29 Eylül Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün evrenin sana armağanı olan bir fırsatla karşı karşıya kalabilirsin. Partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebileceğin, duygusal yönlerini daha derinlemesine keşfedebileceğin bir güne başlıyorsun. Gökyüzünün cesur savaşçısı Mars ile parlak yıldız Sirius'un oluşturduğu mükemmel kavuşum, belki de birlikteliğini bir adım öteye taşımanın tam zamanıdır. Bu adım, bir ev ya da belki de bir çocuk sahibi olmak şeklinde olabilir.

Tabii eğer yalnızsan, bugün sezgilerinin seni güvenilir ve samimi birine yönlendireceği bir gün olabilir. Ancak burada dikkatli olman gereken bir nokta var: Bu yeni aşk, anlık bir heves ya da heyecan olabilir. Bu nedenle, gerçek duygularını anlamak için kendine biraz zaman tanımalısın. Acele etme, kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…