorsun... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…