28 Ağustos Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi iş hayatında seni bir hayli zorlayacak bir durumla baş başa bırakıyor. Dün disiplinle ilerlediğin ve üzerinde titizlikle çalıştığın projeler, bugün beklenmedik güç mücadeleleri ve kontrol sorunlarıyla sınanabilir. İş ilişkilerinde stratejik olmak, diplomasiyi elden bırakmamak ve sabırlı olmak çok önemli.

Bu etki aynı zamanda kariyerinde kalıcı ve sağlam adımlar atman için seni cesaretlendiriyor. Planlarını yeniden gözden geçirmek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve hayatını daha da hafifletmek, uzun vadede seni daha özgür ve etkili kılacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek bugün, yoğun duygular ve tutkular gündemini belirleyebilir. Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, ilişkinin derinliklerine inme veya duygusal sınavlar getirebilir. Bu enerjiyi partnerinle bağları güçlendirmek için kullanabilirsin. Belki de bu enerjiyi kullanarak, ilişkindeki bağları daha da kuvvetlendirebilir ve onunla birlikte daha güçlü bir çift olabilirsiniz. Tabii bugün, aşkın dolu dolu geçeceği duygularının dolup taşacağı da aşikar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…