İkizler Burcu right-white
3 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
02.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Şubat Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, özellikle uyku düzenini mercek altına alıyor. Gece yarılarına kadar zihninin meşgul olmasına neden olan konular, sabahları yataktan kalkarken kendini yorgun hissetmene sebep olabilir.

Biliyoruz, gece geç saatlere kadar kafanda dönen düşünceleri durdurmak kolay değil. Ancak uyumadan önce zihnini sakinleştirecek bir rutin oluşturmanın, bu konuda sana yardımcı olabileceğini bilmelisin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de biraz meditasyon yapabilirsin. Hatta belki de sadece bir süre sessizlikte oturup zihninizin sessizleşmesini bekleyebilirsin. Bir diğer önemli nokta da elektronik cihazlardan uzaklaşmak olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

