27 Ağustos Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, aşk hayatında yeni bir döneme adım atıyorsun ve bu dönemde seni birtakım sınavlar bekliyor. Venüs ile Neptün arasında oluşan güçlü enerji alanı, aşk hayatını etkileyecek gibi görünüyor. Partnerinle aranızda belki de hiç beklenmedik bir güvensizlik hali oluşabilir. Bu durum, ilişkinde çeşitli belirsizliklere ve karmaşalara yol açabilir. Bu dönemde, ilişkinde belirsiz ve net olmayan ifadeler kullanabilirsin ve bu durum, ilişkini biraz zorlayabilir.

Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bu dönemde bir süre daha bağlanmaktan kaçınabilirsin. 'Bekarlık sultanlık' diyorsan, bu dönemde acele etme. Çünkü doğru kişiye biraz daha zaman var. Bu süreçte, kendi başına olmanın keyfini çıkarabilir, kendini keşfedebilir ve hayatına yeni bir yön verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…