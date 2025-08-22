onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
23 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ağustos Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Başak burcundaki Yeni Ay, sana önemli bir mesaj gönderiyor: Kendini zorlamadan hareket etme zamanı geldi. Bedenini zorlayan hareketlerden uzak durman, sağlığını korumanın en önemli adımı olacak. 

Özellikle eklem ve kemik sağlığını korumak için kalsiyum açısından zengin ve dengeli bir beslenme programı uygulaman gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve balık gibi kalsiyum deposu besinlere sofranda daha çok yer ver. Ayrıca, ruhunu canlandırmanın ve enerjini yükseltmenin en güzel yolu temiz havada yürüyüş yapmaktır. Günlük rutinine biraz oksijen kat ve doğayla iç içe olmanın verdiği huzuru hisset. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın